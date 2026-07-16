पाकिस्तानी आका के संपर्क में थे बिहार के दो युवक, NIA की रिपोर्ट पर सीतामढ़ी से गिरफ्तार
सीतामढ़ी में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी आतंकी के संपर्क में होने का दावा, मोबाइल से संदिग्ध चैट और नंबर बरामद. पढ़ें खबर-
Published : July 16, 2026 at 8:47 AM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. गाढ़ा थाना पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है. एनआईए से मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस का दावा है कि दोनों के पाकिस्तान स्थित एक संदिग्ध से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं.
सीतामढ़ी से दो युवक गिरफ्तार: सीतामढ़ी पुलिस ने गाढ़ा थाना क्षेत्र के टकौर गांव निवासी मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों पर पाकिस्तान स्थित संदिग्ध तत्वों के संपर्क में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले में सीतामढ़ी जिले की गाढ़ा थाना पुलिस ने कांड संख्या-78/26 दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
पाकिस्तान से कनेक्शन, क्या था मकसद?: सीतामढ़ी पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए समाज में अशांति फैलाने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए कथित तौर पर उकसाया जा रहा था. फिलहाल पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हैं.
सीतामढ़ी पुलिस ने क्या कहा?: पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, ''दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया है. इनकी डिजिटल फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पाकिस्तान स्थित संदिग्धों के साथ बातचीत का दायरा कितना बड़ा था और किन-किन लोगों से संपर्क स्थापित किया गया था. इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी अन्य व्यक्ति को भी इस नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया था.''
पाकिस्तान के नंबर से चैट: पुलिस के अनुसार, दोनों संदिग्ध इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे एक कथित आतंकी राणा हसनैन के संपर्क में थे. जांच के दौरान जब दोनों के मोबाइल फोन की तकनीकी पड़ताल की गई तो उसमें पाकिस्तान के नंबर, चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।
#BiharPolice की बड़ी कार्रवाई !— Bihar Police (@bihar_police) July 15, 2026
संदिग्ध नेटवर्क से कथित संपर्क के आरोप में दो गिरफ्तार....
सीतामढ़ी जिले के गाढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। (1/4)
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सोशल मीडिया के जरिए हो रहा था संपर्क: जांच एजेंसियों के मुताबिक, गिरफ्तार दोनों युवकों के मोबाइल फोन से ऐसे डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वे लंबे समय से सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में थे. पुलिस का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कथित रूप से निर्देश दिए जा रहे थे.
ऑनलाइन माध्यम से मिल रहा था प्रशिक्षण: प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों संदिग्धों को ऑनलाइन माध्यम से लगातार प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जा रहा था. हालांकि, पुलिस अभी इस बात की भी जांच कर रही है कि इन निर्देशों पर किसी तरह की कार्रवाई की गई थी या नहीं.
कटिहार केस से भी जुड़ रहे तार: पुलिस जांच में एक और अहम खुलासा हुआ है. अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2026 में कटिहार जिले में दर्ज कांड संख्या 229/2026 के आरोपियों के साथ भी दोनों गिरफ्तार युवकों का लगातार संपर्क था. कटिहार में दर्ज इस मामले की जांच पहले से चल रही है और अब सीतामढ़ी में हुई गिरफ्तारी के बाद दोनों मामलों के बीच संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है.
एक अन्य संदिग्ध की तलाश जारी: जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह कोई संगठित नेटवर्क है या फिर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ और देश विरोधी गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जा रहा था. इस मामले में पुलिस ने गाढ़ा थाना क्षेत्र के टकौर गांव निवासी अब्दुल अहद को भी संदिग्ध माना है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि अब्दुल अहद की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं.
सुरक्षा एजेंसियां भी हुईं सक्रिय: मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ-साथ संबंधित सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं. पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क और उसके उद्देश्य को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आएगी.
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