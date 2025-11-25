पत्तों पर उकेरा 'हीमैन'.. धर्मेंद्र को बिहार के लीफ आर्टिस्टों की अनोखी श्रद्धांजलि
बिहार के लीफ आर्टिस्ट दुष्यंत कुमार व मधुरेंद्र कुमार ने धर्मेंद्र के निधन पर कटहल और पीपल के पत्तों पर उनकी सूक्ष्म तस्वीरें उकेरकर अनोखी श्रद्धांजलि दी.
Published : November 25, 2025 at 1:53 PM IST
जमुई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा है. इस दुखद मौके पर बिहार के लीफ आर्टिस्टों ने अपनी अनूठी कला से उन्हें यादगार श्रद्धांजलि दी है. जमुई जिले के शिक्षक एवं प्रसिद्ध लीफ आर्टिस्ट दुष्यंत कुमार ने कटहल के पत्ते पर धर्मेंद्र की बेहद जीवंत तस्वीर उकेरकर भावपूर्ण विदाई दी है.
छह-सात साल से पत्तों पर बिखेर रहे कला का जादू: जमुई जिले के बिठलपुर गांव निवासी दुष्यंत कुमार पिछले 6-7 वर्षों से पीपल के पत्तों पर सूक्ष्म नक्काशी कर चित्र बनाते आ रहे हैं. हाल ही में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उन्होंने एक ही पत्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के पांच प्रमुख नेताओं की तस्वीर बनाई थी, जिसे खूब सराहना मिली थी. इसके पहले मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर तीन मुद्राओं वाली उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी.
स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं दुष्यंत: दुष्यंत कुमार लछुआड़ स्थित झारों सिंह पालों सिंह सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं. वे न सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं बल्कि बच्चों को मुफ्त में आर्ट की ट्रेनिंग भी देते हैं. उनके अनुसार, “आज के दौर में पढ़ाई के साथ-साथ कला को भी बढ़ावा देना जरूरी है. पत्तों पर बनाई तस्वीरें देखकर सुकून मिलता है और यह कला हर कोई सीख सकता है.”
"आज के समय में पढ़ाई के साथ-साथ कला के क्षेत्र में भी बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए. लीफ आर्ट सभी को सीखना चाहिए, तस्वीरें सुकून देती हैं."-दुष्यंत कुमार, लीफ आर्टिस्ट, जमुई
मधुरेंद्र कुमार ने लिखा ‘हमसे ना टकराना... अलविदा हीमैन’: वहीं, भागलपुर के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड एवं लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने भी पीपल के पत्ते पर धर्मेंद्र की यादगार छवि उकेरी है. उन्होंने चित्र के साथ “हमसे ना टकराना” और “अलविदा ही-मैन धरम पाजी” लिखकर भावपूर्ण संदेश दिया। मधुरेंद्र ने कहा, “धर्मेंद्र साहब ने अपनी दमदार अदाकारी और सरल स्वभाव से करोड़ों दिल जीते. यह कलाकृति मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है.”
"महान कलाकारों की विरासत कभी समाप्त नहीं होती है. कला और यादें उन्हें हमेशा अमर बनाए रखती है." -मधुरेंद्र, सैंड एवं लीफ आर्टिस्ट
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दोनों कलाकृतियां: दोनों कलाकारों की यह अनोखी श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग बिहार के इन कलाकारों की सूक्ष्म कला और संवेदनशीलता की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
कला के जरिए अमर रहेंगे ‘धरम पाजी’: धर्मेंद्र को ‘हीमैन’ बनाने वाली फिल्मी दुनिया हो या आम दर्शक, हर कोई उन्हें अपने दिल में बसाए हुए है. बिहार के इन लीफ आर्टिस्टों ने साबित कर दिया कि सच्ची श्रद्धांजलि शब्दों से नहीं, दिल से निकली कला से भी दी जा सकती है. पत्तों पर उकेरे गए ये चित्र आने वाले समय में भी ‘धरम पाजी’ को जिंदा रखेंगे.
ये भी पढ़ें-
PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार के शिक्षक और कलाकार ने दिया ऐसा तोहफा.. जिसकी पूरे देश में हो रही चर्चा
बिहार के सैंड आर्टिस्ट ने इस तरह दी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि, पीपल के पत्ते पर उकेरी तस्वीर