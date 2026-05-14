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देवघर पहुंचे बिहार के पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता, बाबा धाम मंदिर में की पूजा-अर्चना

देवघर: गुरुवार को बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता देवघर पहुंचे. जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया. मंत्री केदार गुप्ता के मंदिर आगमन को लेकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया. पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही.

वहीं मंत्री द्वारा बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना के दौरान कुछ समय के लिए आम श्रद्धालुओं के दर्शन-पूजन पर भी रोक लगाई गई. बाबा मंदिर पहुंचने के बाद पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीर्थ पुरोहितों के साथ संकल्प लिया. इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और अपने साथ-साथ पूरे राज्यवासियों के सुख, समृद्धि और बेहतर भविष्य की कामना की.

देवघर पहुंचे बिहार के पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता (Etv Bharat)

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, उसे बेहतर तरीके से निभाने की शक्ति भगवान भोलेनाथ प्रदान करें. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार पर्यटन विभाग के विकास की चर्चा देश और दुनिया में हो, इसके लिए उन्होंने विशेष आशीर्वाद मांगा है.

श्रावणी मेले को लेकर मंत्री ने कहा कि इस वर्ष श्रद्धालुओं को पिछले साल की तुलना में और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने आश्वस्त किया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा.