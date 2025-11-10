ETV Bharat / bharat

11 नवंबर को तीन महिला मंत्रियों के साथ 11 मंत्रियों के भाग्य का होगा फैसला

लेसी सिंह : नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में से एक लेसी सिंह भी हैं. खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह पूर्णिया जिले के धमदाहा से चुनाव लड़ रही हैं. लेसी सिंह धमदाहा से पांच बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं. इस बार छठी बार चुनाव जीतने के लिए मैदान में है, लेकिन इस बार चुनौती जदयू के पूर्णिया से कभी सांसद रहे संतोष कुशवाहा से है.

''मुख्यमंत्री ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ₹10000 की राशि दी है. बिजली फ्री हो गया है. एक करोड़ नौकरी रोजगार दिया जाएगा. पहले भी लगातार हर क्षेत्र में काम हुआ है, इसलिए यहां की जनता नीतीश कुमार के साथ है. पूरा भरोसा है की 11 नवंबर को जानता एनडीए के लिए वोट करेंगे.'' - शीला मंडल, फुलपरास प्रत्याशी और मंत्री, बिहार

महिला और अतिपिछड़ा वर्ग पर नीतीश का काम : चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया जदयू और एनडीए के बड़े नेता चुनाव प्रचार किए हैं. मुख्यमंत्री ने महिलाओं और अति पिछड़ा के लिए बिहार में सबसे ज्यादा काम किया है. आज महिलाओं की भागीदारी कई स्तरों पर भारी है. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा योगदान है कि आज अति पिछड़ा वर्ग को कोई भी नजर अंदाज नहीं कर सकता है.

''पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी का पार्टी संगठन में अच्छी पकड़ है. कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी रही है. लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी फैक्टर की चर्चा हो रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री भी जनसभा कर चुके हैं. अति पिछड़ा वर्ग से आने के कारण ही उपमुख्यमंत्री और मंत्री बनी हैं. शीला मंडल भी राजनीतिक परिवार से आती हैं और फुलपरास में परिवार की पकड़ है, लेकिन उनके लिए भी लड़ाई आसान नहीं होगा.''- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

फुलपरास पर दिलचस्प लड़ाई : शीला मंडल 2020 में विधानसभा का चुनाव फुलपरास से जीती थीं. नीतीश की सरकार में मंत्री बनीं थी एक बार फिर नीतीश कुमार ने शीला मंडल पर भरोसा जताया है. इस बार कांग्रेस की ओर से सुबोध मंडल को टिकट दिया गया है. फुलपरास मैं अति पिछड़ा वोट सबसे ज्यादा है. जदयू और कांग्रेस ने अति पिछड़ा से ही उम्मीदवार दिया है. वहीं, प्रशांत किशोर ने जलेंद्र कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है.

शीला मंडल : मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा सीट से मंत्री शीला मंडल एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं. बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल 2020 में 10966 वोटों से कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को हराया था. 1977 में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो फुलपरास से ही विधानसभा का चुनाव जीते थे. कर्पूरी ठाकुर के लिए देवेंद्र प्रसाद यादव ने अपना सीट खाली कर दिया था. फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर फुलपरास से उपचुनाव जीते.

रेणु देवी 5 बार रहीं विजेता : रेणु देवी पिछली बार 18000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीती थीं, इस बार छठी बार विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं. रेणु देवी के का कहना प्रधानमंत्री की सभा हुई है और यहां की जनता में काफी असर है. NDA सरकार ने महिलाओं और हर वर्ग के लिए काम किया है. इसलिए इस बार यहां की जनता फिर से एक बार भरोसा जताएगी.

बेतिया में जबरदस्त मुकाबला : रेणु देवी का संगठन और प्रशासन दोनों में अच्छी पकड़ मानी जाती है. इस बार मुकाबला कांग्रेस के बसी अहमद, निर्दलीय रोहित शिकारिया और जन सुराज के अनिल कुमार के सिंह से है. रोहित सरकार या शहर की मेयर गरिमा देवी के पति हैं. गरिमा बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से चुनकर मेयर बनी थीं. प्रशांत किशोर भी लड़ाई को दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

रेणु देवी : बीजेपी की चंपारण में कद्दावर नेता मानी जाती हैं. दुर्गा वाहिनी से राजनीति में करियर की शुरुआत कर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बाद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थीं. जब नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार बना लिए तो इनकी उपमुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाती रही, लेकिन फिर जब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई और सरकार बनी तब इन्हें उपमुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन पशुपालन मंत्री बनाया गया.

नीतीश की 3 महिला मंत्रियों के भाग्य का होगा फैसला : बिहार सरकार के तीन महिला मंत्रियों के भाग्य का फैसला इसी चरण में होना है. भाजपा कोटे की मंत्री और पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, जदयू कोटे की मंत्री लेसी सिंह और शीला मंडल शामिल हैं. पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी नीतीश सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं. रेणु देवी इस बार पश्चिम चंपारण के बेतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाला जाएगा. बिहार सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होगा. 11 मंत्रियों के भाग्य का फैसला दूसरे चरण में होना है. इसमें नीतीश कुमार के एक खास मंत्री और सबसे वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, लेसी सिंह, जमा खान, जयंत राज, सुमित कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नीरज कुमार सिंह बबलू, कृष्णनंदन पासवान, शीला मंडल, रेणु देवी और प्रेम कुमार शामिल हैं. कई मंत्रियों के सीट पर इस बार लड़ाई दिलचस्प है. जन सुराज के उम्मीदवार के कारण लड़ाई कांटे की हो गई है.

कठिन है लड़ाई : संतोष कुशवाहा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी में शामिल हो गए थे. राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसके कारण लेसी सिंह की चुनौती इस बार बढ़ गई है. वहीं, जनसुराज ने बंटी यादव को टिकट दिया है, जिससे लड़ाई दिलचस्प हो गई है. ऐसे मंत्री लेसी सिंह का कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जितना काम किया है उसपर बिहार की जनता को भरोसा है. मेरे विधानसभा में भी जनता मुख्यमंत्री के साथ है. ऐसे में पूरा विश्वास है जनता का भरोसा इस बार भी उनके साथ रहेगा.

''लेसी सिंह पूर्णिया के धमदाहा में अच्छी पकड़ रखती हैं. वोटरों में अच्छी पकड़ है. सीमांचल का इलाका होने के कारण ओवैसी फैक्टर भी काम करेगा. हालांकि संतोष कुशवाहा लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में लड़ाई तो दिलचस्प हो गई है. लेकिन लेसी सिंह का पलड़ा रहा भारी है.'' - प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

विजेंद्र प्रसाद यादव : महिला मंत्रियों के अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव नीतीश कुमार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में है और सुपौल से लगातार चुनाव जीते रहे हैं. इस बार विजेन्द्र यादव 9वीं बार चुनाव मैदान में हैं. विजेंद्र यादव ने कहा है कि विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया गया है. 24 घंटे बिजली मिल रही है, वह भी अब फ्री. हर घर नल जल पहुंच गया है. सड़क, पुल पुलिया का जाल बिछा है. रोजगार और नौकरी दी जा रही है. आगे भी दी जाएगी. महिलाओं को भी ₹10000 की राशि दी गई है. इसलिए हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है. अब जनता मालिक है.

नीतीश मिश्रा : पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं. 2015 में विधानसभा चुनाव हार गए थे. इनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा झंझारपुर से तीन बार विधायक रहे. नीतीश मिश्रा भी लगातार यहां से चुनाव जीत रहे हैं. इस बार भी भरोसा है कि जनता सरकार के साथ उनके 5 साल के कार्यों पर भरोसा जताएगी.

जमा खान :बिहार सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री खान एक बार फिर से चैनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं. पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे लेकिन जदयू में आ गए. इस बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. उनकी लड़ाई बसपा उम्मीदवार से तो है ही महागठबंधन के उम्मीदवार से भी है. जमा खान यदि चुनाव जीतते हैं तो फिर से मंत्री बनने की काफी संभावना है. जमा खान के अनुसार हम लोग तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्य पर ही वोट मांग रहे हैं. अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चैनपुर में सभा भी की है.

जयंत राज : भवन निर्माण मंत्री जयंत राज अमरपुर से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं. जयंत राजनीतिक परिवार से आते हैं. कुशवाहा समाज में जयंत राज की अच्छी पकड़ है. जयंत राज को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों पर भरोसा है कि जनता उन्हें फिर से वोट करेगी. जयंत राज्य का मुकाबला कांग्रेस के जितेंद्र सिंह से है.

सुमित कुमार सिंह : 1 मात्र निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह इस बार जदयू के टिकट पर चकाई से चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन चकाई में इस बार जदयू के 2020 के उम्मीदवार संजय प्रसाद ने चुनौती बढ़ा दी है. संजय प्रसाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. सुमित कुमार सिंह दिग्गज समाजवादी नेता नरेंद्र सिंह के बेटे हैं. क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, जिसका लाभ मिल सकता है.

नीरज कुमार : नीरज कुमार सिंह बबलू लगातार चुनाव जीतते रहे हैं. एक बार फिर से छातापुर से चुनाव मैदान में हैं. क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है अपने क्षेत्र में दबंग माने जाते हैं और सब को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा क्षेत्र में विकास के लिए लगातार लगे रहते हैं. लेकिन बाढ़ जैसी समस्या के कारण लोगों की परेशानी आज भी कमी नहीं है लेकिन केंद्र सरकार की पहल के कारण बाढ़ प्रबंधन पर भी काम शुरू हो रहा है और इसके कारण नीरज कुमार बबलू को लाभ मिल सकता है.

एक दर्जन पूर्व मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला : विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में दो पूर्व उपमुख्यमंत्री सहित एक दर्जन से अधिक पूर्व मंत्रियों के भी भाग्य का फैसला होना है जिसमें तारकेश्वर प्रसाद, पूर्व मंत्रियों में सुनील कुमार पिंटू, कृष्ण कुमार ऋषि, विनोद नारायण झा, राम नारायण मंडल भाजपा के टिकट पर तो दामोदर रावत जदयू के टिकट पर लड़ रहे हैं. वहीं आरजेडी के टिकट पर जयप्रकाश नारायण यादव, बीमा भारती, समीर कुमार महासेठ, कुमार सर्वजीत, शाहनवाज आलम और बृज किशोर बिंद जबकि हम से अनिल कुमार और लोजपा रामविलास पासवान से मुरारी प्रसाद गौतम शामिल हैं.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ : पटना कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर चंद्रभूषण राय का कहना है कि- ''मंत्रियों के लिए चुनाव हमेशा से चुनौती रहा है. महिला मंत्रियों के लिए लड़ाई और कठिन है. महिला उम्मीदवार के चुनाव में दलों को प्रचार में और ताकत लगानी पड़ती है. एक बड़ा कारण है कि सभी दल टिकट देने में बचते है.''

महिलाओं का विधानसभा में जीत का ट्रैक रिकॉर्ड : पिछले पिछले 6 चुनाव में महिलाओं का जीतने का प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं रहा है. 2000 में 189 महिलाओं उम्मीदवार थीं, केवल 19 जीतीं. 2005 फरवरी में हुए चुनाव में 234 महिला उम्मीदवार थीं और केवल तीन जीतीं. 2005 अक्टूबर में हुए चुनाव में 138 महिलाओं उम्मीदवार थीं, लेकिन केवल 25 जीतीं. 2010 में 307 महिला उम्मीदवार थी और 34 ने जीत दर्ज की थी. पांच विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक संख्या इसी साल रहा. उसके बाद 2015 में 273 महिला उम्मीदवार थीं और 28 ने जीत हासिल की. 2020 में 370 महिलाओं में 26 ने जीत हासिल की. इस बार 255 महिला उम्मीदवार हैं.

''बिहार में हमेशा से ही महिलाओं को चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का, सभी दल जीतने वाली महिलाओं को खोजते हैं. उसमें से कुछ-कुछ टिकट देते हैं. इस बार जितनी महिला उम्मीदवार हैं उसमें से तीन महिला मंत्रियों का भी भाग का फैसला होगा.''- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

महिलाओं के अधिक वोट से उत्साहित मंत्री : 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्र में हुए पहले चरण के चुनाव में महिलाओं ने 7.48 फ़ीसदी अधिक मतदान किए हैं. महिलाओं का मतदान प्रतिशत 69.04 रहा है, जबकि पुरुषों का 61.56%. महिलाएं वोट देने में भले ही पीछे ना रही हों लेकिन उम्मीदवारों के मामले में सभी दल कंजूसी करते रहे हैं. निर्दलीय चुनाव लड़ने में महिलाएं की बहुत ज्यादा रुचि रही नहीं है. मान्यता प्राप्त दल टिकट देने में उदारता नहीं दिखाते हैं. 2025 विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवार का केवल 9.75 फ़ीसदी ही महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां 2359 पुरुष उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो 255 मात्र महिला उम्मीदवार हैं.

इन दलों ने उतारे महिला उम्मीदवार : महिला उम्मीदवारों में जन सुराज और बसपा ने सबसे अधिक उम्मीदवार दिए हैं. जन सुराज ने 25, बसपा ने 26 महिलाओं उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं. राजद ने 23, जदयू ने 13, भाजपा ने 12, कांग्रेस ने पांच, लोजपा रामविलास ने पांच और उन महत्वपूर्ण दलों में हम ने दो, आप ने 3, द प्लूरल्स ने दो, AIMIM ने एक, सीपीआईएमएल ने एक, वीआईपी ने एक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक उम्मीदवार दिए हैं.

महिला वोटों पर दांव : ऐसे में इस चरण में नीतीश सरकार के तीनों तीनों महिला मंत्रियों पर बड़ा दबाव है, लेकिन तीनों महिला मंत्रियों को महिलाओं के वोट पर भरोसा है. खासकर पहले चरण में जिस प्रकार से महिलाओं ने करीब 8% अधिक वोटिंग किया है उसे उत्साहित हैं. यदि महिला मंत्री विधानसभा चुनाव जीतती हैं तो उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

