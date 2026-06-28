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आंखों में अंधेरा लेकिन खेतों में उगाया 'सोना'! बिहार के दृष्टिहीन किसान प्रमोद सिंह का अनोखा कारनामा

"सरकारी नौकरी नहीं हो तो क्या हुआ, अगर सही तरीके से खेती की जाए तो उससे बेहतर कमाई हो सकती है. आज हम इसी खेती के पैसे से अपने परिवार की देखभाल करते हैं. अपने सभी बच्चों को सीबीएससी स्कूल में पढ़ाते हैं." - प्रमोद सिंह, दृष्टिहीन किसान

नौकरी बनाम आत्मनिर्भरता: जहां आज के दौर में कई लोग पारंपरिक खेती को लगातार घाटे का सौदा मानते हैं और शहरों की तरफ भागते हैं, वहीं प्रमोद सिंह ने अपनी सकारात्मक सोच से इसे एक बेहद लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है. आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करते हुए प्रमोद सिंह गर्व से कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं हो तो क्या हुआ, अगर सही तरीके से खेती की जाए तो उससे बेहतर कमाई हो सकती है.

खेतों में आत्मसम्मान का सफर: प्रमोद सिंह ने अपनी इस शारीरिक कमजोरी को कभी भी अपने आत्मसम्मान और ताकत के आड़े नहीं आने दिया. वे इसी अनोखे तरीके से पौधों की पत्तियों और मिट्टी को महसूस करते हैं और फिर वहां मौजूद मजदूरों को काम के आवश्यक निर्देश देते हैं. आज उनकी यह जादुई और प्रेरणादायक कहानी न केवल वैशाली बल्कि पूरे बिहार के किसानों के लिए एक नई मिसाल बन चुकी है.

स्पर्श से फसल की पहचान: यह कोई सामान्य खेती नहीं बल्कि मानवीय संवेदना और अनुभव का एक अनोखा कोलाज है जो देखने वालों को हैरान कर देता है. आंख से नहीं देख पाने के बावजूद प्रमोद सिंह पूरी खेती की योजना, बीजों का सटीक चयन और सिंचाई की निगरानी स्वयं करते हैं. वे नियमित रूप से खेत में कदम-कदम पर जाते हैं और पौधों को सिर्फ छूकर उनकी सेहत का सटीक अंदाजा ले लेते हैं.

नजर से बड़ा नजरिया: यहां की मिट्टी से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जो यह साबित करती है कि अगर हौसला मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी शारीरिक बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती. गांव के किसान प्रमोद सिंह दोनों आंखों से पूरी तरह दृष्टिहीन हैं. इसके बावजूद वे अपनी बेजोड़ मेहनत और लगन से खेतों में तरबूज, टमाटर समेत कई सारी शानदार फसलें उगा रहे हैं.

वैशाली: कहते हैं 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत', सफलता पाने के लिए चेहरे पर खुली आंखों की रोशनी से कहीं ज्यादा मन के अडिग विश्वास, दृढ़ संकल्प और एक सही नजरिए की जरूरत होती है. बिहार के वैशाली जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर लालगंज प्रखंड का बसंता जहानाबाद गांव आज एक ऐसी ही अटूट मानवीय जिजीविषा का गवाह बना है.

10 बीघा का साम्राज्य: इस साल उन्होंने किसी छोटे-मोटे टुकड़े पर नहीं बल्कि पूरे 10 बीघा जमीन में तरबूज की व्यापक खेती की है. इस पूरी खेती को सुनियोजित करने में उन्होंने लगभग 5 लाख रुपये की अपनी पूंजी और लागत लगाई है. फसल की मौजूदा स्थिति को देखकर उनका अनुमान है कि उन्हें इससे दोगुना यानी करीब 10 लाख रुपये तक का सीधा मुनाफा होगा.

सोच का वैज्ञानिक प्रबंधन: उनकी यह अभूतपूर्व उपलब्धि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत तो बना ही रही है, साथ ही समाज में एक गहरा सकारात्मक संदेश भी दे रही है. इस पूरे सफर के दौरान प्रमोद सिंह अपने लंबे अनुभव और स्पर्श की अद्भुत क्षमता से फसल की पल-पल देखभाल करते हैं. हालांकि इस काम में उन्हें अपने परिवार के सदस्यों और मजदूरों का भी भरपूर सहयोग मिलता है.

परंपरा और आधुनिकता का मेल: इसके बावजूद पूरी खेती का खाका खींचने और उसकी बारीक निगरानी करने में प्रमोद सिंह की भूमिका ही सबसे मुख्य रहती है. प्रमोद सिंह का साफ कहना है कि जो किसान अक्सर यह रोना रोते हैं कि खेती में कोई फायदा नहीं है, वे असल में आज भी सही तरीके से आधुनिक खेती करना नहीं जानते हैं.

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सम्मानजनक पेशे की सीख: प्रमोद सिंह का मानना है कि अगर आधुनिक तकनीक, सही समय पर पौधों की देखभाल और बाजार की मांग की समझ के साथ खेती की जाए, तो यह दुनिया का सबसे सफल और सम्मानजनक पेशा बन सकता है. उनकी इस बड़ी सफलता ने अब आसपास के बहुत से निराश हो चुके पारंपरिक किसानों को भी प्रेरित किया है.

"आधुनिक तकनीक, सही समय पर पौधों की देखभाल और बाजार की मांग की समझ के साथ खेती करेंगे तो यह दुनिया का सबसे सफल और सम्मानजनक पेशा है.सरकारी नौकरी नहीं तो तरकारी नौकरी करिए. अब करना होगा कुछ और ध्यान नहीं देंगे कर देंगे कुछ का कुछ तो कैसे फसल होगा कैसे मुनाफा होगा." -प्रमोद सिंह, दृष्टिहीन किसान

टमाटर की फसल देखते प्रमोद सिंह (ETV Bharat)

परिवर्तन की बयार: प्रमोद सिंह की सफलता ने इस पूरे ग्रामीण इलाके में कृषि के प्रति लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है. उनकी इस असाधारण उपलब्धि को देखने के लिए दूर-दूर से लोग और कृषि विशेषज्ञ उनके खेतों तक पहुंच रहे हैं. बिना आंखों की रोशनी के इतनी बड़ी व्यापारिक सूझबूझ दिखाना वाकई आधुनिक कृषि प्रबंधन के लिए एक बड़ा शोध का विषय है.

सीमाएं केवल सोच में हैं: प्रमोद सिंह की कामयाबी को देखकर अब क्षेत्र के कई अन्य किसान भी नई तकनीकों और नकदी फसलों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. उनकी यह कहानी हर इंसान को यह बुनियादी पाठ सिखाती है कि सीमाएं असल में शरीर में नहीं, बल्कि हमारी कमजोर सोच में होती हैं. अगर इंसान कुछ करने की ठान ले, तो वह किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल कर सकता है. वास्तव में, प्रमोद सिंह ने यह साबित कर दिया है कि नजर नहीं, नजरिया बड़ा होता है.



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