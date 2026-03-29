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बिहार में मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित, 81.79% स्टूडेंट पास, दो छात्राएं स्टेट टॉपर

बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है. इस बार भी इंटरमीडिएट की तरह छात्रों से अधिक छात्राएं सफल हुईं हैं.

Bihar Matric Result
बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट घोषित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 1:20 PM IST

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पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से वर्ष 2026 की मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने नतीजे घोषित किए हैं. इस दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेन्दर और बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे. इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा के लिए 15.12 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

81.79% छात्र सफल घोषित: 81.79% परीक्षार्थियों ने इस बार मैट्रिक की परीक्षा में सफलता हासिल की है. कुल 12 लाख 35 हजार 743 स्टूडेंट पास हुए हैं. इनमें छात्राओं का प्रतिशत अधिक है. इनमें 61390 छात्र और 634353 छात्राएं शामिल हैं.

दो छात्राएं स्टेट टॉपर: इस बार की परीक्षा में दो छात्राएं स्टेट टॉपर बनी हैं. सिमुलतला की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन संयुक्त रूप से टॉपर बनी हैं. दोनों को 98.4% यानी कुल 492 अंक आए हैं. टॉप 5 में 13 परीक्षार्थी हैं, जबकि 6-10 तक 126 परीक्षार्थी हैं.

Bihar Matric Result
मैट्रिक टॉपर लिस्ट (ETV Bharat)

कौन-कौन हैं टॉपर?: पहले नंबर पर जमुई की पुष्पांजलि और वैशाली की सबरीन परवीन हैं,. वहीं दूसरे नंबर पर बेगूसराय की नाहिद सुल्ताना हैं, जिन्होंने 489 अंक (97.8%) लाए हैं. तीसरे नंबर पर बक्सर की अनूपा कुमार और बेगूसराय के ओम कुमार हैं, जिनको 488 नंबर (97.6%) आए हैं. चौथे नंबर पर समस्तीपुर की ज्योति कुमारी, बांके के अनुभव कुमार और पूर्णिया के अंश राज हैं, जिनको 487 अंक (97.4%) आए हैं. वहीं पांचवें टॉपर बेगूसराय की प्रेरणा कुमार, भोजपुर की नसरीन परवीन, बेगूसराय के अवनीश कुमार, कैमूर के विकास कुमार गुप्ता और सहरसा के रुपेश कुमार शामिल हैं, जिन्हें 486 अंक (97.2%) हासिल हुए हैं.

ऐसे देखे रिजल्ट: परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट result.biharboardonline.org अथवा matricbiharboard.com पर जाकर रिजल्ट को दिन के 1:15 बजे के बाद से देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर 10th रिजल्ट पर क्लिक करके अपना रोल कोड और रोल नंबर अंकित करना होगा. इसके बाद रिजल्ट खुल जाएगा, जिसे डाउनलोड करके सेव किया जा सकता है.

17 से 25 फरवरी तक हुई थी परीक्षा: बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 का आयोजन 17 फरवरी से 25 फरवरी तक राज्यभर के 1699 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस परीक्षा में कुल 15.12 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे. इनमें 7.85 लाख छात्राएं और 7.26 लाख छात्र शामिल रहे. परीक्षा राज्यभर में कड़ी निगरानी और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी.

इस बार टूटा बिहार बोर्ड का रिकॉर्ड: इससे पहले बिहार बोर्ड पिछले सात वर्षों से देश में सबसे पहले मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करने का रिकॉर्ड बनाए हुए था. हालांकि इस बार यह रिकॉर्ड टूट गया है और राजस्थान बोर्ड ने सबसे पहले मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. बहरहाल इन सबके बावजूद बिहार बोर्ड ने इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम लगातार आठवीं बार देश में सबसे पहले जारी कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. 23 मार्च 2026 को इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था.

ये भी पढ़ें: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.19% पास.. जानिए किस संकाय में किसने किया टॉप?

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