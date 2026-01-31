'लड़की कैसे खेलेगी क्रिकेट?', लेकिन बिहार की 16 साल की सलोनी ने बैटिंग-बॉलिंग और फील्डिंग से सबको चुप करा दिया!
नालंदा की 16 साल की सलोनी लड़कों की क्रिकेट टीम की कप्तान बनकर इतिहास रच रही है. बिहार अंडर-19 में बनाई जगह, सपना टीम इंडिया.
Published : January 31, 2026 at 6:49 AM IST
रिपोर्ट: मो. महमूद आलम
नालंदा: क्रिकेट को अक्सर जेंटलमैन गेम और लड़कों का खेल माना जाता है, लेकिन बिहार के नालंदा जिले के परवलपुर में यह धारणा पूरी तरह टूट रही है. यहां बड़े मठ मैदान में चल रहे 'महंथ द्वारकानाथ क्रिकेट टूर्नामेंट' में 16 वर्षीय सलोनी कुमारी 10 लड़कों की टीम 'जेबीकेएनएस परवलपुर' (JBKNS) की कप्तानी कर रही हैं. यह टूर्नामेंट 4 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है, जिसमें 25 टीमों ने हिस्सा लिया है. सलोनी की अगुवाई में उनकी टीम ने अब तक तीनों लीग मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर कब्जा जमाया है.
सलोनी का शानदार प्रदर्शन: सलोनी कुमारी ने मैदान पर अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया है. एक मैच में उन्होंने 17 रन बनाए और अपनी धारदार गेंदबाजी से मात्र 4 गेंदों पर 4 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उनकी फील्डिंग और फिटनेस भी लड़कों से कम नहीं है. टीम के खिलाड़ी आलोक सावन ने बताया कि शुरू में सबको संकोच था कि एक लड़की कैसे टीम लीड करेगी, लेकिन उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग देखकर सभी दंग रह गए. अब ग्राउंड पर कोई भेदभाव नहीं, सब दोस्तों की तरह खेल रहे हैं.
"शुरुआत में लगा कि लड़की कैसे खेलेगी, लेकिन जब उसकी बैटिंग और फील्डिंग देखी तो दंग रह गए. वह फिटनेस में लड़कों से कम नहीं है."-आलोक सावन, साथी खिलाड़ी
पिता का संघर्ष और समर्थन: सलोनी परवलपुर डाक बंगला निवासी नवल किशोर सिंह की बेटी हैं। उनके पिता एक चिकन स्टॉल चलाते थे, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन ने दुकान तोड़ दी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई. नेताओं के वादों के बावजूद कोई मदद नहीं मिली. फिर भी नवल किशोर ने हार नहीं मानी.
'बेटी नेशनल खेले' पिता का सपना: किसी तरह हर महीने 10 हजार रुपये जुटाकर सलोनी को पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में ट्रेनिंग दिला रहे हैं. सलोनी अब बिहार महिला अंडर-19 टीम की सदस्य हैं. पिता का सपना है कि 2026 में वह नेशनल स्तर पर खेले.
पढ़ाई और अन्य कौशल में भी अव्वल: पिता बताते हैं कि सलोनी सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, पढ़ाई में भी उत्कृष्ट हैं. मैट्रिक परीक्षा में उन्होंने 400 नंबर हासिल किए. इंटरमीडिएट (11वीं) की छात्रा सलोनी बुलेट बाइक भी चला लेती है. तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी होने के बावजूद उन्होंने परिवार पर बोझ नहीं बढ़ाया, बल्कि अपनी मेहनत से सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बनाया है.
"कोचिंग के किट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. नेताओं ने वादे किए पर मदद नहीं मिली, फिर भी मैंने हार नहीं माना. किसी तरह 10 हजार रुपए महीना भेजकर उसे पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में ट्रेनिंग दिला रहा हूं. मेरा सपना है कि 2026 में वह नेशनल खेले."-नवल किशोर, सलोनी के पिता
कोच ने सपनों को दिया पंख: सलोनी के कोच और समाजसेवी मनीष सिंह ने बचपन में ही उन्हें डाक बंगला मैदान पर लड़कों के साथ खेलते देखा था. उन्होंने सलोनी के पिता को प्रेरित किया. जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि यहां महिला टीम नहीं है, तो मनीष ने उन्हें पटना भेजा. आज सलोनी बिहार अंडर-19 महिला टीम का हिस्सा हैं. मनीष कहते हैं कि अगर सरकार और स्थानीय सांसद मदद करें, तो यह बेटी देश का नाम रोशन कर सकती है.
"मैंने उसके पिता को प्रेरित किया. जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि महिला टीम ही नहीं है, तो हमने उसे पटना भेजा. वह बिहार अंडर-19 महिला टीम का हिस्सा है. उसकी कप्तानी और गेम सेंस गजब का है. अगर सरकार और स्थानीय सांसद थोड़ी मदद करें, तो वो देश का नाम रोशन करेगी."-मनीष सिंह, सलोनी के कोच
क्या है सलोनी का सपना?: सलोनी बताती है कि उसका बचपन से क्रिकेट के प्रति जुनून रहा है. वे भाइयों के साथ खेलती थी. उसका लक्ष्य एनसीए (नेशनल क्रिकेट अकादमी) में जाना और टीम इंडिया के लिए खेलना है. उनके आदर्श अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना हैं. लड़कों के साथ खेलने से उन्हें अपना खेल सुधारने का बेहतरीन मौका मिल रहा है.
"मुझे बचपन से ही क्रिकेट का जुनून था. भैया लोगों के साथ खेलती थी. मेरा लक्ष्य एनसीए (NCA) में जाना और इंडिया के लिए खेलना है. मेरे आदर्श अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना हैं. लड़कों के साथ खेलकर मुझे अपना खेल सुधारने का मौका मिल रहा है."-सलोनी कुमारी, महिला क्रिकेटर
टूर्नामेंट का अनोखा संदेश: टूर्नामेंट के आयोजक खुशदिल कुमार का कहना है कि यह शायद पूरे भारत का इकलौता ऐसा टूर्नामेंट है, जहां एक लड़की लड़कों की टीम की कप्तानी कर रही है. यह समाज के लिए बड़ा संदेश है कि प्रतिभा जेंडर नहीं देखती. परवलपुर का यह मैदान अब लड़कियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन रहा है.
"शायद पूरे भारत का इकलौता टूर्नामेंट है जहां लड़कों के टीम की कप्तानी एक लड़की कर रही है. प्रतिभा किसी का जेंडर नहीं देखती है."-खुशदिल कुमार, आयोजक
भविष्य की उज्ज्वल उम्मीद: सलोनी कुमारी की कहानी संघर्ष, प्रतिभा और जज्बे की मिसाल है। एक साधारण परिवार से निकलकर वह क्रिकेट की दुनिया में नई मिसाल कायम कर रही हैं। यदि उन्हें उचित समर्थन मिले, तो यह बिहार की बेटी न सिर्फ राज्य बल्कि देश का गौरव बढ़ा सकती है। परबलपुर का बड़ा मठ मैदान अब जेंडर की दीवारें तोड़ने का जीता-जागता सबूत बन चुका है।
