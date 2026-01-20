ETV Bharat / bharat

अब कीड़े कहीं भी छिप नहीं पाएंगे, बिहार के वैज्ञानिक का पेटेंट पूरी दुनिया के लिए राहत

सेंसर करेगा कीटों को डिटेक्ट : सेंसर से मिली जानकारी डिवाइस में लगे माइक्रोप्रोसेसर तक पहुंचती है, जहां तुरंत उसका विश्लेषण होता है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम भी मौजूद है, जो पहले से मौजूद कीटों के व्यवहार और डेटा से तुलना कर यह बताता है कि कौन-सा कीट है, वह कितना खतरनाक है और उसका फैलाव किस दिशा में हो सकता है.

कैसे करता है काम : डिवाइस यह भी बताती है कि किसी स्थान पर कीट संक्रमण कितना गंभीर है और भविष्य में खतरा किस स्तर तक बढ़ सकता है. प्रो. मनेन्द्र कुमार के अनुसार, इस डिवाइस में कई अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं. ये सेंसर तापमान, नमी, दीवार या मिट्टी के अंदर होने वाली हलचल, कीटों की सूक्ष्म आवाजें और रासायनिक संकेतों को पकड़ते हैं.

क्या है यह खास डिवाइस : इस डिवाइस का नाम 'डिजिटल पेस्ट ट्रैकिंग एन्ड इनफेस्टेशन एनालिसिस डिवाइस' (Digital Pest Tracking and Infestation Analysis Device) है. यह एक हैंडहेल्ड यानी हाथ में पकड़ा जाने वाला स्मार्ट उपकरण है. इसका उपयोग घरों, इमारतों, खेतों, बागानों, गोदामों, मिट्टी और दीवारों के अंदर छिपे कीटों की पहचान के लिए किया जा सकता है.

पूरे विश्व के लिए खास है डिवाइस : यह पेटेंट Intellectual Property Office में रजिस्टर किया गया है. यह उपलब्धि न केवल विश्वविद्यालय, बल्कि पूरे बिहार और भारत के लिए गर्व की बात मानी जा रही है. इस पेटेंट के अनुसार तैयार डिवाइस से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे विश्व को ऐसे कीटों से राहत दिलाएगा जो बीमारी बांटते हैं या फिर नुकसान पहुंचाते हैं.

मुजफ्फरपुर : बीमारी फैलाने वाले मच्छर, मक्खी और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सटीक होने वाली है. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के प्रख्यात कीट वैज्ञानिक और जंतु विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. मनेन्द्र कुमार द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक डिवाइस के आईडिया को यूनाइटेड किंगडम में पेटेंट की अनुमति मिल गई है.

स्क्रीन पर मिलेगी पूरी रिपोर्ट : डिवाइस की स्क्रीन पर कीट से जुड़ी सारी जानकारी आसान भाषा और ग्राफ के रूप में दिखाई देती है. उपयोगकर्ता को संक्रमण का स्तर, खतरे का अलर्ट और संभावित जोखिम का मैप मिल जाता है. डिवाइस में डेटा सेव करने और वायरलेस तरीके से साझा करने की सुविधा भी है.

''यह एक नई प्रणाली है. आज तक इस तरह का कोई भी उपकरण नहीं बना था. और जब कुछ नयापन होता तो उसका पेटेंट मिलता है. यह पेटेंट सिर्फ भारत के लिए नया नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए नया है. इसका रजिस्ट्रेशन यूके में किया था. इसी महीने पहले हफ्ते में इसका प्रमाण-पत्र आया है.''- डॉ. मनेन्द्र कुमार, कीट वैज्ञानिक और जंतु विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, बीआरएबीयू, मुजफ्फरपुर

किसानों के लिए बड़ी राहत : यह डिवाइस किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है. खेतों में कई बार ऐसे कीट लग जाते हैं, जो शुरुआती दौर में दिखाई नहीं देते, लेकिन बाद में पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किए गए कीट नियंत्रण उपाय कितने प्रभावी रहे और भविष्य में दोबारा संक्रमण की आशंका कहां है.

सही समय पर हो सकेगा पेस्ट कंट्रोल : इस डिवाइस से किसान समय रहते कीटों की पहचान कर सही मात्रा में कीटनाशक का उपयोग कर सकेंगे. इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होगा और आर्थिक नुकसान से बचाव संभव होगा. इससे कीटों की संख्या भी खेतों में नहीं बढ़ने पाएगी.

घर और गोदाम भी रहेंगे सुरक्षित : घरों और इमारतों में दीमक, खटमल, मच्छर और मक्खियों की पहचान पहले ही हो सकेगी. इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी. वहीं अनाज गोदामों में दीमक और घुन जैसे कीटों से होने वाले नुकसान को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकेगा.

पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद पेटेंट : प्रो. मनेन्द्र कुमार का यह पेटेंट केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है. उनके पेटेंट के अनुसार जब यह डिवाइस व्यावसायिक रूप से तैयार होकर इस्तेमाल में आएगी, तो यह फसलों, घरों, मिट्टी और लोगों को कीटों से होने वाली बीमारियों और नुकसान से बचाने में अहम भूमिका निभाएगी.

भविष्य की तैयारी और रिसर्च : यह डिवाइस कीटों से जुड़ा डेटा भी संग्रहित करेगी, जो भविष्य में रिसर्च और नीति निर्माण के लिए बेहद उपयोगी होगा. अलग-अलग क्षेत्रों से मिले डेटा के आधार पर यह समझना आसान होगा कि किस इलाके और मौसम में कौन-से कीट ज्यादा सक्रिय रहते हैं.

मोबाइल ऐप से जोड़ने की भविष्य में योजना : इस पेटेंटे को आने वाले समय में इस डिवाइस को मोबाइल ऐप से जोड़ने की योजना भी है, ताकि अलर्ट सीधे लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच सके. पेटेंट को अनुमति तभी मिलता है जब आईडिया यूनीक हो उसकी हर चीज नई हो, वो रिपीट न हो. ऐसे में मंजूरी मिलने के बाद यह पेटेंट पूरे विश्व के लिए कारगर है.

बड़े काम की डिवाइस : मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिक प्रो. मनेन्द्र कुमार का यह पेटेंट स्वास्थ्य, कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. यह डिवाइस न सिर्फ कीटों की पहचान करेगी, बल्कि समय रहते चेतावनी देकर इंसानों और किसानों दोनों को बड़े नुकसान से बचाने में मदद करेगी.

