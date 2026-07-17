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बिहार की श्रेया कौशिक को मिली 3 करोड़ की लिंकन स्कॉलरशिप

शरद विवेक सागर के साथ श्रेया कौशिक ( Sharad Vivek Sagar Social Media )

पटना: बिहार के सिवान की 18 वर्षीय होनहार छात्रा श्रेया कौशिक ने अपनी शानदार कामयाबी से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. श्रेया को अमेरिका के प्रतिष्ठित सेंटर कॉलेज की लिंकन स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी कुल कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है. इस साल दुनिया भर से चुने गए सिर्फ 10 विद्यार्थियों में श्रेया इकलौती भारतीय हैं. शरद विवेक सागर ने दी शुभकामनाएं: इसकी जानकारी डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और सीईओ शरद विवेक सागर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने लिखा, श्रेया का चयन अमेरिका की प्रतिष्ठित लिंकन स्कॉलरशिप के लिए हुआ है, जिसकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि श्रेया की सफलता लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है और यह साबित करती है कि सही मौका और बेहतर रहनुमाई मिलने पर किसी भी पृष्ठभूमि का छात्र दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है. सिवान की रहने वाली हैं श्रेया कौशिक: श्रेया का जन्म बिहार के सिवान में हुआ, जबकि उनकी शुरुआती शिक्षा नई दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय, आया नगर से हुई. उनकी प्रतिभा को डेक्सटेरिटी ग्लोबल ने पहचानकर उन्हें लीडरशिप, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया. इसी मार्गदर्शन की बदौलत उन्होंने कई राष्ट्रीय और वैश्विक उपलब्धियां हासिल कीं.