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Candy Crush खेलते-खेलते बना रिकॉर्ड, बिहार के शुभम ने पार किया 22,222 लेवल

Candy Crush खेलते-खेलते 22222 लेवल पूरा कर बनाया रिकॉर्ड ( Etv Bharat )

पटना : मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम कैंडी क्रश सागा में बिहार के 19 वर्षीय शुभम कुमार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. सारण जिले के दिघवारा निवासी शुभम ने गेम में 22,222वां लेवल पूरा कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. उनकी इस उपलब्धि को किशोर श्रेणी में कैंडी क्रश सागा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी गई है. शुभम ने यह मुकाम 5 जुलाई 2026 को हासिल किया था. उस समय उनकी उम्र 19 साल, 8 महीने और 25 दिन थी.

22222 लेवल पूरा कर बनाया रिकॉर्ड