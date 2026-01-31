Explainer: सेमीकंडक्टर हब बनेगा बिहार, ₹1 में मिलेगी जमीन, जानें पूरा प्रोसेस

ETV Bharat / bharat

बिहार में उद्योग लगे इसको लेकर सरकार काम कर रही है. इसी कड़ी में सेमीकंडक्टर हब बनाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है.

बिहार में ₹1 में मिलेगी जमीन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 31, 2026 at 6:02 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: बृजम पांडेय

पटना : बिहार सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई सेमीकंडक्टर नीति लेकर आई है. इसके मुताबिक राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को 1 रुपये में जमीन दी जाएगी. इसके साथ कुछ शर्तें भी रहेगी. उनके स्टांप और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी. इसके लिए बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 को लागू किया गया है. राज्य कैबिनेट की बैठक में इस नई नीति पर मुहर लगाई गई.

किस तरह की होगी पॉलिसी? : सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत उद्योगपतियों को सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी. सरकार के मुताबिक प्रोजेक्ट की लागत के प्रति 100 करोड़ रुपये के लिए 1 रुपये की टोकन राशि पर 1 एकड़ जमीन दी जाएगी. इससे राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए उद्योपतियों को सहूलियत मिलेगी. उन्हें यूनिट के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क, स्टांप शुल्क और भूमि संपरिवर्तन फीस में भी रियायत दी जाएगी.

सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक है. यह स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, रक्षा और अंतरिक्ष का सपोर्ट सिस्टम है. भारत का चिप बाजार तेजी से बढ़ रहा है. बिहार सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार को टेक्निकल हब बनाने की दिशा में काम कर रही है.

सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन (कॉसेप्ट) (ETV Bharat)

बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना : इस पॉलिसी का लक्ष्य अगले 5 सालों में बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर सेक्टर का हिस्सा 5 प्रतिशत तक पहुंचाने का है. इसको लेकर सरकार कितना सजग है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली छूट के अलावा बिहार सरकार प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को अतिरिक्त 20 प्रतिशत की सब्सिडी देगी. प्रोजेक्ट को संभालने और नजर रखने के लिए बिहार सेमीकंडक्टर मिशन का गठन भी कर दिया गया है. इसकी देखरेख मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमिटी करेगी.

25 हजार करोड़, 2 लाख रोजगार : बिहार सरकार की योजना है कि 5000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली तीन प्रमुख सेमीकंडक्टर इकाइयों को बिहार में स्थापित किया जाए. इनमें फैब यानी चिप निर्माण इकाइयां और एटीएमपी यूनिट शामिल होंगी, जहां चिप्स का असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग की जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि इस नीति के लागू होने पर बिहार में करीब 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा. यही नहीं 2 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.

सेमीकंडक्टर चिप का एक विजुअल रिप्रजेंटेशन (ETV Bharat)

क्या है उद्देश्य? : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा तय किए गए सात निश्चय पार्ट-3 में भी इसका संकल्प लिया गया है. इसी के अंतर्गत राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है. इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और राज्य के आर्थिक विकास में तेजी लाना है.

सेमीकंडक्टर हब बनेगा बिहार! : ईटीवी भारत से खास बातचीत में बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरी दुनिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है. आने वाले समय में सेमीकंडक्टर और चिप्स पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा. जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता जा रहा है. बिहार को भी उस दौर में शामिल होने की आवश्यकता है.

''बिहार की कैबिनेट में सेमीकंडक्टर चिप उद्योग को स्थापित करने का फैसला लिया गया. हमारी पॉलिसी बहुत ही अच्छी आ रही है. सीएम ने बहुत विस्तृत जानकारी भी दी है. बिहार आने वाले समय में सेमीकंडक्टर औद्योगिक हब बनेगा. इसके लिए बिहार के कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित किया गया है.''- दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री, बिहार

उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल से खास बातचीत (ETV Bharat)

₹1 में मिलेगी जमीन : दिलीप जायसवाल ने आगे बताया कि उद्योगपतियों को ₹1 में जो जमीन दी जा रही है, वह पॉलिसी 2025 में ही बनी थी. सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं, किसी भी इंडस्ट्री के लिए हमने निर्धारित किया गया है कि एक निश्चित संख्या में लोगों को रोजगार देंगे और एक निश्चित राशि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, उन्हें ₹1 में जमीन देंगे. यह सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही नहीं है यह हर उद्योग के लिए लागू है.

उद्योगपतियों पर नहीं होगा आपराधिक मुकदमा : ईटीवी भारत ने जब सवाल पूछा कि उद्योगपतियों पर बिहार सरकार ने किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज करने से रोक लगाया है, यह किस तरह से लागू होगा? इसपर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि यह बहुत बड़ा फैसला है. बिहार सरकार ने जन विश्वास विधेयक लाया है.

अब कोई भी व्यापारी (छोटे, मध्यम, बड़े), उद्योगपति, निवेशक, उद्यमी, स्टार्टअप करने वाले, एमएसएमई, किसी भी तरह की प्रक्रिया में या किसी भी तकनीकी वजह से गलती करता है तो किसी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा. उसको अन्य तरह का दंड दिया जाएगा. आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा.

''आपराधिक मुकदमा होने से व्यवसायी मानसिक तनाव में रहते थे. कभी-कभी अधिकारी और पुलिस वाले इसका गलत फायदा भी उठाते थे. इसलिए हम लोगों ने एक जन विश्वास विधेयक लाया है. व्यापारियों के गलती के कारण, किसी भी बिजनेसमैन को गलती के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा.''- दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री, बिहार

बिहार में निवेश मुख्य लक्ष्य : बिहार सरकार की इस नई औद्योगिक पहल का मकसद निवेश को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है. शर्तों की बात करें तो उद्योग लगाने वाली इकाई को तय समय सीमा के भीतर निर्माण और उत्पादन शुरू करना होगा. निवेश की न्यूनतम सीमा, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की अनिवार्यता और पर्यावरण से जुड़ी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा. यदि तय अवधि में उद्योग शुरू नहीं हुआ या शर्तों का उल्लंघन हुआ, तो सरकार लीज रद्द करने का अधिकार रखेगी.

उद्योग के लिए जमीन कहां मिलेगी? : इसे लेकर सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित किया है. यह जमीन राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क और प्रस्तावित इंडस्ट्रियल क्लस्टर में उपलब्ध कराई जाएगी. पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा जैसे जिलों के आसपास पहले से विकसित या विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों में यह सुविधा दी जाएगी. सरकार का फोकस लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी वाले इलाकों पर रहेगा, ताकि उद्योगों को बाजार तक आसानी से पहुंच मिल सके.

इन सुविधाओं का लाभ कौन उठा सकेगा? : इसमें नए उद्यमी, स्टार्टअप, एमएसएमई सेक्टर और बड़े निवेशक शामिल होंगे. खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी जाएगी. बिहार के स्थानीय उद्यमियों के साथ-साथ बाहर के निवेशक भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते वे सरकार की तय शर्तों को पूरा करें.

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी? : इसके तहत एक रुपये में जमीन लीज पर देने के साथ-साथ बिजली, पानी, सड़क, ड्रेनेज और अन्य आधारभूत ढांचे की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान किया जाएगा. कुछ मामलों में स्टांप ड्यूटी में छूट, टैक्स इंसेंटिव, सब्सिडी और ट्रेनिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है, ताकि उद्योग लगाने की शुरुआती लागत कम हो सके.

अप्लाई कैसे करें? : इसके लिए उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट, निवेश प्रस्ताव, रोजगार सृजन का विवरण और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन की जांच संबंधित विभाग करेगा और पात्र पाए जाने पर जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. मंजूरी मिलने के बाद लीज एग्रीमेंट किया जाएगा और उद्योग स्थापित करने की समय-सीमा तय की जाएगी.

