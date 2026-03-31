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बिहार के नालंदा से पहले यहां भी मची थी भगदड़, जानें देश में कब और कहां हुईं थीं ऐसी बड़ी घटनाएं

बिहार में भगदड़ ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली. जानें इससे पहले कब और कहां भगदड़ की बड़ी घटनाएं घटी हैं. पढ़ें..

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देश में भगदड़ की बड़ी घटनाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 2:01 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा हुआ है. जिले की मघड़ा गांव स्थित मां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई. इस घटना में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं. भगदड़ की ये कोई पहली घटना नहीं है. हर साल कहीं न कहीं से ऐसी अनचाही तस्वीर सामने आ ही जाती है. इससे पहले भी बिहार समेत देश के कई राज्यों में भगदड़ के कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई है.

वेंकटेश्वर मंदिर भगदड़: पिछले साल 1 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई थी. जहां 9 लोगों की मौत हो गई. उस घटना में कई लोग घायल भी हुए थे.

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करूर भगदड़ हादसा: पिछले साल ही 27 नंवबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में बड़ी भगदड़ मची थी, जिसमें 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. ये रैली अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की तरफ से आयोजित की गई थी.

मनसा देवी मंदिर में भगदड़: 27 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में भी भगदड़ ने 9 लोगों की जान ले ली थी. हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे.

बेंगलुरु में बड़ी भगदड़: पिछले साल ही 4 जून को आईपीएल चैंपियन आरसीबी की तरफ से बेगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में समारोह आयोजित किया गया था. जहां जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

लैराई देवी जात्रा भगदड़: 3 मई 2025 को गोवा के लैराई जात्रा मंदिर में भगदड़ मच गई थी. उस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभार रूप से घायल हुए थे.

दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़: 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ के कारण भगदड़ मच गई. जिस वजह से 18 लोगों की मौत हो गई. ये सभी लोग महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर जमा हुए थे.

महाकुंभ में मची बड़ी भगदड़: 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित महाकुंभ में भी भगदड़ मची थी. जहां 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. हादसे में कई लोग घायल भी हुए थे.

हाथरस में भगदड़: 2 जुलाई 2024 को यूपी के हाथरस में एक धार्मिक सभा के दौरान भगदड़ मच गई थी. जिसमें 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे. ये सभी लोग कथा-प्रवचन सुनने के लिए जुटे थे.

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भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत (ETV Bharat)

वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़: 1 जनवरी 2022 को जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भी भगदड़ मची थी. जहां 12 श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी थी. कई लोग घायल भी हुए थे.

तमिलनाडु में मची थी भगदड़: 21 अप्रैल 2019 को तमिलनाडु के त्रिची में भगदड़ ने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली थी. ये लोग करुप्पासामी मंदिर में पूजा के लिए आए थे.

देवघर मंदिर में भगदड़: झारखंड के देवघर में 10 अगस्त 2015 को बड़ा हादसा हुआ था. सावन पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भगदड़ के कारण 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. कई लोग घायल भी हुए थे.

गोदावरी पुष्कर मेले में भगदड़: 14 अगस्त 2015 को आंध्र प्रदेश में आयोजित गोदावरी पुष्कर मेले में भगदड़ के कारण 27 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी. राजामुंद्री में 'कोठागम्मा' स्नान घाट पर ये हादसा हुआ था.

पटना भगदड़ में 42 मौतें: बिहार की राजधानी पटना में 3 अक्टूबर 2014 को बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था. गांधी मैदान में दशहरा मेले के दौरान मची भगदड़ में 42 लोगों की जान चली गई थी. इस घटना में 100 से अधिक लोग जख्मी हुए थे.

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भगदड़ ने छीनी कई जिंदगी (ETV Bharat)

एमपी के सतना में भगदड़: 24 अगस्त 2014 को मध्य प्रदेश के सतना में भगदड़ के कारण 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी. ये लोग कामता नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आए थे.

दतिया मंदिर में भगदड़: मध्य प्रदेश के ही दतिया में 13 अक्टूबर 2013 को दर्दनाक हादसा हुआ था. जहां नवरात्र उत्सव के दौरान मची भगदड़ में पुल ढहने से 89 लोगों की जान चली गई थी. कई लोग उस घटना में घायल हुए थे.

छठ के दौरान भगदड़: बिहार के पटना में छठ के दौरान 19 नवंबर 2012 को बड़ा हादसा हुआ था. छठ घाट पर 20 श्रद्धालुओं की भगदड़ में जान चली गई थी, जबकि कई लोग घटना में घायल भी हुए थे.

सबरीमाला भगदड़ में 106 मौतें: केरल के सबरीमाला में 14 जनवरी 2011 को भगदड़ की बड़ी घटना हुई थी. बस पकड़ने के दौरान मची भगदड़ में 106 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे.

हरिद्वार में भगदड़ की घटना: 8 नवंबर 2011 को उत्तराखंड के हरिद्वार में भगदड़ के कारण 20 श्रद्धालुओं की जान गई थी. गंगा स्नान के दौरान हरकी पैड़ा पर ये हादसा हुआ था.

नालंदा में कैसे मची भगदड़?: चौत माह के अंतिम मंगलवार पर हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है. आज भी 25 हजार से अधिक लोग पूजा करने के लिए आए थे. अचानक एक शख्स अपने परिजन को खोजने के लिए शोर मचाने लगा. इसी पर हंगामा हुआ और भगदड़ मच गई. हालांकि मंदिर के पुजारी गुट्टू सिंहवाह का कहना है कि भीड़ के कारण कई लोगों का ब्लड प्रेशर लो (कम) हो गया. जिस वजह से उनकी मौत हुई है.

ये भी पढ़ें: नालंदा शीतला मंदिर भगदड़: मृतकों के परिवार वालों को मिलेगा 8 लाख रुपये

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