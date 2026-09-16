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'अब पाप धोने का वक्त आ गया है..' UCC पर RJD ने दिया नीतीश को महागठबंधन में आने का न्योता

पटना : समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर बिहार की राजनीति में नया सियासी मोड़ दिखाई दे रहा है. राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से अलग होने और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की अपील की है. भाई वीरेंद्र का कहना है कि नीतीश कुमार की राजनीति की शुरुआत समाजवादी पृष्ठभूमि से हुई थी और अब उनके पास भाजपा से अलग रास्ता चुनने का मौका है.

'अब पुरानी गलती सुधारने का वक्त'

अपने बयान में भाई वीरेंद्र ने बिहार की राजनीति में भाजपा के विस्तार का जिक्र किया. उनका आरोप है कि भाजपा को बिहार में मजबूत राजनीतिक आधार मिलने में नीतीश कुमार की भूमिका रही है. इसी संदर्भ में उन्होंने 'पाप धोने' वाली टिप्पणी की. उनका कहना था कि अगर नीतीश कुमार UCC के मुद्दे पर भाजपा से अलग होते हैं तो इसे पुराने राजनीतिक फैसलों को सुधारने के कदम के तौर पर देखा जा सकता है. यह भाई वीरेंद्र की राजनीतिक टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा के पुराने संबंधों की अपनी व्याख्या रखी है.

"मेरा बयान स्पष्ट है. वो राजनीति में समाजवादी पृष्ठभूमि के रहे हैं. यहां भाजपा के पैर जमाने का काम उन्होंने ही किया है. अगर वो ऐसा पाप नहीं करते तो शायद यहां भाजपा नहीं पनपती. मैंने इसलिए कहा कि अब इस पाप को धोने का समय आ गया है. अब UCC का मामला आया है और आप भी स्पष्ट हैं कि ये बिहार में लागू नहीं होगा. आप इस मुद्दे पर भाजपा से अलग होइए और महागठबंधन में आइए. हम मिलकर सरकार बनाते हैं और भाजपा को भगाते हैं."- भाई वीरेन्द्र, आरजेडी विधायक

नीतीश को सीधा राजनीतिक प्रस्ताव

RJD विधायक ने अपने बयान को केवल UCC के विरोध तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन के साथ आने का सीधा प्रस्ताव रखा. उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार भी इस बात से सहमत हैं कि बिहार में UCC लागू नहीं किया जाना चाहिए, तो उन्हें इस मुद्दे पर भाजपा से अलग होना चाहिए. इसके बाद उन्होंने RJD और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही. भाई वीरेंद्र ने साफ शब्दों में कहा कि दोनों पक्ष साथ आकर सरकार बना सकते हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकते हैं.

UCC पर क्यों नाराज है RJD?

भाई वीरेंद्र ने समान नागरिक संहिता के विरोध में देश के स्वतंत्रता आंदोलन का संदर्भ दिया. उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में अलग-अलग धर्मों के लोगों ने मिलकर हिस्सा लिया था. RJD विधायक का तर्क है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अलग-अलग धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है. उनके मुताबिक UCC के नाम पर सभी के लिए एक जैसा व्यक्तिगत कानून लागू करने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती.

"देश जब गुलाम था तब आजादी की लड़ाई सभी धर्म के लोगों ने लड़ी. सभी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद करवाया. ऐसा इसलिए नहीं किया था कि इस देश में UCC लागू हो. यह देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और यहां सभी धर्म के लोगों को अपना-अपना धर्म मानने का अधिकार है. UCC यहां लागू नहीं हो सकता. देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है; तो ध्यान भटकाने के लिए इस विषय को लाया गया है कि हम NDA शासित राज्यों में इसे लागू करेंगे. ऐसे कैसे लागू कर देंगे? जो मन करेगा, वो करेंगे क्या? हम इसका कड़ा विरोध करेंगे."- भाई वीरेन्द्र, आरजेडी विधायक

'महंगाई-बेरोजगारी से ध्यान हटाने का मुद्दा'

भाई वीरेंद्र ने UCC को देश की मौजूदा समस्याओं से भी जोड़ दिया. उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और अपराध का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि इन समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए UCC जैसे मुद्दों को सामने लाया जा रहा है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने की बात किस आधार पर कही जा रही है. हालांकि, ध्यान रहे कि यह RJD विधायक का राजनीतिक आरोप है. इसे स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं पेश किया जा सकता.

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