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बिहार की यह सड़क 'पंखा गली' के नाम से है मशहूर, जानिए क्यों?

क्यों पड़ा 'पंखा गली' नाम? ( ETV Bharat )

गया : बिहार के गया जिले की एक छोटी-सी गली आज भी अपनी अनोखी पहचान के लिए जानी जाती है. 'पंखा गली'-नाम सुनते ही यह साफ हो जाता है कि यहां कुछ खास है. यह सिर्फ एक गली नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चल रही हस्तशिल्प परंपरा की जीवित मिसाल है, जहां आज भी हाथ के पंखे बनाकर लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं. क्यों पड़ा 'पंखा गली' नाम? : बदलती लाइफस्टाइल, टेक्निकल विकास और बिजली की आसान उपलब्धता के चलते आज हाथ पंखे की डिमांड कम होती जा रही है. एयर कंडीशनर, कूलर, सीलिंग फैन जैसे आधुनिक विकल्पों ने गर्मी से निजात दिलाने में हाथ पंखे की जरूरत को एक दम कम कर दिया है. फिर भी गया के मानपुर के शिवचरण लेन स्थित इलाके में बड़े पैमाने पर हाथ के पंखे बनाए जाते हैं. देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat) '15 लाख से 5 लाख' घटती मांग की कहानी : यही वजह है कि साल 2010 में इस गली को आधिकारिक तौर पर 'पंखा गली' नाम दिया गया. यहां दशकों नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों से परिवार दर परिवार इस काम से जुड़े हुए हैं. एक समय था जब इस गली में हर साल करीब 15 लाख हाथ के पंखे बनते थे. लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर करीब 5 लाख रह गया है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल ने इस पारंपरिक व्यवसाय की कमर तोड़ दी है. तीन महीने का सीजनल काम : गर्मी से निजात के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की व्यापक डिमांड के कारण हाथ की पंखों की मांग कम हुई, तो हाथ के पंखे के कारीगर पावरलूम में भी मजदूरी और अन्य काम करने को विवश हो गए. पंखा गली में अब ऐसे चंद लोग ही रह गए हैं, जो सालों भर हाथ का पंखा बनाते हैं. सीजन ऑफ होते ही दूसरे कामों की जुगत में लग जाते हैं. हाथ पंखा बनाते गया के कारीगर (ETV Bharat) मेहनत ज्यादा-मुनाफा कम : हाथ के पंखे का थोक भाव 10–12 रुपये होता है, जबकि एक पंखा बनाने में करीब 6 रुपये की लागत आती है. एक कारीगर दिनभर में 700–800 रुपये तक कमा लेता है, लेकिन यह आमदनी पूरे साल स्थिर नहीं रहती, क्योंकि काम ज्यादातर सीजनल है. हाथ पंखे की कई राज्यों तक सप्लाई : गया की पंखा गली में बने पंखों की मांग सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है. यहां से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा तक पंखों की सप्लाई होती है. खासकर रंग-बिरंगे और डिजाइनदार पंखों की कीमत थोड़ी ज्यादा मिलती है. वट सावित्री पूजा पर पंखे की डिमांड : पंखा गली की विरासत को बचाने में यदि सबसे बड़ा योगदान है, तो वह वट सावित्री पूजा का है. इस पर्व में सुहागिन महिलाएं पंखे का उपयोग करती है. पंखा गली के कारोबार को वट सावित्री पूजा ने जीवंत कर रखा है. वहीं, अन्य परंपराओं में पंखे की पूछ होने के कारण यह कारोबार एक तरह से बचा हुआ है.'