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Explainer : सड़क हादसे में जापान से ज्यादा बिहार में मौतें, Gen Z हो रहे सबसे ज्यादा शिकार

सड़क हादसों में युवा क्यों हो रहे शिकार? ( ETV Bharat )

एक्सपर्ट डॉ संजीव सिन्हा ने बताया कि सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए '4E' फॉर्मूले- इंजीनियरिंग (सड़क डिजाइन), एजुकेशन (जागरूकता), इनफोर्समेंट (कानून का पालन), और इमरजेंसी केयर (आपातकालीन चिकित्सा) पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि इन दुर्घटनाओं का सबसे ज्यादा शिकार दोपहिया वाहन चालक और स्टंट करने वाले युवा हो रहे हैं.

विशेषज्ञ ने बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 68.1 प्रतिशत मौतें केवल तय सीमा से अधिक तेज गति से वाहन चलाने के कारण होती हैं. प्रो. सिन्हा के अनुसार, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करके इन हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है.

''ट्रैफिक नियमों का पालन कर हम सड़क दुर्घटना में कमी कर सकते हैं. हालाकि सबसे अधिक दुर्घटना का शिकार दो पहिया वाहन चालक होते हैं. ये कुल हादसों का 50 फीसदी या उससे भी ज्यादा है. स्टंट के दौरान भी युवाओं की मौत हो रही है. स्टंट को रोकने के लिए सजा निर्धारित किया जाना चाहिए.''- डॉ संजीव, NIT पटना के डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट

एक्सपर्ट के मुताबिक सड़क हादसे में युवाओं की मौत के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं. बिहार में होने वाली अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं के पीछे वाहनों की ओवर स्पीडिंग और आगे निकलने की होड़ यानी रैश ड्राइविंग सबसे बड़ी वजह है. ऐसे कई फैक्टर हैं जिनकी वजह से युवा सड़क हादसों की चपेट में आ रहे हैं. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान एनआईटी पटना के डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोफेसर संजीव सिन्हा ने यह चिंताजनक जानकारी साझा की.

यही वह उम्र है जब लोग पढ़ाई पूरी करने, नौकरी, कारोबार या परिवार की जिम्मेदारियों में सक्रिय होते हैं. ऐसे में सड़क हादसे में एक युवा की मौत का असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार की आय और भविष्य पर भी पड़ता है. दरअसल युवा वर्ग जहां तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं वही सड़कों पर स्टंट करना भी जानलेवा साबित होता है.

नेशनल हाइवे पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 30 जुलाई 2026 तक दिए संसद में दिए गए बयान में जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें 18 से 35 साल के आयु वर्ग की हो रही है. सबसे ज्यादा युवा वर्ग ही हादसों से प्रभावित है. यह वही उम्र है जिसपर कामकाज का बोझ और जिम्मेदारी सिर पर रहती है. ऐसे युवाओं की मौत से न सिर्फ परिवार टूटकर बिखर रहा है बल्कि समाज पर भी असर पड़ रहा है.

''बिहार में सड़कों का जाल बिछा है और हम राज्य के अंदर अच्छी सड़क बना रहे हैं. अच्छी सड़क होने के कारण गाड़ियां तेज गति से चल रही हैं और दुर्घटना भी इस वजह से हो रही हैं. हादसे कम हो इसके लिए कई सरकार के स्तर पर कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं. सड़क दुर्घटना को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इस पर भी काम चल रहा है. जल्दी ही ठोस रणनीति सामने आएगी.'' - इंजीनियर शैलेन्द्र, पथ निर्माण मंत्री, बिहार

बिहार विधान परिषद में परिवहन मंत्री की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1,044 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं. ब्लैक स्पॉट यानी सड़क का वह हिस्सा जहां लगातार दुर्घटनाएं होती हैं या दुर्घटनाओं का खतरा काफी अधिक रहता है. हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है. एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार में ब्लैक स्पॉट की संख्या 174 बताई गई है. दोनों आंकड़ों के बीच अंतर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अलग-अलग संस्थाओं द्वारा ब्लैक स्पॉट की पहचान और परिभाषा के मानक अलग हो सकते हैं.

बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों से ज्यादा मौत के मामले में पूरे देश में सबसे पहले नंबर है. एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले सात वर्षों में बिहार में सड़क हादसों में 50000 से ज्यादा लोगों की जान गई. इस दौरान करीब 44 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए. आंकड़े बताते हैं कि सड़क हादसे अब महज कानून-व्यवस्था या ट्रैफिक की समस्या नहीं, बल्कि बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन चुकी हैं. हादसों में संभावित क्षेत्र के रूप में खगड़िया, अररिया, पटना, जहानाबाद, किशनगंज और रोहतास जैसे जिलों में हादसों की संख्या अधिक है.

दरअसल, बिहार में सड़कों का जाल बिछ चुका है. सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेहतर काम हुए हैं और किसी भी जिले से 5 घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है. एक ओर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं. सड़क दुर्घटना में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है. राज्य के होनहार युवा मौत के मुंह में समा रहे हैं. हादसों के बाद जख्मी लोगों को बचाने में हताशा ही मिल रही है. आंकड़े भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं.

बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बीच सड़क हादसे लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं. MoRTH के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में 64407 मौतें हो चुकीं है. हादसों में घायल होने वालों की संख्या भी 65772 है. सबसे चिंता की बात यह है कि सड़क हादसों का सबसे ज्यादा शिकार 18 से 35 साल की उम्र के युवा हो रहे हैं. यानी सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ जान नहीं ले रहीं, बल्कि राज्य की युवा आबादी और कामकाजी वर्ग को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं.

पटना : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 'बिहार सड़क हादसे' पर दिए गए ताजा आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं. अकेले बिहार में सड़क हादसों में होने वाली सालाना मौतें 10,300 के पार जा चुकी हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड (UK) जैसे देश भी मौतों के इस डरावने आंकड़ों में बिहार से काफी पीछे छूट गए हैं. सवाल ये है कि हम क्यों हादसों में एक बड़ी युवा आबादी को बचा नहीं पा रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसे कैसे रोका जा सकता है?

सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई वजहें एक साथ काम करती हैं. तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना. हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना दुर्घटना या मौत के पीछे प्रमुख वजहें हैं. कई बार शराब या नशे की हालत में ड्राइविंग करना भी जानलेवा साबित होता है. ओवरटेकिंग और गलत दिशा में वाहन चलाना, खराब सड़क और अपर्याप्त स्ट्रीट लाइट, भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही भी दुर्घटना का कारण बनती है.

''नशे की हालत में वाहन चलाना, मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी प्रमुख कारण हैं. लेकिन कई बार खराब सड़क डिजाइन, संकेतकों की कमी, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, मौसम आदि भी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं.''- डॉ संजीव, NIT पटना के डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट

सड़क हादसे का शिकार बाइक सवार (ETV Bharat)

ब्लैक स्पॉट पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब राज्य में 1,044 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं तो इन जगहों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए कितने प्रभावी इंतजाम किए गए हैं? सिर्फ ब्लैक स्पॉट की पहचान करना काफी नहीं है. वहां स्पीड ब्रेकर, पर्याप्त रोशनी, साइनेज, रोड मार्किंग, बैरियर, ट्रैफिक नियंत्रण और जरूरत के मुताबिक सड़क की डिजाइन में सुधार जरूरी है. सड़क हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं 50,951 मौतें महज एक आंकड़ा नहीं हैं बल्कि दुर्घटना से कई परिवारों के सपने बिखर जाते हैं.

बिहार में सड़क हादसों का बढ़ता आंकड़ा

बिहार में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या चिंता का सबब बन चुकी है.बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में राज्य में कुल 12,253 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं.वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 11,612 थी. इस तरह 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में 5.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. साल 10 साल सड़क दुर्घटना में इजाफा सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है.

बिहार की सड़कों पर हादसे बड़ी चुनौती (ETV Bharat)

साल-दर-साल सड़क दुर्घटनाओं के मामले

MoRTH यानी सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 में 9,600 सड़क हादसे हुए. जिसमें पिछले साल के मुकाबले 8.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं वर्ष 2019 में 10,007 दुर्घटनाएं हुईं और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या घटकर 8,639 रह गई. इसमें 13.67 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. इसके बाद वर्ष 2021 में दुर्घटनाओं की संख्या फिर बढ़ी और 9,553 तक पहुंच गई. वर्ष 2021 में 10.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

सड़क दुर्घटना में 16% की वृद्धि

वर्ष 2022 में बिहार में 10,801 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.06 प्रतिशत अधिक थीं. वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर 11,014 हो गई और 1.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वर्ष 2024 में दुर्घटनाओं का आंकड़ा 10934 पहुंच गया,वहीं वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 12,683 हो गया और दुर्घटनाओं में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

हर साल बढ़ रहे बिहार में हादसे

सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ासड़क दुर्घटनाओं के साथ-साथ हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है. वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं में 5,552 लोगों की मौत हुई थी. वर्ष 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 6,729 हो गया, यानी 21.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वर्ष 2019 में 7,205 मौतें दर्ज की गईं, जिसमें 6.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वर्ष 2020 में मौतों का आंकड़ा घटकर 6,699 रहा और 7.02 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. इसके बाद वर्ष 2021 में 7,660 लोगों की मौत हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.35 प्रतिशत अधिक थी.

2025 में मौत के मामलों 34% से अधिक की वृद्धि

वर्ष 2022 में सड़क हादसों में 8,898 मौतें हुईं और 16.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. वर्ष 2023 में मौतों का आंकड़ा मामूली रूप से घटकर 8,873 रहा अर्थात इसमें 0.28 प्रतिशत की कमी हुई. वर्ष 2024 में 7709 मौतें दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 10394 हो गई. इस प्रकार 2024 की तुलना में 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या में 34.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

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ब्लैक स्पॉट को खत्म करने पर जोर

सड़क हादसों को कम करने के लिए दुर्घटना संभावित स्थानों यानी ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उनके परिमार्जन का काम किया जा रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार NHAI द्वारा वर्ष 2022 में 160 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे और सभी 160 ब्लैक स्पॉट का परिमार्जन किया गया.वर्ष 2023 में 145 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए और सभी 145 का परिमार्जन किया गया. वर्ष 2024 में 114 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए और सभी 114 का परिमार्जन किया गया.

2024 में 91 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए

वहीं RCD की ओर से वर्ष 2022 में 96 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए और सभी 96 का परिमार्जन किया गया. वर्ष 2023 में भी 96 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए और सभी का परिमार्जन किया गया. वर्ष 2024 में 91 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए, जिनमें से 71 का परिमार्जन किया गया. यानी 20 ब्लैक स्पॉट का परिमार्जन शेष रहा.

लगातार बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय

आंकड़ों से साफ है कि वर्ष 2020 को छोड़ दें तो पिछले कई वर्षों में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं और सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में सामान्य तौर पर बढ़ोतरी का रुझान रहा है. वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 8,855 से बढ़कर 12,253 हो गई. इसी अवधि में सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा 5,552 से बढ़कर 9,682 पहुंच गया.

ट्रैफिक सिग्नल है कई महीनों से बंद

पटना का अनिसाबाद गोलंबर सबसे खतरनाक गोलंबर माना जाता है. आए दिन यहां मौतें होती रहती हैं. स्थानीय निवासी मोनू बताते हैं कि गोलंबर से जब ट्रक की आवाजाही रहती है तो दुर्घटना का खतरा बना रहता है. सबसे ज्यादा मौत गोलंबर पर दर्ज की गई है. ट्रक की नो एंट्री लागू होने से थोड़ी राहत जरूर हुई है. कई बार दुर्घटना के दौरान हुई मौत से लोग उग्र हो जाते हैं. इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती है. गोलंबर पर जो ट्रैफिक सिग्नल है वह भी कई महीनों से बंद पड़ा है.

चौराहों पर लाल बत्ती लाइट का बंद होना (ETV Bharat)

हादसे का एक बड़ा कारण जागरूकता का अभाव

अवकाश प्राप्त कार्यपालक अभियंता बलिस्टर सिंह कहते हैं कि सड़क दुर्घटना कई कमियों से होती है. सबसे प्रमुख कारण जागरूकता का अभाव है. इसके अलावा ब्लैक स्पॉट पर पुख्ता इंतजाम का नहीं होना भी एक कारण है. PIEV सिद्धांत के मुताबिक सड़क पार करने के लिए लोगों को कम समय में डिसीजन लेना पड़ता है और जो सही डिसीजन ले लेते हैं, वह सड़क पार कर जाते हैं और जो सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते हैं वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं. कई बार तकनीकी खामियों की वजह से भी सड़क दुर्घटना होती है.

''रोड सेफ्टी मैनेजमेंट 4E के सिद्धांत पर काम करता है. इंजीनियरिंग, इनफोर्समेंट, एजुकेशन एंड ईमरजैंसी केयर 4E के 4 कंपोनेंट है. इन चारो कंपोनेंट पर बिहार सरकार काम कर रही है.''- धनंजय कुमार, इंजीनियर, सड़क सेफ्टी

सड़क सेफ्टी इंजीनियर धनंजय कुमार के मुताबिक हादसों की वजहों के प्रमुख कारण

1. रोड यूजर बिहेवियर- सड़क सेफ्टी इंजीनियर धनंजय कुमार बताते हैं कि सड़क दुर्घटना में वृद्धि कई कमियों से हो रही है, जिसमें एक कंपोनेंट तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है. सड़क निर्माण के दौरान खामियों के चलते हुए दुर्घटना होती है. रोड यूजर बिहेवियर के चलते भी दुर्घटनाएं होती हैं.

2. सड़क की त्रुटिपूर्ण डिजाइन- सड़कों के निर्माण के दौरान रोड के डिजाइन में कुछ कमी रह जाती है, जिसके चलते ब्लैक स्पॉट रह जाता है. ऐसे स्थान पर अधिक वाहन दुर्घटनाएं होती हैं.

3- कर्व या अंधा मोड़- कई बार होरिजेंटल ज्यामिति या वर्टिकल ज्यामिति का फेलियर भी निर्माण कार्य के दौरान होता है. कई बार कर्व भी दुर्घटना का कारण बनती है और कई बार किसी खास जगह पर अंधा मोड़ बन जाता है और वहां पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के चलते वह ब्लैक स्पॉट बन जाता है. परिवहन विभाग स्थिति को ठीक करने में कोशिश कर रहा है.

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सेफ हो सड़क सुरक्षित हो सफर

बिहार में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार विकास की बड़ी उपलब्धि है. लेकिन बेहतर सड़कें तभी वास्तविक विकास का प्रतीक होंगी, जब वे सुरक्षित भी हों. 50,951 मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं. इन आंकड़ों के पीछे हजारों परिवार हैं, जिनके घर का कोई बेटा, बेटी, पिता, मां या कमाने वाला सदस्य सड़क हादसे में चला गया. बिहार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ नई सड़कें बनाने की नहीं है, बल्कि मौजूदा सड़कों को सुरक्षित बनाने की है. क्योंकि सड़क का उद्देश्य लोगों को मंजिल तक पहुंचाना है, मौत तक नहीं.

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