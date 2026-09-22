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बिहार में 'पैदल यात्री' भी सुरक्षित नहीं, सवाल- आखिर कैसे रुकेंगे सड़कों पर हादसे?

सड़क सुरक्षा का मुद्दा केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं है. बिहार की सड़कों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है. फुटपाथ की कमी, अतिक्रमण, सुरक्षित क्रॉसिंग का अभाव और सड़क किनारे पैदल चलने की मजबूरी जोखिम बढ़ाते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए अलग-अलग सुरक्षित स्थान तैयार करना सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.

सड़क सुरक्षा से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही में परिवहन वाहनों में स्वीकृत स्पीड गवर्नर लगाने और उसके डेटा को वाहन रिकॉर्ड से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया गया है. इसका उद्देश्य सिर्फ तकनीकी अनुपालन नहीं, बल्कि वाहन की वास्तविक गति पर निगरानी को मजबूत करना है. अगर स्पीड लिमिटिंग डिवाइस का डेटा वाहन के रिकॉर्ड और प्रवर्तन व्यवस्था से जुड़ता है, तो नियमों के उल्लंघन की पहचान और कार्रवाई दोनों अधिक प्रभावी हो सकती हैं.

''इसके लिए हम लोगों ने सड़क सुरक्षा के लिए बैठक की थी और उसमें इस सवाल को उठाया गया था. हम हादसों को ITMS लगाकर उसको रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं. टेंडर निकल चुका है. हम लोग सड़कों पर कैमरा लगाएंगे और जो भी ओवर स्पीड, गलत दिशा में गाड़ी चलाएगा उसका चालान होगा. उम्मीद है कि जब ITMS के कैमरे बिहार में लग जाएंगे तो हादसे कम होंगे.'' - दामोदर रावत, परिवहन मंत्री, बिहार

व्यावसायिक वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण सड़क सुरक्षा की अहम कड़ी है. उपलब्ध सड़क सुरक्षा सर्वे के अनुसार हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में 40 से 50 प्रतिशत मौतों को व्यावसायिक वाहनों की तेज रफ्तार से जोड़कर देखा गया है. ऐसे में स्पीड गवर्नर या स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाने के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह वास्तव में काम कर रहा है. केवल वाहन में डिवाइस लगा होना पर्याप्त नहीं, उसकी नियमित जांच और निगरानी भी उतनी ही जरूरी है. हालांकि सरकार ITMS के जरिए इन हादसों को रोकने की कोशिश कर रही है. खुद परिवहन मंत्री ने ईटीवी भारत को ये जानकारी दी.

तेज रफ्तार सड़क सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में शामिल है. स्रोत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से बताया गया है कि औसत गति में एक प्रतिशत की वृद्धि से घातक दुर्घटना का जोखिम करीब चार प्रतिशत तक बढ़ सकता है. पैदल यात्रियों के लिए तेज रफ्तार का खतरा और गंभीर हो जाता है. इसलिए हाईवे और शहरी सड़कों पर गति सीमा तय करने के साथ उसका वास्तविक पालन सुनिश्चित करना जरूरी है.

रफ्तार बढ़ी तो हादसे के घातक होने का जोखिम भी बढ़ता है

सड़क हादसों की चर्चा अक्सर कुहासे और खराब मौसम के साथ की जाती है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों में बिहार में नेशनल हाईवे पर हादसों की संख्या साफ मौसम में भी अधिक होने की बात कही गई है. इसका मतलब यह है कि सड़क सुरक्षा को केवल मौसम आधारित समस्या मानना पर्याप्त नहीं होगा. वाहन की गति, चालक का व्यवहार, सड़क की डिजाइन, यातायात प्रबंधन और निगरानी जैसे कारणों पर समान रूप से काम करना होगा.

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थिति और गंभीर दिखाई देती है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2024 में बिहार में नेशनल हाईवे पर 4,681 सड़क हादसे दर्ज हुए. स्रोत में बिहार का हाईवे फैटलिटी रेट 7.92 और राष्ट्रीय औसत करीब 5 बताया गया है. इसका सीधा संकेत है कि हाईवे पर होने वाले हादसों में मृत्यु का जोखिम कम करने के लिए गति नियंत्रण, सड़क इंजीनियरिंग और प्रभावी प्रवर्तन को प्राथमिकता देनी होगी.

बिहार में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार चिंता बढ़ा रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2020 में 6,699 लोगों की मौत हुई थी, जो 2021 में 7,660, 2022 में 8,898, 2023 में 8,873 और 2024 में 9,347 तक पहुंच गई. 2024 में मौतों की संख्या के आधार पर बिहार देश में सातवें स्थान पर रहा. इसका मतलब यह है कि चुनौती केवल दुर्घटनाओं की संख्या घटाने की नहीं, बल्कि हादसे होने के बाद मौतों को रोकने की भी है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2020 में 8,639 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई थीं. 2021 में यह संख्या बढ़कर 9,553, 2022 में 10,801, 2023 में 11,014 और 2024 में 10,934 हो गई. यानी 2020 से 2024 के बीच दुर्घटनाओं की संख्या करीब 34 प्रतिशत बढ़ी. राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं और इनमें 1,77,175 लोगों की मौत हुई.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 100 सड़क हादसों पर औसतन 36.3 मौतें होती हैं, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 80.5 बताया गया है. यानी बिहार में दुर्घटना होने के बाद उसके गंभीर परिणाम की आशंका राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है. बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हादसे होने के बाद मृतकों की संख्या घायलों की संख्या से अधिक है. इसीलिए लोग बिहार की सड़कों पर चलने को जोखिम उठाने जैसा मानते हैं. आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं.

पटना : ये नहीं भूलना चाहिए कि सड़कों पर चलने का 'मौलिक अधिकार' पैदल यात्रियों का है. सड़क पर आप वाहन लेकर चलें या फिर पैदल निकलें, उस समय सबकी उम्मीद यही होती है कि वह सुरक्षित तरीके से अपने घर लौट जाए. लेकिन बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े इस 'भरोसे' का 'भरोसा' तोड़ने वाले हैं. सड़कों पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ी है. चिंता की बात यह है कि दुर्घटना होने के बाद उसके 'जानलेवा' साबित होने की दर भी काफी अधिक है. ऐसे में मुद्दा ये है कि इन सड़कों पर हादसों को कैसे रोका जाए?

27 जुलाई 2026 तक सड़क दुर्घटनाओं में पैदल चलने वाले राहगीरों की मौत का आंकड़ा 24,446 दर्ज किया गया, जो इस अवधि के दौरान दर्ज की गई सभी सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का लगभग 24.17% है. यानी चार में से एक हादसा पैदल यात्री के साथ हो रहा है. दुर्भाग्य ये है कि इसमें बिहार का स्थान 2,423 मौतों के साथ देश में पहले नंबर पर है. देशभर में मरने वाले कुल पैदल यात्रियों में 10% अकेले बिहार से हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पटना की सड़कें बता रही हैं पैदल चलना कितना मुश्किल

पटना की सड़कों पर पैदल चलने वालों की परेशानी इस समस्या की जमीनी तस्वीर सामने लाती है. बेली रोड पर गोविंद कुमार का कहना है कि अगर पर्याप्त फुटपाथ हो तो सड़क पर चलना ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा. स्वर्णालता श्रीवास्तव सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग और वहां ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी की जरूरत बताती हैं. यानी पैदल यात्रियों की मांग बहुत बुनियादी है—उन्हें सड़क पार करने और सड़क किनारे चलने के लिए सुरक्षित जगह मिले.

फुटपाथ बना लेकिन अतिक्रमण ने रास्ता छीन लिया

छात्रा अपराजिता का अनुभव एक दूसरी समस्या सामने लाता है. कई जगह फुटपाथ बने होने के बावजूद अतिक्रमण के कारण उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता. नतीजा यह होता है कि पैदल यात्री मजबूरी में सड़क पर वाहनों के बीच चलने लगते हैं. यही स्थिति सड़क इंजीनियरिंग में 'सेग्रीगेशन ऑफ व्हीकल ट्रैफिक विद पेडेस्ट्रियन' यानी वाहन और पैदल यातायात को अलग रखने की जरूरत को रेखांकित करती है.

सड़क हादसे सिर्फ चालक की गलती नहीं

एनआईटी पटना के डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एवं सिविल इंजीनियरिंग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. संजीव सिन्हा के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मानवीय कारण महत्वपूर्ण हैं. वह ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, इंजीनियरिंग सुविधाओं की कमी और एनफोर्समेंट की कमजोरी को भी हादसों की गंभीरता से जोड़ते हैं. उनके अनुसार सड़क सुरक्षा के लिए 5E मॉडल-एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एम्पैथी पर एक साथ काम करना जरूरी है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

E-एजुकेशन: नियम जानकर व्यवहार में बदलना

सड़क सुरक्षा अभियान केवल हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट की जानकारी देने तक सीमित नहीं होना चाहिए. लोगों को यह समझाना भी जरूरी है कि एक छोटी सी लापरवाही दूसरे व्यक्ति की जान ले सकती है. सड़क पर नियमों का पालन व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है.

E-एनफोर्समेंट: नियम टूटे तो कानूनी कार्रवाई दिखे

सड़क सुरक्षा कानून तभी प्रभावी होते हैं जब उनका पालन भी सुनिश्चित कराया जाए. ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवरलोडिंग और अन्य गंभीर यातायात उल्लंघनों पर लगातार निगरानी और कार्रवाई जरूरी है. तकनीक आधारित चालान और कैमरा निगरानी इस व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियमित प्रवर्तन और जवाबदेही भी जरूरी होगी.

E-इंजीनियरिंग: ऐसी सड़क जो गलती को मौत न बनने दे

प्रो. संजीव सिन्हा ने 'फॉरगिविंग रोड' की अवधारणा पर जोर दिया है. इसका अर्थ ऐसी सड़क व्यवस्था से है जिसमें चालक से गलती होने पर भी उसका परिणाम सीधे जानलेवा दुर्घटना के रूप में न बदले. बेहतर फुटपाथ, सुरक्षित क्रॉसिंग, उचित साइनेज, सड़क की सही डिजाइन और वाहनों-पैदल यात्रियों का पृथक्करण इसी सोच का हिस्सा हैं.

पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुटपाथ (ETV Bharat)

E-इमरजेंसी केयर: हादसा हो जाए तो मौत न हो

सड़क सुरक्षा का मतलब केवल हादसा रोकना नहीं है. दुर्घटना होने के बाद घायल तक जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है. शुरुआती समय में उपचार मिलने से गंभीर परिणामों को कम करने की संभावना बढ़ती है. इसलिए ट्रॉमा केयर, एंबुलेंस, अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं और दुर्घटना स्थल से त्वरित रिस्पॉन्स को सड़क सुरक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा.

E-एम्पैथी: दूसरों की सुरक्षा ध्यान में रखकर चलाएं वाहन

सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग का मतलब केवल अपनी मंजिल तक पहुंचना नहीं है. मोड़ पर गति कम करना, पैदल यात्री को रास्ता देना, दूसरे वाहनों से सुरक्षित दूरी रखना और जोखिम वाली स्थिति में धैर्य बनाए रखना सड़क पर सामूहिक सुरक्षा की बुनियाद है. सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति की गलती का असर दूसरे व्यक्ति की जिंदगी पर पड़ सकता है.

"सड़क हादसों को रोकने के लिए 5E फार्मूले को अपनाना चाहिए. जिसमें एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एम्पैथी है. इस मॉडल में इमरजेंसी केयर और एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है. एम्पैथी यानी संवेदनशीलता जरूरी है. जब ड्राइवर सड़क पर दूसरों को तरजीह देता है तो यहां एम्पैथी ही काम कर रही होती है. दूसरा अगर गलती कर रहा होता है या कर सकता है तो एम्पैथी उस गलती को न करने से रोकती है."- डॉ. संजीव सिन्हा, प्रोफेसर, NIT पटना, डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एवं सिविल इंजीनियरिंग

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

कैमरों से निगरानी बढ़ाने की तैयारी

बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत के अनुसार विभाग सड़क सुरक्षा के लिए आईटीएमएस के जरिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स और निगरानी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है. सड़कों पर कैमरों के जरिए गलत दिशा में वाहन चलाने और ओवरस्पीडिंग जैसे मामलों की निगरानी की योजना बताई गई है. अगर तकनीकी निगरानी के साथ समयबद्ध कार्रवाई भी जुड़ती है, तो प्रवर्तन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है.

जागरूकता से लेकर कार्रवाई तक

परिवहन मंत्री के अनुसार विभाग स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है. उन्होंने ओवरस्पीडिंग समेत अन्य कारणों को दुर्घटनाओं से जोड़ा है. लेकिन सड़क सुरक्षा का स्थायी समाधान केवल जागरूकता अभियान से संभव नहीं होगा. जागरूकता के साथ सड़क की डिजाइन, वाहन फिटनेस, गति नियंत्रण, प्रवर्तन और दुर्घटना के बाद चिकित्सा सहायता की पूरी व्यवस्था को जोड़ना होगा.

अब सड़क पर परिणाम दिखाने की जरूरत

बिहार में सड़क सुरक्षा परिषद की संस्थागत व्यवस्था में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, दुर्घटनाओं के कारणों को दूर करना, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, दुर्घटना स्थल पर बचाव दल तथा डेटा संग्रह और विश्लेषण जैसे प्रावधान शामिल हैं. स्वास्थ्य, गृह, शिक्षा, शहरी विकास और सड़क निर्माण जैसे विभागों के बीच समन्वय भी जरूरी माना गया है. अब चुनौती इन व्यवस्थाओं को कागज से निकालकर सड़क पर दिखाई देने वाले परिणामों में बदलने की है.

सड़कों पर हो रहे हादसों को कैसे रोकें? (ETV Bharat)

कानून सख्त लेकिन प्रभाव क्रियान्वयन से तय होगा

स्रोत के अनुसार सड़क हादसों में लापरवाही से मौत के मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 का प्रावधान लागू है. धारा 106(1) में लापरवाही से मौत के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है. स्रोत में धारा 106(2) के तहत दुर्घटना के बाद मौके से भागने की स्थिति में अलग प्रावधान का भी उल्लेख है.

स्पीड से लेकर ट्रॉमा केयर तक पूरी व्यवस्था जरूरी

सड़क हादसों को रोकने के लिए किसी एक उपाय को रामबाण नहीं माना जा सकता. स्पीड लिमिट का पालन, स्पीड गवर्नर की निगरानी, वाहन जांच, लाइसेंस कार्रवाई, शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में ड्राइविंग पर नियंत्रण, सड़क की बेहतर इंजीनियरिंग, फुटपाथ और क्रॉसिंग, कैमरा आधारित प्रवर्तन तथा दुर्घटना के बाद त्वरित चिकित्सा सहायता, इन सभी कड़ियों को एक साथ मजबूत करना होगा.

हादसे के बाद आंकड़ा गिनना या हादसे से पहले रोकना?

सड़क दुर्घटना के बाद मृतकों की संख्या गिनना किसी भी व्यवस्था की अंतिम सफलता नहीं हो सकती. असली परीक्षा यह है कि कितने संभावित हादसे पहले ही रोके गए. अगर तेज रफ्तार वाहन की गति नियंत्रित हो, पैदल यात्री को सुरक्षित रास्ता मिले, खतरनाक सड़क की डिजाइन सुधरे, कैमरा उल्लंघन पकड़कर समय पर कार्रवाई करे और हादसा होने पर घायल को तुरंत इलाज मिले, तो सड़क सुरक्षा का उद्देश्य जमीन पर दिखाई दे सकता है.

'फुटपाथ नहीं तो पैदल यात्री सड़क पर' (ETV Bharat)

सड़कों पर रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी दिखाएं

बिहार में सड़क हादसों के आंकड़े अब केवल चेतावनी नहीं, कार्रवाई की जरूरत का संकेत हैं. सड़क पर सुरक्षा तभी बढ़ेगी जब चालक की जिम्मेदारी के साथ सिस्टम की जिम्मेदारी भी तय होगी. लक्ष्य सिर्फ हादसों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि हर उस व्यवस्था को मजबूत करना होना चाहिए जो हादसे को होने से रोक सकती है और हादसा होने पर जिंदगी बचा सकती है.

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