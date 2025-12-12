ETV Bharat / bharat

बिहार के डॉ राज सरदार ने की प्लास्टिक खानेवाले नये बैक्टीरिया की खोज

सहरसा : बिहार के बायोटेक्नोलॉजी विशेषज्ञ डॉ राज सरदार ने प्लास्टिक खाने वाली बैक्टीरिया मेटाबेसिलस निबेंसिस की खोज की है. सहरसा के मूल निवासी डॉ. राज सरदार ने अपने नए शोध में जटिल व मजबूत प्लास्टिक को जैविक विधि से खाने वाली नई बैक्टीरिया का पता लगाया है. डॉ. सरदार ने नए शोध में सूक्ष्म जीव द्वारा प्लास्टिक को खाने वाली मेटाबेसिलस निबेंसिस नामक एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया का खोज किया है.

'30 दिन में प्लास्टिक का वजन 3% कम कर देता है' : डॉ सरदार ने बताया कि ''CSIR की प्रयोगशाला में रिसर्च के दौरान पाया गया कि यह जीवाणु प्लास्टिक की सतह पर झिल्लीनुमा चेन बनाकर धीरे-धीरे प्लास्टिक को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है. 30 दिनों में यह प्लास्टिक के वजन को करीब 3.3 प्रतिशत कम कर देता है. वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा जीवाणु की पहचान की गई. साथ ही प्लास्टिक खाने की क्षमता और विघटन प्रक्रिया की पुष्टि भी की गई है.''

वैज्ञानिक डॉ राज सरदार (ETV Bharat)

क्या है मेटाबेसिलस निबेंसिस? : मेटाबेसिलस निबेंसिस आंतरिक मेटाबोलिक रिमॉडलिंग कर प्लास्टिक विघटन हेतु आवशयक एन्ज़ाइम्स बनाता है, जिसकी मदद से प्लास्टिक को विखंडित कर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है. इस सूक्ष्म प्लास्टिक को जीवाणु स्वयं के लिए कार्बन एवं ऊर्जा के श्रोत के रूप में उपयोग कर प्लास्टिक के आण्विक भार को 3.3 प्रतिशत तक कम करता है. साथ ही बायो मास में वृद्धि करता है.

ये दर किसी अन्य शोध परिणाम की तुलना में दोगुना है. यह डिस्कवरी पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनियाभर में बढ़ते हुए प्लास्टिक कचरा का करीब दस फीसदी ही रिसायकल किया जाता हैं. बांकी के प्लास्टिक मृदा, नदी और समंदर को प्रदूषित करता है. जिसकी वजह से जहरीली गैस, बंजर भूमि और आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर परता है. भारत में करीब दस मिलियन टन प्लास्टिक प्रतिवर्ष उत्पादन हो रहा है.

जर्नल में छपे लेख में डॉ. राज सरदार ने बताया है कि, ''पॉलीइथिलीन (PE), एक तरह का प्लास्टिक है, जो लगातार और लंबे समय तक पर्यावरण में गंदगी फैलाने का मुख्य कारक है. इस स्टडी में, 300 मरीन आइसोलेट्स को PE को बायोडिग्रेड करने की उनकी क्षमता के लिए जांचा गया. टोटल सेलुलर फैटी एसिड प्रोफाइलिंग और 16S rRNA जीन सीक्वेंस होमोलॉजी के आधार पर, RS120 की पहचान पॉजिटिव टेस्ट किए गए मरीन स्ट्रेन्स में मेटाबैसिलस नियाबेंसिस (M. नियाबेंसिस) के रूप में की गई.''