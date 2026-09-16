'अब पाप धोने का वक्त आ गया है..' UCC पर RJD ने दिया नीतीश को महागठबंधन में आने का न्योता
UCC को लेकर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार से NDA छोड़ महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाने की अपील की. पढ़ें- ब्यूरो रिपोर्ट
Published : September 16, 2026 at 3:41 PM IST
पटना : समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर बिहार की राजनीति में नया सियासी मोड़ दिखाई दे रहा है. राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से अलग होने और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की अपील की है. भाई वीरेंद्र का कहना है कि नीतीश कुमार की राजनीति की शुरुआत समाजवादी पृष्ठभूमि से हुई थी और अब उनके पास भाजपा से अलग रास्ता चुनने का मौका है.
'अब पुरानी गलती सुधारने का वक्त'
अपने बयान में भाई वीरेंद्र ने बिहार की राजनीति में भाजपा के विस्तार का जिक्र किया. उनका आरोप है कि भाजपा को बिहार में मजबूत राजनीतिक आधार मिलने में नीतीश कुमार की भूमिका रही है. इसी संदर्भ में उन्होंने 'पाप धोने' वाली टिप्पणी की. उनका कहना था कि अगर नीतीश कुमार UCC के मुद्दे पर भाजपा से अलग होते हैं तो इसे पुराने राजनीतिक फैसलों को सुधारने के कदम के तौर पर देखा जा सकता है. यह भाई वीरेंद्र की राजनीतिक टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा के पुराने संबंधों की अपनी व्याख्या रखी है.
"मेरा बयान स्पष्ट है. वो राजनीति में समाजवादी पृष्ठभूमि के रहे हैं. यहां भाजपा के पैर जमाने का काम उन्होंने ही किया है. अगर वो ऐसा पाप नहीं करते तो शायद यहां भाजपा नहीं पनपती. मैंने इसलिए कहा कि अब इस पाप को धोने का समय आ गया है. अब UCC का मामला आया है और आप भी स्पष्ट हैं कि ये बिहार में लागू नहीं होगा. आप इस मुद्दे पर भाजपा से अलग होइए और महागठबंधन में आइए. हम मिलकर सरकार बनाते हैं और भाजपा को भगाते हैं."- भाई वीरेन्द्र, आरजेडी विधायक
नीतीश को सीधा राजनीतिक प्रस्ताव
RJD विधायक ने अपने बयान को केवल UCC के विरोध तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन के साथ आने का सीधा प्रस्ताव रखा. उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार भी इस बात से सहमत हैं कि बिहार में UCC लागू नहीं किया जाना चाहिए, तो उन्हें इस मुद्दे पर भाजपा से अलग होना चाहिए. इसके बाद उन्होंने RJD और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही. भाई वीरेंद्र ने साफ शब्दों में कहा कि दोनों पक्ष साथ आकर सरकार बना सकते हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकते हैं.
UCC पर क्यों नाराज है RJD?
भाई वीरेंद्र ने समान नागरिक संहिता के विरोध में देश के स्वतंत्रता आंदोलन का संदर्भ दिया. उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में अलग-अलग धर्मों के लोगों ने मिलकर हिस्सा लिया था. RJD विधायक का तर्क है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अलग-अलग धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है. उनके मुताबिक UCC के नाम पर सभी के लिए एक जैसा व्यक्तिगत कानून लागू करने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती.
"देश जब गुलाम था तब आजादी की लड़ाई सभी धर्म के लोगों ने लड़ी. सभी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद करवाया. ऐसा इसलिए नहीं किया था कि इस देश में UCC लागू हो. यह देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और यहां सभी धर्म के लोगों को अपना-अपना धर्म मानने का अधिकार है. UCC यहां लागू नहीं हो सकता. देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है; तो ध्यान भटकाने के लिए इस विषय को लाया गया है कि हम NDA शासित राज्यों में इसे लागू करेंगे. ऐसे कैसे लागू कर देंगे? जो मन करेगा, वो करेंगे क्या? हम इसका कड़ा विरोध करेंगे."- भाई वीरेन्द्र, आरजेडी विधायक
'महंगाई-बेरोजगारी से ध्यान हटाने का मुद्दा'
भाई वीरेंद्र ने UCC को देश की मौजूदा समस्याओं से भी जोड़ दिया. उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और अपराध का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि इन समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए UCC जैसे मुद्दों को सामने लाया जा रहा है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने की बात किस आधार पर कही जा रही है. हालांकि, ध्यान रहे कि यह RJD विधायक का राजनीतिक आरोप है. इसे स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं पेश किया जा सकता.
BJP से अलग होने की बात पर फोकस
भाई वीरेंद्र के बयान का सबसे राजनीतिक हिस्सा नीतीश कुमार से भाजपा से अलग होने की अपील है. उन्होंने UCC को एक ऐसे मुद्दे के तौर पर पेश किया, जहां नीतीश कुमार और भाजपा के रुख में अंतर दिखाई देता है. इसी अंतर को आधार बनाकर उन्होंने नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का प्रस्ताव दिया. इस तरह UCC की बहस बिहार में कानून और सामाजिक व्यवस्था के सवाल से आगे बढ़कर गठबंधन की राजनीति से भी जुड़ गई है.
क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कोई फैसला लिया है?
भाई वीरेंद्र के बयान को लेकर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव RJD की ओर से आया है. इसे नीतीश कुमार की ओर से गठबंधन बदलने की घोषणा नहीं माना जा सकता. नीतीश कुमार या JDU की ओर से ऐसा कोई फैसला सामने आए बिना इस बयान को महज एक राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
UCC पर JDU का रुख क्यों महत्वपूर्ण है?
UCC के मुद्दे पर JDU का रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी NDA का हिस्सा है, लेकिन बिहार में UCC को लागू करने को लेकर पार्टी के नेताओं की ओर से अलग रुख सामने आया है. यही राजनीतिक अंतर विपक्ष को NDA की एकजुटता पर सवाल उठाने का मौका देता है. RJD अब इसी मुद्दे को नीतीश कुमार और भाजपा के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है.
क्या है UCC जिस पर इतना विवाद है?
समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े कुछ विषयों के लिए समान कानूनी व्यवस्था की अवधारणा से जुड़ा है. इनमें विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे मामले शामिल हो सकते हैं. भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों से जुड़े व्यक्तिगत कानून मौजूद हैं. ऐसे में UCC लागू करने का सवाल लंबे समय से राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस का विषय रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी UCC पर टिप्पणी
UCC के समर्थक इसे कानून के स्तर पर समानता और एकरूपता से जोड़ते हैं. वहीं विरोध करने वाले पक्षों का तर्क है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत कानूनों और समुदायों की परंपराओं पर असर पड़ सकता है. यही मूल मतभेद UCC को देश के सबसे चर्चित कानूनी-सियासी मुद्दों में शामिल करते हैं. सुप्रीम कोर्ट भी पहले ही कह चुका है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है. हालाकि SC ने ये भी कहा कि इसपर फैसला संसद यानी विधायिका को करना है अदालत को नहीं.
बिहार में विवाद की मौजूदा वजह क्या है?
बिहार में ताजा राजनीतिक विवाद UCC को लेकर केंद्र और NDA के सहयोगी दलों के बीच सामने आए अलग-अलग रुख से जुड़ा है. एक तरफ भाजपा नेतृत्व की ओर से NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने की बात कही जा रही है. दूसरी तरफ JDU की ओर से बिहार में इसे लागू करने को लेकर आपत्ति और प्रावधानों पर विचार की बात कही गई है. RJD ने इसी स्थिति को राजनीतिक मुद्दा बना लिया है.
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