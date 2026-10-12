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बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह ने सरायकेला में दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, महिला शक्ति पर दिया ये संदेश

दुर्गा पूजा पंडाल, सरायकेला और बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह ( ETV Bharat )

सरायकेला: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ही सरायकेला जिला में आदित्यपुर के एम टाइप मैदान में भक्ति, आस्था और कला की अद्भुत छटा देखने को मिली. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महालया और पहली पूजा से ही पंडालों के द्वार आम जनता के लिए खोलने की पुरानी परंपरा रही है. उसी नक्शे-कदम पर चलते हुए श्रीश्री दुर्गा पूजा कमिटी, प्रवीण सेवा संस्थान ने झारखंड में एक नई शुरुआत की है.

यह पूरे राज्य का पहला ऐसा पूजा पंडाल बन गया है, जिसका उद्घाटन कर नवरात्रि के पहले ही दिन, कलश स्थापना की शाम वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दर्शनार्थियों के लिए पट खोल दिए गए. कपाट खुलते ही दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसे नियंत्रित करने में आयोजकों को काफी पसीना बहाना पड़ा.

दुर्गा पूजा पंडाल, सरायकेला (ETV Bharat)

इस पूजा ​पंडाल का औपचारिक उद्घाटन बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने फीता काटकर किया. इस दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री श्रेयसी सिंह ने नारी सशक्तिकरण पर दिल छू लेने वाला संदेश दिया. उन्होंने कहा कि हम नौ दिनों तक पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मां दुर्गा की साधना करते हैं लेकिन असल विडंबना यह है कि समाज में अक्सर महिलाओं को वह मान-सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वे हकदार हैं.

भारत की बेटियों को यथोचित सम्मान, प्यार और संबल प्रदान करना ही वास्तविक दुर्गा स्तुति और सच्ची नारी शक्ति की पहचान है. खुद को झारखंड की भी बेटी बताते हुए उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता दिग्विजय सिंह के इस क्षेत्र से आत्मीय संबंधों का भावुक स्मरण किया और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया.

दुर्गा पूजा पंडाल, सरायकेला (ETV Bharat)

​हिमाचल के प्राचीन शिव मंदिर की थीम बनी आकर्षण का केंद्र

दुर्गा पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मेचेदा से आए कारीगरों ने हिमाचल प्रदेश के प्राचीन शिव मंदिर की थीम पर पंडाल को तराशा है. इसमें ऊंचे पहाड़, पथरीली वादियां और वन्यजीवों व मानव के सह-अस्तित्व का जीवंत चित्रण किया गया है. वहीं, कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित मां दुर्गा की प्रतिमा में हिमाचल की पारंपरिक वेशभूषा व लोक-संस्कृति की अनूठी झलक दिखती है. कोलकाता के मशहूर 'बीजू दा लाइट सिस्टम' की जादुई विद्युत सज्जा पूरे परिसर को अलौकिक रूप दे रही है.