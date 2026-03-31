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बिहार: नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

नालंदा: बिहार के नालंदा में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां शीतला मंदिर में सुबह-सुबह भगदड़ मच गई. इस हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि, कई खाय है. मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है. यह घटना जिले के दीपनगर थाना इलाके के मघड़ा स्थित शीतला मंदिर की बताई जा रही है.

नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़ : घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. लोग मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही को लेकर नाराज हैं. दीपनगर थाना पुलिस, सदर डीएसपी और एसडीएम की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई. घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. मामले की जांच शुरू कर दी है.

आखिरी मंगलवार…मंदिर में पूजा के बीच भगदड़ : स्थानीय लोगों ने बताया के चैत माह का अंतिम मंगलवार होने के कारण मंदिर में लगभग 25000 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी. यह घटना अचानक किसी शख्स के शोर मचाने से हुआ है, जो अपने परिवार को आवाज दे रहे थे, इसी पर हंगामा हुआ और भगदड़ मच गई. सभी मृतक महिलाएं हैं. मृतकों में 45 वर्षीय रेखा देवी, और 50 वर्षीय रीता देवी की पहचान हुई है.

भगदड़ से श्रद्धालुओं में दहशत: पटना से दर्शन के लिए आईं श्रद्धालु ममता देवी ने बताया कि मंगलवार को यहां हमेशा भीड़ रहती है, लोग माता के दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं, लेकिन इस बार भीड़ अनियंत्रित हो गई और कुप्रबंधन की वजह से हादसा हो गया.

''प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. मंदिर परिसर में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कमी को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है.'' - श्रद्धालु, पटना

मंदिर के पुजारी ने बताया कैसे हुआ हादसा? : मंदिर के पुजारी गुट्टू सिंहवाह ने बताया कि भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कई श्रद्धालुओं के ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट आ गई. इतनी अधिक भीड़ जमा हो गई कि लोगों को मंदिर के अंदर जाने तक की जगह नहीं बची. लोग को अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा था. कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन भीड़ के कारण कई लोगों का ब्लड प्रेशर गिर गया. उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन वह काफी देरी से पहुंची.

"आज त्योहार था, इसलिए बहुत भीड़ हो गई थी. इतनी भीड़ थी कि लोगों को अंदर जाने की जगह नहीं मिली. कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन भीड़ की वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो गया. हमने एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन वह काफी देर से आई." - गुट्टू सिंहवाह, मंदिर के पुजारी