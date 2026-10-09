Candy Crush खेलते-खेलते बना रिकॉर्ड, बिहार के शुभम ने पार किया 22,222 लेवल
बिहार के 19 वर्षीय शुभम कुमार ने कैंडी क्रश में 22222 लेवल पूरे कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई. पढ़ें रिपोर्ट्स-
Published : October 9, 2026 at 12:16 PM IST
पटना : मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम कैंडी क्रश सागा में बिहार के 19 वर्षीय शुभम कुमार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. सारण जिले के दिघवारा निवासी शुभम ने गेम में 22,222वां लेवल पूरा कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. उनकी इस उपलब्धि को किशोर श्रेणी में कैंडी क्रश सागा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी गई है. शुभम ने यह मुकाम 5 जुलाई 2026 को हासिल किया था. उस समय उनकी उम्र 19 साल, 8 महीने और 25 दिन थी.
22222 लेवल पूरा कर बनाया रिकॉर्ड
शुभम कुमार की इस उपलब्धि को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपने रिकॉर्ड में जगह दी है. उन्हें प्रमाणपत्र और पदक देकर सम्मानित भी किया गया. यह रिकॉर्ड विशेष रूप से किशोर श्रेणी के लिए मान्य है. इसका अर्थ यह नहीं है कि शुभम ने दुनिया के सभी खिलाड़ियों के बीच कैंडी क्रश का सबसे ऊंचा स्तर हासिल किया है.
आसान नहीं था हजारों लेवल का सफर
शुभम के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं रहा. गेम के शुरुआती स्तरों की तुलना में आगे के चरणों में चुनौतियां बढ़ती जाती हैं. सीमित चालों में लक्ष्य पूरा करना और जटिल पहेलियों को हल करना उनके लिए बड़ी चुनौती रही. शुभम के मुताबिक, इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने हर स्तर पर रणनीति बनाई. धैर्य और एकाग्रता के साथ खेलते हुए उन्होंने लगातार आगे बढ़ने का प्रयास किया.
इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ गेमिंग का शौक
शुभम कुमार इंजीनियरिंग के छात्र हैं और रिपोर्टों के अनुसार, वह गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सिवान में पढ़ाई कर रहे हैं. तकनीकी शिक्षा के व्यस्त कार्यक्रम के बीच उन्होंने अपने गेमिंग के शौक को भी जारी रखा. उनकी उपलब्धि पर बिहार के सरकारी तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से भी बधाई दिए जाने की जानकारी सामने आई है. शुभम की सफलता इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने अपने शौक को लंबे समय तक निरंतर अभ्यास और रणनीति के साथ आगे बढ़ाया.
''इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था. खासकर उच्च स्तर के चरणों में सीमित चालों के भीतर अपने टारगेट को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती रही. इसके लिए मैने हर चरण पर खास रणनीति बनाई, पूरी एकाग्रता के साथ हर लेवल को पार करता गया. इंजीनियरिंग जैसे व्यस्त और तकनीकी पाठ्यक्रम की पढ़ाई के बीच इस मुकाम को हासिल करने के लिए पढ़ाई और शौक के बीच एक बेहतरीन संतुलन को भी कायम रखा.''- शुभम, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर (कैंडी क्रश)
22222 के बाद भी जारी है शुभम का सफर
शुभम की उपलब्धि का सफर 22,222वें लेवल पर ही नहीं रुका. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बाद में उन्होंने कैंडी क्रश की आधिकारिक कम्युनिटी पर पोस्ट करते हुए बताया कि वह गेम में 23,165वें लेवल तक पहुंच चुके हैं. एक ऐसा मोबाइल गेम, जिसे दुनिया भर में लाखों लोग मनोरंजन के लिए खेलते हैं, शुभम के लिए रिकॉर्ड बनाने का जरिया बन गया. बिहार के इस युवा की उपलब्धि अब गेमिंग की दुनिया में उनकी अलग पहचान बना रही है.
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