बिहार की श्रेया कौशिक को मिली 3 करोड़ की लिंकन स्कॉलरशिप
बिहार की श्रेया को अमेरिका से 3 करोड़ की प्रतिष्ठित लिंकन स्कॉलरशिप मिली है, जिसके तहत 4 साल की पढ़ाई का पूरा खर्च कॉलेज उठाएगा.
Published : July 17, 2026 at 2:01 PM IST
पटना: बिहार के सिवान की 18 वर्षीय होनहार छात्रा श्रेया कौशिक ने अपनी शानदार कामयाबी से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. श्रेया को अमेरिका के प्रतिष्ठित सेंटर कॉलेज की लिंकन स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी कुल कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है. इस साल दुनिया भर से चुने गए सिर्फ 10 विद्यार्थियों में श्रेया इकलौती भारतीय हैं.
शरद विवेक सागर ने दी शुभकामनाएं: इसकी जानकारी डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और सीईओ शरद विवेक सागर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने लिखा, श्रेया का चयन अमेरिका की प्रतिष्ठित लिंकन स्कॉलरशिप के लिए हुआ है, जिसकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि श्रेया की सफलता लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है और यह साबित करती है कि सही मौका और बेहतर रहनुमाई मिलने पर किसी भी पृष्ठभूमि का छात्र दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है.
सिवान की रहने वाली हैं श्रेया कौशिक: श्रेया का जन्म बिहार के सिवान में हुआ, जबकि उनकी शुरुआती शिक्षा नई दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय, आया नगर से हुई. उनकी प्रतिभा को डेक्सटेरिटी ग्लोबल ने पहचानकर उन्हें लीडरशिप, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया. इसी मार्गदर्शन की बदौलत उन्होंने कई राष्ट्रीय और वैश्विक उपलब्धियां हासिल कीं.
क्या होता है लिंकन स्कॉलरशिप?: लिंकन स्कॉलरशिप अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की याद में दी जाती है. यह सम्मान उन छात्रों को मिलता है, जिन्होंने तालीम, लीडरशिप और समाज की ख़िदमत में अपनी काबिलियत साबित की हो. इस प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप के लिए दुनिया भर से हजारों आवेदन आते हैं, लेकिन हर साल इसमें कुछ ही छात्रों का चयन होता है. ऐसे में बिहार की बेटी का यह मुकाम पूरे राज्य और देश के लिए गर्व की बात है.
स्कॉलरशिप के तहत मिलने वाली सुविधाएं: इस फुल स्कॉलरशिप के तहत चार साल की स्नातक पढ़ाई का पूरा खर्च, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना, किताबें, हेल्थ इंश्योरेंस, हवाई सफर और दूसरी ज़रूरी सहूलियतें शामिल हैं, कॉलेज की ओर से उठाया जाएगा. इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस, रहने-खाने का खर्च, किताबें, स्वास्थ्य बीमा और अन्य आवश्यक खर्च भी शामिल हैं.
समाज और देश की तरक्की मकसद: अपनी इस कामयाबी पर श्रेया ने कहा कि एक साधारण परिवार और सरकारी स्कूल से निकलकर इतनी बड़ी स्कॉलरशिप हासिल करना किसी ख़्वाब के पूरा होने जैसा है. उन्होंने कहा कि उनका मकसद अपनी शिक्षा का इस्तेमाल समाज और देश की तरक़्क़ी के लिए करना है.
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