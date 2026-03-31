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बिहार: नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

बिहार के नालंदा में मघड़ा शीतला मंदिर में कैसे मची भगदड़? जानिए पूरी रिपोर्ट

Bihar stampede
नालंदा शीतला मंदिर भगदड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 11:20 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां शीतला मंदिर में सुबह-सुबह भगदड़ मच गई. इस हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि, कई खाय है. मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है. यह घटना जिले के दीपनगर थाना इलाके के मघड़ा स्थित शीतला मंदिर की बताई जा रही है.

नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़ : घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. लोग मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही को लेकर नाराज हैं. दीपनगर थाना पुलिस, सदर डीएसपी और एसडीएम की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई. घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. मामले की जांच शुरू कर दी है.

आखिरी मंगलवार…मंदिर में पूजा के बीच भगदड़ : स्थानीय लोगों ने बताया के चैत माह का अंतिम मंगलवार होने के कारण मंदिर में लगभग 25000 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी. यह घटना अचानक किसी शख्स के शोर मचाने से हुआ है, जो अपने परिवार को आवाज दे रहे थे, इसी पर हंगामा हुआ और भगदड़ मच गई. सभी मृतक महिलाएं हैं. मृतकों में 45 वर्षीय रेखा देवी, और 50 वर्षीय रीता देवी की पहचान हुई है.

भगदड़ से श्रद्धालुओं में दहशत: पटना से दर्शन के लिए आईं श्रद्धालु ममता देवी ने बताया कि मंगलवार को यहां हमेशा भीड़ रहती है, लोग माता के दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं, लेकिन इस बार भीड़ अनियंत्रित हो गई और कुप्रबंधन की वजह से हादसा हो गया.

''प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. मंदिर परिसर में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कमी को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है.'' - श्रद्धालु, पटना

मंदिर के पुजारी ने बताया कैसे हुआ हादसा? : मंदिर के पुजारी गुट्टू सिंहवाह ने बताया कि भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कई श्रद्धालुओं के ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट आ गई. इतनी अधिक भीड़ जमा हो गई कि लोगों को मंदिर के अंदर जाने तक की जगह नहीं बची. लोग को अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा था. कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन भीड़ के कारण कई लोगों का ब्लड प्रेशर गिर गया. उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन वह काफी देरी से पहुंची.

"आज त्योहार था, इसलिए बहुत भीड़ हो गई थी. इतनी भीड़ थी कि लोगों को अंदर जाने की जगह नहीं मिली. कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन भीड़ की वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो गया. हमने एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन वह काफी देर से आई." - गुट्टू सिंहवाह, मंदिर के पुजारी

क्या बोले डिप्टी सीएम? : उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान कर रही है तथा घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था की गई है. उन्होंने दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में बल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

"नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है. इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं. सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है. घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है." - सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री

भीड़ प्रबंधन पर सवाल: मंदिर में त्योहार और पूजा के मौकों पर अक्सर भारी भीड़ जुटती है, लेकिन इस बार सुरक्षा इंतजामों की कमी साफ नजर आई. स्थानीय लोगों का कहना है कि भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल या बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी. फिलहाल, प्रशासन ने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है.

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