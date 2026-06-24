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बिहार में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 की मौत

मौके पर दल बल के साथ पहुंची पुलिस : घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने घायलों को टेंपो से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सुगौली थानाध्यक्ष अवनीश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

मोतिहारी सड़क हादसा में 4 की मौत : हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान रुबिना खातून उम्र 30 साल, आयसा खातून उम्र 22 साल, जयद खान उम्र 7 साल और भैरों साह के रूप में हुई है. चारों टेंपो में सवार थे. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर : हादसा बुधवार को सुगौली थाना क्षेत्र के नयका टोला के पास हुआ. जानकारी के अनुसार छपवा की ओर से एक सवारी टेंपो आ रहा था. तभी बेतिया की तरफ से तेज गति से आ रही पिकअप ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

''छपवा-बेतिया रोड पर नयका टोला के पास पिकअप और टेंपो की टक्कर हुई है. चार लोगों की मौत हुई है. घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.''- अवनीश सिंह, थानाध्यक्ष, सुगौली, मोतिहारी

पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर (ETV Bharat)

घायलों का कराया जा रहा इलाज : पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल चांद खान, शंकर कुमार शर्मा, रिफत प्रवीण और मनत प्रवीण को बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है.

मृतकों के शव का कराया जा रहा पोस्टमार्टम : पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है. हादसे के बाद पिकअप का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश कर रही है.

मोतिहारी में रफ्तार का कहर : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिकअप की रफ्तार बहुत तेज थी. ओवरटेक करने के चक्कर में पिकअप ने सामने से आ रहे टेंपो में टक्कर मार दी. हादसे के बाद छपवा-बेतिया पथ पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने बाद में हटवाया.

एक ही परिवार के तीन की मौत : सुगौली में हुआ यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर सवाल खड़े करता है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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