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बिहार की यह सड़क 'पंखा गली' के नाम से है मशहूर, जानिए क्यों?

बिहार के 'फैन' गली में बनाए जाने वाले पंखों की डिमांड के चलते कई राज्यों में फेमस है. पढ़ें गया से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट-

क्यों पड़ा 'पंखा गली' नाम?
क्यों पड़ा 'पंखा गली' नाम? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 8:12 PM IST

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गया : बिहार के गया जिले की एक छोटी-सी गली आज भी अपनी अनोखी पहचान के लिए जानी जाती है. 'पंखा गली'-नाम सुनते ही यह साफ हो जाता है कि यहां कुछ खास है. यह सिर्फ एक गली नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चल रही हस्तशिल्प परंपरा की जीवित मिसाल है, जहां आज भी हाथ के पंखे बनाकर लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं.

क्यों पड़ा 'पंखा गली' नाम? : बदलती लाइफस्टाइल, टेक्निकल विकास और बिजली की आसान उपलब्धता के चलते आज हाथ पंखे की डिमांड कम होती जा रही है. एयर कंडीशनर, कूलर, सीलिंग फैन जैसे आधुनिक विकल्पों ने गर्मी से निजात दिलाने में हाथ पंखे की जरूरत को एक दम कम कर दिया है. फिर भी गया के मानपुर के शिवचरण लेन स्थित इलाके में बड़े पैमाने पर हाथ के पंखे बनाए जाते हैं.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

'15 लाख से 5 लाख' घटती मांग की कहानी : यही वजह है कि साल 2010 में इस गली को आधिकारिक तौर पर 'पंखा गली' नाम दिया गया. यहां दशकों नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों से परिवार दर परिवार इस काम से जुड़े हुए हैं. एक समय था जब इस गली में हर साल करीब 15 लाख हाथ के पंखे बनते थे. लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर करीब 5 लाख रह गया है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल ने इस पारंपरिक व्यवसाय की कमर तोड़ दी है.

तीन महीने का सीजनल काम : गर्मी से निजात के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की व्यापक डिमांड के कारण हाथ की पंखों की मांग कम हुई, तो हाथ के पंखे के कारीगर पावरलूम में भी मजदूरी और अन्य काम करने को विवश हो गए. पंखा गली में अब ऐसे चंद लोग ही रह गए हैं, जो सालों भर हाथ का पंखा बनाते हैं. सीजन ऑफ होते ही दूसरे कामों की जुगत में लग जाते हैं.

हाथ पंखा बनाते गया के कारीगर
हाथ पंखा बनाते गया के कारीगर (ETV Bharat)

मेहनत ज्यादा-मुनाफा कम : हाथ के पंखे का थोक भाव 10–12 रुपये होता है, जबकि एक पंखा बनाने में करीब 6 रुपये की लागत आती है. एक कारीगर दिनभर में 700–800 रुपये तक कमा लेता है, लेकिन यह आमदनी पूरे साल स्थिर नहीं रहती, क्योंकि काम ज्यादातर सीजनल है.

हाथ पंखे की कई राज्यों तक सप्लाई : गया की पंखा गली में बने पंखों की मांग सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है. यहां से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा तक पंखों की सप्लाई होती है. खासकर रंग-बिरंगे और डिजाइनदार पंखों की कीमत थोड़ी ज्यादा मिलती है.

वट सावित्री पूजा पर पंखे की डिमांड : पंखा गली की विरासत को बचाने में यदि सबसे बड़ा योगदान है, तो वह वट सावित्री पूजा का है. इस पर्व में सुहागिन महिलाएं पंखे का उपयोग करती है. पंखा गली के कारोबार को वट सावित्री पूजा ने जीवंत कर रखा है. वहीं, अन्य परंपराओं में पंखे की पूछ होने के कारण यह कारोबार एक तरह से बचा हुआ है.'

पंखा गली
पंखा गली (ETV Bharat)

परंपरा ने बचाया कारोबार : आधुनिक दौर में भले ही हाथ के पंखे की उपयोगिता कम हुई हो, लेकिन परंपराओं ने इसे जिंदा रखा है. खासकर वट सावित्री पूजा जैसे पर्वों में इसका विशेष महत्व है. इस दौरान पंखों की मांग अचानक बढ़ जाती है और कारीगरों को अच्छा काम मिल जाता है.

''पहले ट्रक के ट्रक सीजन में हाथ का पंखा सप्लाई करते थे. 1 रूपए मूल्य इस बार बढ़ गया है, इस बार 12 हो गई है. पंखें की डिमांड वट सावित्री पूजा तक रफ्तार पकड़ेगी. क्योंकि उस समय गर्मी भी उफान पर होगी और वट सावित्री पूजा में इसके उपयोग के कारण इसकी बिक्री चरम पर होगी.''- अजय कुमार, पटवा टोली

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हाथ पंखा बनाते कारीगर (ETV Bharat)

पुश्तैनी हुनर आज भी कायम : यहां के कारीगर बताते हैं कि वे तीसरी-चौथी पीढ़ी से इस काम में लगे हैं. ताड़ के पत्तों से पंखा बनाना एक कला है, जिसे उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है. पूरा परिवार—महिलाएं और बच्चे भी—इस काम में हाथ बंटाते हैं.

''हमारे दादा-परदादा हाथ का पंखा बनाते आए हैं. यह अपने हाथ का हुनर है. इस कारण यह पुश्तैनी कारोबार बचा हुआ है. ताड़ का पत्ता फतेहपुर और बराबर के पहाड़ों से लाते हैं. पूरा काम ताड़ के पत्तों से ही होता है. ताड़ के पत्तों को काट-छांटकर पंखे का आकार देते हैं.''- अजय कुमार, पटवा टोली

ताड़ से पंखे का निर्माण
ताड़ के पत्ते से पंखे का निर्माण (ETV Bharat)

सीजनल काम और मजदूरी : अब हालात ऐसे हैं कि सालभर सिर्फ पंखा बनाकर गुजारा करना मुश्किल हो गया है. इसलिए कई कारीगर दूसरे कामों जैसे पावरलूम या मजदूरी में भी लग जाते हैं. ज्यादातर लोग सिर्फ गर्मी के 2–3 महीने ही पंखा बनाने का काम करते हैं.

एक सीजन में 25 हजार पंखे : कुछ कारीगर एक सीजन में 20–25 हजार पंखे तक बना लेते हैं, लेकिन घटती मांग और बढ़ती लागत के कारण मुनाफा सीमित ही रहता है. कीमत में मामूली बढ़ोतरी से भी बिक्री पर असर पड़ता है.

कलरफुल पंखे की डिमांड हाई
कलरफुल पंखे की डिमांड हाई (ETV Bharat)

''पंखा गली के हाथ का पंखा देश के कई राज्यों में जाता है. पंखा गली में निर्मित हाथ का पंखा बिहार के अलावे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यूपी तक सप्लाई होता है. हालांकि कमाई घटने से इस कारोबार से जुड़े लोग खुश नहीं हैं. किसी तरह से घर-गृहस्थी निकल जाती है.''- दीपक कुमार, हाथ पंखा कारोबारी

परंपरा बनाम आधुनिकता की लड़ाई : आज के समय में जब हर घर में कूलर और एसी पहुंच रहे हैं, तब हाथ का पंखा धीरे-धीरे लोगों की जिंदगी से बाहर होता जा रहा है. फिर भी गांव और गरीब तबके में इसकी जरूरत बनी हुई है. अभी भी हाथ पंखा लोग इमरजेंसी के लिए रखते हैं.

ताड़ के पत्ते से पंखा बनाते कारीगर
ताड़ के पत्ते से पंखा बनाते कारीगर (ETV Bharat)

परंपरागत फैन गिन रहा आखिरी सांसें : गया की पंखा गली सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत है. अगर परंपराएं और त्योहार साथ देते रहे, तो यह गली आगे भी जिंदा रहेगी. वरना आधुनिकता की आंधी में यह अनोखी पहचान कहीं खो भी सकती है.

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