बिहार के डॉ राज सरदार ने की प्लास्टिक खानेवाले नये बैक्टीरिया की खोज

क्या है मेटाबेसिलस निबेंसिस, इसका क्या है प्लास्टिक के संबंध, जिसकी खोज बिहार के एक बायोटेक्नोलॉजी विशेषज्ञ ने की, जानिए

METABACILLUS NIABENSIS
प्लास्टिक खाने वाली बैक्टीरिया (वैज्ञानिक राज सरदार द्वारा दी गयी तस्वीर)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 12, 2025 at 2:53 PM IST

5 Min Read
सहरसा : बिहार के बायोटेक्नोलॉजी विशेषज्ञ डॉ राज सरदार ने प्लास्टिक खाने वाली बैक्टीरिया मेटाबेसिलस निबेंसिस की खोज की है. सहरसा के मूल निवासी डॉ. राज सरदार ने अपने नए शोध में जटिल व मजबूत प्लास्टिक को जैविक विधि से खाने वाली नई बैक्टीरिया का पता लगाया है. डॉ. सरदार ने नए शोध में सूक्ष्म जीव द्वारा प्लास्टिक को खाने वाली मेटाबेसिलस निबेंसिस नामक एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया का खोज किया है.

'30 दिन में प्लास्टिक का वजन 3% कम कर देता है' : डॉ सरदार ने बताया कि ''CSIR की प्रयोगशाला में रिसर्च के दौरान पाया गया कि यह जीवाणु प्लास्टिक की सतह पर झिल्लीनुमा चेन बनाकर धीरे-धीरे प्लास्टिक को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है. 30 दिनों में यह प्लास्टिक के वजन को करीब 3.3 प्रतिशत कम कर देता है. वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा जीवाणु की पहचान की गई. साथ ही प्लास्टिक खाने की क्षमता और विघटन प्रक्रिया की पुष्टि भी की गई है.''

वैज्ञानिक डॉ राज सरदार
वैज्ञानिक डॉ राज सरदार (ETV Bharat)

क्या है मेटाबेसिलस निबेंसिस? : मेटाबेसिलस निबेंसिस आंतरिक मेटाबोलिक रिमॉडलिंग कर प्लास्टिक विघटन हेतु आवशयक एन्ज़ाइम्स बनाता है, जिसकी मदद से प्लास्टिक को विखंडित कर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है. इस सूक्ष्म प्लास्टिक को जीवाणु स्वयं के लिए कार्बन एवं ऊर्जा के श्रोत के रूप में उपयोग कर प्लास्टिक के आण्विक भार को 3.3 प्रतिशत तक कम करता है. साथ ही बायो मास में वृद्धि करता है.

ये दर किसी अन्य शोध परिणाम की तुलना में दोगुना है. यह डिस्कवरी पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनियाभर में बढ़ते हुए प्लास्टिक कचरा का करीब दस फीसदी ही रिसायकल किया जाता हैं. बांकी के प्लास्टिक मृदा, नदी और समंदर को प्रदूषित करता है. जिसकी वजह से जहरीली गैस, बंजर भूमि और आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर परता है. भारत में करीब दस मिलियन टन प्लास्टिक प्रतिवर्ष उत्पादन हो रहा है.

जर्नल में छपे लेख में डॉ. राज सरदार ने बताया है कि, ''पॉलीइथिलीन (PE), एक तरह का प्लास्टिक है, जो लगातार और लंबे समय तक पर्यावरण में गंदगी फैलाने का मुख्य कारक है. इस स्टडी में, 300 मरीन आइसोलेट्स को PE को बायोडिग्रेड करने की उनकी क्षमता के लिए जांचा गया. टोटल सेलुलर फैटी एसिड प्रोफाइलिंग और 16S rRNA जीन सीक्वेंस होमोलॉजी के आधार पर, RS120 की पहचान पॉजिटिव टेस्ट किए गए मरीन स्ट्रेन्स में मेटाबैसिलस नियाबेंसिस (M. नियाबेंसिस) के रूप में की गई.''

क्या रही प्रक्रिया? :

बायोट्रीटमेंट के दौरान PE सतह पर बैक्टीरिया का शुरुआती जुड़ाव देखा गया.

फिर, बायोडिग्रेडेशन से पहले और बाद में केमिकल स्ट्रक्चरल बदलाव बड़े हाइड्रोकार्बन टेट्रा-टेट्राकॉन्टेन (C44H20) के गायब होने और छोटे हाइड्रोकार्बन हेप्टाडेकेन (C17H36), टेट्राकोसेन, बेंजीन, 1,1′-(साइक्लोब्यूटेनडायल) (C16H16), और 2-टर्ट-ब्यूटाइल-4-6-बिस (3-5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल) के उभरने से दिखे.

इसके बाद, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (FTIR) स्पेक्ट्रा ने 2590cm−1 और 2,610cm−1 पर दो नए, शोल्डर पीक के साथ-साथ वेदरड PE में 2361cm−1 पर एक लंबा, शार्प और नुकीला पीक दिखाया, जो केमिकल स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव को दिखाता है.

इसके अलावा, प्लास्टिक की थर्मल स्टेबिलिटी और क्रिस्टलिनिटी में भी बड़े बदलाव की जांच की गई.

स्विट्जरलैंड के जर्नल में प्रकाशन : डॉ. राज सरदार की यह महत्वपूर्ण डिस्कवरी, स्विट्जरलैंड के फ्रंटियर्स मेडीसा प्रकाशक द्वारा उच्च मानक क्यू-वन रैंक के अंतराष्ट्रीय जर्नल फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी में 3 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित की गयी है. प्रकाशन से पूर्व इस डिस्कवरी की मूल्यांकनऔर सत्यापन के लिए नियुक्त अतातुर्क यूनिवर्सिटी तुर्की, के प्रोफेसर मूरत ओज़्दल ने अपनी समीक्षा अनुशंषा एडिटर जिनवै झेंग यूनाइटेड किंगडम को सौंपी थी.

कौन हैं वैज्ञानिक डॉ. राज सरदार : युवा वैज्ञानिक डॉ. राज सरदार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग में कार्यरत हैं. पिछले दो दशक से रिसर्च, अध्यन व अध्यापन कार्यों में जुड़े हैं. डॉ. राज सरदार अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी में ग्लोबल प्रतिष्ठित मेंबर तथा स्प्रिंगर नेचर द्वारा माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में पियर रिव्यूअर हैं. डॉ. राज सरदार सहरसा नगर निगम के वार्ड नं 9 के रहने वाले हैं. उनके पिता का नाम स्व. अमरनाथ सरदार और माता का नाम त्रिफुल देवी है.

जापान में भी हुई है इसी तरह की खोज : वैसे इससे पहले जापान में इसी प्रकार की एक वैक्टेरिया की खोज की गई थी. इसका नाम दिया गया था, इडोनेल्ला सकैंसिस. क्योटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया की एक ऐसी नस्ल पहचानी थी. जिसमें कहा गया था कि वैक्टेरिया प्लास्टिक को खाकर नष्ट कर देती है. चूंकि प्लास्टिक अपने आप नष्ट नहीं होता है, जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है.

क्योटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की खोज में पाया गया था कि वैक्टेरिया (जीवाणु) अपने भीतर मौजूद दो एंजाइम का इस्तेमाल करता है और प्लास्टिक के अणुओं को नष्ट करता है. वैज्ञानिकों ने पाया था कि पीईटी की एक पतली फिल्म को ये बैक्टीरिया 6 सप्ताह में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूरी तरह नष्ट कर देते हैं.

संपादक की पसंद

