ETV Bharat / bharat

पत्तों पर उकेरा 'हीमैन'.. धर्मेंद्र को बिहार के लीफ आर्टिस्टों की अनोखी श्रद्धांजलि

जमुई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा है. इस दुखद मौके पर बिहार के लीफ आर्टिस्टों ने अपनी अनूठी कला से उन्हें यादगार श्रद्धांजलि दी है. जमुई जिले के शिक्षक एवं प्रसिद्ध लीफ आर्टिस्ट दुष्यंत कुमार ने कटहल के पत्ते पर धर्मेंद्र की बेहद जीवंत तस्वीर उकेरकर भावपूर्ण विदाई दी है.

छह-सात साल से पत्तों पर बिखेर रहे कला का जादू: जमुई जिले के बिठलपुर गांव निवासी दुष्यंत कुमार पिछले 6-7 वर्षों से पीपल के पत्तों पर सूक्ष्म नक्काशी कर चित्र बनाते आ रहे हैं. हाल ही में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उन्होंने एक ही पत्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के पांच प्रमुख नेताओं की तस्वीर बनाई थी, जिसे खूब सराहना मिली थी. इसके पहले मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर तीन मुद्राओं वाली उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी.

जीवंत तस्वीर उकेरकर भावपूर्ण विदाई (ETV Bharat)

स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं दुष्यंत: दुष्यंत कुमार लछुआड़ स्थित झारों सिंह पालों सिंह सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं. वे न सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं बल्कि बच्चों को मुफ्त में आर्ट की ट्रेनिंग भी देते हैं. उनके अनुसार, “आज के दौर में पढ़ाई के साथ-साथ कला को भी बढ़ावा देना जरूरी है. पत्तों पर बनाई तस्वीरें देखकर सुकून मिलता है और यह कला हर कोई सीख सकता है.”

लीफ आर्टिस्ट दुष्यंत कुमार (ETV Bharat)

"आज के समय में पढ़ाई के साथ-साथ कला के क्षेत्र में भी बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए. लीफ आर्ट सभी को सीखना चाहिए, तस्वीरें सुकून देती हैं."-दुष्यंत कुमार, लीफ आर्टिस्ट, जमुई