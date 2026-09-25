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बिहार में वारदात, रांची में किराएदार, दो कुख्यात अपराधियों का ठिकाना ऐसे हुआ बेनकाब

रांची: बिहार में संगीन वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस की नजरों से बचने के लिए रांची में किराएदार बनकर रह रहे दो कुख्यात अपराधियों को आखिरकार पकड़ लिया गया. बिहार एसटीएफ और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार की रात बरियातू थाना क्षेत्र की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया. दोनों अपनी पहचान छिपाकर यहां रह रहे थे.

कौन-कौन हुए गिरफ्तार

रांची पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, बिहार एसटीएफ के कुछ अफसर और कर्मी दो अपराधी की तलाश में रांची पहुंचे थे. गुरुवार की रात दोनों अपराधियों का लोकेशन रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के घर में मिला. इसके बाद रांची पुलिस ने बिहार पुलिस का सहयोग किया और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पटना के गर्दनीबाग निवासी विशाल कुमार सिंह और सुलतानगंज निवासी छोटू प्रिंस उर्फ प्रिंस के रूप में हुई है. विशाल पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. दोनों लंबे समय से फरार थे और बिहार के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को भी उनकी तलाश थी. दोनों अपराधियों को बिहार पुलिस अपने साथ ले गई.

लोटस अपार्टमेंट डकैती में सामने आया था विशाल का नाम

पुलिस के अनुसार, विशाल कुमार सिंह के खिलाफ पटना में डकैती और हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. जनवरी 2019 में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के लोटस अपार्टमेंट में हथियार के बल पर करीब 30 लाख रुपये के आभूषण और नकदी की डकैती हुई थी. इस मामले की जांच में विशाल का नाम सामने आया था. इसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था.

विशाल का नाम वर्ष 2005 के गर्दनीबाग तिहरे हत्याकांड से भी जुड़ा रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, एसबीआई के एक बैंक मैनेजर के घर डकैती के दौरान एक महिला और दो बच्चों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भी विशाल की संलिप्तता सामने आई थी.

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