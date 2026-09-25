बिहार में वारदात, रांची में किराएदार, दो कुख्यात अपराधियों का ठिकाना ऐसे हुआ बेनकाब
बिहार में अपराध कर फरार चल रहे दो अपराधियों को बिहार एसटीएफ ने रांची से गिरफ्तार किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 8:41 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 8:49 AM IST
रांची: बिहार में संगीन वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस की नजरों से बचने के लिए रांची में किराएदार बनकर रह रहे दो कुख्यात अपराधियों को आखिरकार पकड़ लिया गया. बिहार एसटीएफ और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार की रात बरियातू थाना क्षेत्र की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया. दोनों अपनी पहचान छिपाकर यहां रह रहे थे.
कौन-कौन हुए गिरफ्तार
रांची पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, बिहार एसटीएफ के कुछ अफसर और कर्मी दो अपराधी की तलाश में रांची पहुंचे थे. गुरुवार की रात दोनों अपराधियों का लोकेशन रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के घर में मिला. इसके बाद रांची पुलिस ने बिहार पुलिस का सहयोग किया और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पटना के गर्दनीबाग निवासी विशाल कुमार सिंह और सुलतानगंज निवासी छोटू प्रिंस उर्फ प्रिंस के रूप में हुई है. विशाल पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. दोनों लंबे समय से फरार थे और बिहार के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को भी उनकी तलाश थी. दोनों अपराधियों को बिहार पुलिस अपने साथ ले गई.
लोटस अपार्टमेंट डकैती में सामने आया था विशाल का नाम
पुलिस के अनुसार, विशाल कुमार सिंह के खिलाफ पटना में डकैती और हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. जनवरी 2019 में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के लोटस अपार्टमेंट में हथियार के बल पर करीब 30 लाख रुपये के आभूषण और नकदी की डकैती हुई थी. इस मामले की जांच में विशाल का नाम सामने आया था. इसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था.
विशाल का नाम वर्ष 2005 के गर्दनीबाग तिहरे हत्याकांड से भी जुड़ा रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, एसबीआई के एक बैंक मैनेजर के घर डकैती के दौरान एक महिला और दो बच्चों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भी विशाल की संलिप्तता सामने आई थी.
छोटू प्रिंस पर बिहार से दिल्ली तक मुकदमे
दूसरा आरोपी छोटू प्रिंस उर्फ प्रिंस सुलतानगंज के चौधरी टोला का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ बिहार और दिल्ली के अलग-अलग थानों में हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट से जुड़े करीब 15 मामले दर्ज हैं. वर्ष 2019 में अगमकुआं स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में हुई डकैती के दौरान एक महिला को गोली मारी गई थी. पुलिस के अनुसार, इस वारदात में शामिल गिरोह में छोटू प्रिंस की भी अहम भूमिका थी.
रांची में छिपने की जगह और नेटवर्क की होगी जांच
दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वे रांची में कब से रह रहे थे और यहां किन लोगों के संपर्क में थे. पुलिस यह भी जांच करेगी कि फरारी के दौरान दोनों ने रांची या आसपास के इलाकों में किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया था या नहीं.
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