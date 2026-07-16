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पाकिस्तानी आका के संपर्क में थे बिहार के दो युवक, NIA की रिपोर्ट पर सीतामढ़ी से गिरफ्तार

पाकिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तारी ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. गाढ़ा थाना पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है. एनआईए से मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस का दावा है कि दोनों के पाकिस्तान स्थित एक संदिग्ध से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं. सीतामढ़ी से दो युवक गिरफ्तार: सीतामढ़ी पुलिस ने गाढ़ा थाना क्षेत्र के टकौर गांव निवासी मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों पर पाकिस्तान स्थित संदिग्ध तत्वों के संपर्क में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले में सीतामढ़ी जिले की गाढ़ा थाना पुलिस ने कांड संख्या-78/26 दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. सीतामढ़ी से दो युवक गिरफ्तार (ETV Bharat) पाकिस्तान से कनेक्शन, क्या था मकसद?: सीतामढ़ी पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए समाज में अशांति फैलाने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए कथित तौर पर उकसाया जा रहा था. फिलहाल पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हैं. सीतामढ़ी पुलिस ने क्या कहा?: पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, ''दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया है. इनकी डिजिटल फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पाकिस्तान स्थित संदिग्धों के साथ बातचीत का दायरा कितना बड़ा था और किन-किन लोगों से संपर्क स्थापित किया गया था. इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी अन्य व्यक्ति को भी इस नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया था.'' पाकिस्तान के नंबर से चैट: पुलिस के अनुसार, दोनों संदिग्ध इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे एक कथित आतंकी राणा हसनैन के संपर्क में थे. जांच के दौरान जब दोनों के मोबाइल फोन की तकनीकी पड़ताल की गई तो उसमें पाकिस्तान के नंबर, चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।