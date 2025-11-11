ETV Bharat / bharat

नाव से नदी पार कर मतदान करने पहुंचे दियारा के वोटर्स, महिलाओं और बुजुर्गों का जोश हाई!

नाव पर सवार होकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे मतदाताओं का साफ कहना है कि, वे अच्छी सड़क और नदी पर पुल चाहते हैं.

नौतन में नाव से नदी पार कर मतदान करने पहुंच रहे मतदाता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 12:38 PM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read
बेतिया: पश्चिम चंपारण जिले के नौतन विधानसभा क्षेत्र के बैरिया प्रखंड में सिंघई घाट पंचायत के मतदाता नाव से नदी पार कर मतदान करने बैरिया पहुंच रहे हैं. दूसरे चरण के मतदान में महिलाएं बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बन रही हैं.

दियारा के वोटर्स में जोश हाई, नदी पार कर मतदान करने पहुंचे: वहीं, नदी के किनारे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है, ताकि किसी भी लोगों को कोई परेशानी ना हो. नौतन विधानसभा के बैरिया प्रखंड में सिंघई घाट नदी के किनारे दियारा में है जो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है. हालांकि, नाव से नदी पार कर मतदान केंद्र पहुंच रहे तमाम मतदाताओं का कहना है कि, उनके क्षेत्र में विकास का अभाव है.

नदी पार कर मतदान करने पहुंचे दियारा के वोटर्स (ETV Bharat)

वोटिंग के लिए जा रहे प्रखंड बैरिया के एक मतदाता प्रेमचंद्र प्रसाद ने नाराजगी व्यक्त की: विकास को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि, "नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए और लोगों को ब्रिज और अच्छी सड़क से मतलब है. पिछले 70 साल से यहां कोई विकास नहीं हुआ है. दियारा क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है."

एक अन्य मतदाता किशोर चौधरी ने कहा , हमारे इलाके में न तो अच्छी सड़क है और न ही कोई ब्रिज है. शुरू से अभी तक इलाके का विकास नहीं हुआ है".

दूसरी तरफ एक महिला मतदाता ने कहा कि, यहां उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है. क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है इसलिए इस बार वे विकास के नाम पर वोट देंगी. उन्होंने अपने इलाके में मूलभूत सुविधाओं की कमी है.

नौतन में नाव से नदी पार कर मतदान करने पहुंचे वोटर्स (ETV Bharat)

वहीं, नदी पार कर पहुंच रहे कई अन्य लोगों ने अपनी बात रखी. यहां दियारा क्षेत्र में कोई पुल जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं है. आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि, चुनाव में वोट तो करना ही है, इसलिए वे वोट करने जा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने विकास के नाम पर नेताओं की अंदेखी पर नाराजगी जताई.

इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है, इस सवाल पर एक ग्रामीण का कहना है कि, यहां अच्छी सड़क और ब्रिज जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. उन्होंने कहा कि, वह चाहते है कि, उनके इलाके में भी विकास हो और इसलिए वे इस बार विकास के नाम पर वोट देने नदी पार करके वोट देने आए हैं.

नाव से नदी पार कर मतदान करने पहुंचे मतदाता (ETV Bharat)

नौतन विधानसभा क्षेत्र के बैरिया प्रखंड में सिंघई घाट पंचायत के तमाम वोटरों का कहना था कि, दियारा क्षेत्र में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है. इस बार का चुनावी मुद्दा उनके क्षेत्र में विकास का है. इसलिए वे अपने इलाके के उत्थान के लिए मतदान करने नाव पर बैठकर वोटिंग केंद्र पहुंच रहे हैं.

नाव से नदी पार कर मतदान करने पहुंचे मतदाता (ETV Bharat)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग जारी है. सुबह 7 बजे से राज्य की 122 सीटों पर मतदान शुरू हुआ. इस चरण में गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वोट डाले जा रहे हैं.

Last Updated : November 11, 2025 at 12:50 PM IST

