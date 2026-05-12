'मेरी मौत कभी भी हो सकती है..' राशन कार्ड रद्द होने से किडनी मरीज पर मंडरा रहा काल
अरविंद सिंह समेत 15 किडनी फेल वाले मरीजों की जिंदगी दांव पर है. डायलिसिस के चक्कर में घर-जमीन गहने सब बिक गए.
Published : May 12, 2026 at 2:42 PM IST
गयाजी: अरविंद सिंह के लिए राशन कार्ड केवल 5 किलो अनाज का साधन नहीं है, बल्कि इसमें इनकी सांसें अटकी हैं. कहते हैं कि 'समय से मेरा इलाज नहीं हुआ तो कभी भी मौत हो सकती है.' अरविंद सिंह की किडनी फेल है. जिंदा रहने के लिए सप्ताह में तीन बार डायलिसिस कराना होता है, लेकिन अब एक बार भी मुश्किल हो गया है. पहले राशन कार्ड से इलाज नि:शुल्क होता था. जब से राशन कार्ड रद्द हुआ है, तब से उनकी सांसें थम गई हैं.
"10 साल से मेरी किडनी खराब है. पिछले 4 साल से डायलिसिस कराना पड़ रहा है. सप्ताह में तीन दिन कराना होता है. गया मेडिकल कॉलेज में राशन कार्ड के माध्यम से डायलिसिस नि:शुल्क होता था. राशन कार्ड रद्द हो गया है, जिस कारण काफी परेशानी होती है." -अरविंद सिंह, किडनी की बीमारी से पीड़ित
नि:शुल्क इलाज का खर्च 40-50 हजार: अरविंद सिंह को डॉक्टरों ने कहा था कि अगर समय से डायलिसिस होता रहा तो 10-15 साल और जिंदा रह सकते हैं. लेकिन, बिहार में चल रही राशन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया अरविंद की जिंदगी छीनने के लिए उतावली है. अरविंद बताते हैं 'पहले डायलिसिस नि:शुल्क होता था. अब एक बार में 2500 रुपया लगता है. महीने का 40 से 50 हजार रुपये खर्च होता है. गरीबी के कारण यह मेरे लिए मुश्किल है.'
अस्पताल और कार्यालय में फंसे अरविंद: एक ओर अरविंद सिंह डायलिसिस के लिए अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं तो दूसरी ओर राशन कार्ड ठीक कराने के लिए सरकारी कार्यालय में भटक रहे हैं. अधिकारी से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर में राशन कार्ड रद्द क्यों हुआ? अब तक अरविंद अपने इलाज के लिए जमीन और पत्नी का गहना बेच चुके हैं. अब घर गिरवी रखने की तैयारी है.
पति की जिंदगी के लिए भटक रही विंदा: अरविंद सिंह के साथ उनकी पत्नी विंदा देवी भी सफर कर रही है. एक दिन बीच कर अपने पति की जिंदगी के लिए अस्पताल पहुंचतीं है. विंदा देवी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अब उनका क्या होगा? घर में कमाने वाला एक पति है जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है. बच्चे तो हैं, लेकिन उनकी उम्र कमहै. अगर अरविंद को कुछ हो गया तो बच्चों और पत्नी दोनों के सिर से साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.
"डायलिसिस के लिए राशन कार्ड ही सहारा था. अब वह भी खत्म हो गया. घर में कमाने वाला एक ही मेरे पति है. बच्चे अभी छोटे हैं. अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा तो सबकुछ खत्म हो जाएगा. कहां-जाएं किससे क्या कहें कुछ समझ नहीं आ रहा है." -विंदा देवी, अरविंद सिंह की पत्नी
एक-एक कर टूट रही उम्मीदें: अरविंद अकेले ऐसे मरीज नहीं हैं. मगध मेडिकल गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के रोशनगंज निवासी महेंद्र प्रसाद, दुर्गा स्थान निवासी माया देवी और मणि कुमार जैसे 15 मरीज हैं जो किडनी की गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं. बीमारी अंतिम स्टेज में है, जहां डायलिसिस ही एक सहारा है. इन सभी की सांसें राशन कार्ड में अटकी हैं.
खर्च के सामने बेबस मरीज: अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में जिन मरीजों के पास राशन कार्ड है, उनका डायलिसिस फ्री होता है. जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर रद्द हो गया है, उन्हें एक डायलिसिस के लिए 1797 रुपये जमा करने पड़ते हैं. इसमें दो प्रकार के जरूरी इंजेक्शन भी शामिल होते हैं, जिनकी बाजार में कीमत 1500 रुपये है.
डायलिसिस खर्च का डरावना गणित: अरविंद अगर सरकारी अस्पताल में महीने में 12 बार डायलिसिस कराते हैं तो हर महीने 21 हजार 564 रुपये का खर्च होता है. निजी अस्पतालों की स्थिति और भी डरावनी है. निजी नर्सिंग होम में एक डायलिसिस का खर्च 2500 से 3000 रुपये तक है. इसमें इंजेक्शन की कीमत अलग से शामिल की जाती है. यानी एक बार का कुल खर्च 4500 से 5000 रुपये होता है. ऐसे में अरविंद के लिए महीने का कुल खर्च 60,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है. यह मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नामुमकिन है.
2 हजार के चक्कर में जिंदगी अटकी: मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए पहुंचे महेंद्र प्रसाद की किडनी पूरी तरह फेल हो गई है. इनका भी बराबर डायलिसिस हो रहा है. कहते हैं कि पहले इलाज फ्री में होता था, लेकिन अब खर्च की कोई सीमा नहीं है. आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, जिस कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है. राशन कार्ड रद्द होने पर कहा कि अधिकारी से पूछने गए तो बोला गया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 2000 रुपये मिलते हैं. इसलिए राशन कार्ड रद्द हो गया. महेंद्र ने बताया कि गांव में 15 कट्ठा जमीन है, लगता है वह भी बेचना पड़ेगा.
"मेरी किडनी फेल है. डायलिसिस हो रहा है. राशन कार्ड रद्द हो गया है, जिस कारण खर्च ज्यादा हो रहा है. मेरे पास रुपये नहीं हैं. जब अधिकारी से पूछने गए तो बोला गया कि किसान सम्मान निधि का 2000 रुपये मिलता है, इसलिए रद्द हो गया है. मुझे 2000 रुपया नहीं चाहिए. मेरा राशन कार्ड बना दिया जाए." -महेंद्र प्रसाद, किडनी की बीमारी से पीड़ित
डायलिसिस क्या है?: यह एक इलाज की प्रक्रिया है. जिन मरीजों की किडनी खराब हो जाती है या फिर ठीक से काम नहीं करती है तो खून से गंदगी और विषाक्त पदार्थ निकालने के लिए डायलिसिस किया जाता है. यानी शरीर से खून निकाल कर उसे साफ कर फिर से शरीर में भेजा जाता है. जब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है तो डायलिसिस की जरूरत पड़ती है.
अपोलो और बिहार सरकार का अनुबंध: बिहार में सरकारी और निजी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा है. राज्य में मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों में राज्य सरकार और अपोलो (निजी स्वास्थ्य संस्थान) मिलकर काम करते हैं. अपोलो के ऑपरेशन मैनेजर इजाज अहमद के अनुसार राज्य के 19 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 180 मशीनें लगाई गई हैं. इन सभी जगहों पर मरीजों का डायलिसिस किया जाता है.
"19 जिलों में फिलहाल 1115 मरीज इलाजरत हैं. 1050 मरीजों का डायलिसिस राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड के माध्यम से नि:शुल्क हो रहा था. अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक राज्य में 1 लाख 21 हजार 834 बार डायलिसिस हो चुका है. फिलहाल राशन कार्ड रद्द होने के कारण मरीजों को खर्च देने पड़ते हैं." -इजाज अहमद, ऑपरेशन मैनेजर, अपोलो
अस्पताल की लाचारी: मगध मेडिकल कॉलेज डायलिसिस सेंटर में इंचार्ज का काम संभाल रहे चंदन कुमार कहते हैं कि सरकार की यह योजना किडनी मरीजों के लिए वरदान है. लेकिन, संस्थान के द्वारा नियम काफी सख्त बनाए गए हैं. चंदन कुमार कहते हैं कि उनकी मजबूरी है. वह कुछ नहीं कर सकते हैं. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही निर्देश दिया गया है कि जिनका राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड है, उनका नि:शुल्क डायलिसिस हो. हैरानी की बात है कि अगर राशन कार्ड रद्द हो गया तो आयुष्मान कार्ड भी मान्य नहीं है.
"नियम बहुत कड़े हैं. जिनका राशन कार्ड रद्द हुआ है, वे मरीज हमारे पास आकर अपनी आर्थिक तंगी का हवाला देते हैं. रोते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन बिना वैध कार्ड के सिस्टम में फ्री एंट्री संभव नहीं है. हमारे पास इसके अलावा नि:शुल्क डायलिसिस करने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है." -चंदन कुमार, इंचार्ज, मगध मेडिकल कॉलेज डायलिसिस सेंटर
गया में राशन कार्ड धारक का हाल: आपूर्ति कार्यालय के अनुसार वर्तमान में जिले में 7 लाख 10 हजार 630 राशन कार्डधारक हैं. वर्तमान में 1 लाख 98 हजार 964 कार्डों को संदिग्ध के दायरे में रखा गया है. इसमें से अब तक 1 lakh 12 हजार 718 कार्डों को रद्द किया जा चुका है. इसी लिस्ट में अरविंद सिंह, महेंद्र प्रसाद, माया देवी और मणि कुमार जैसे 15 मरीज शामिल हैं. जब इस मामले में अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने विभागीय कार्रवाई का हवाला दिया. सूची में ऐसे लोग भी हैं जो अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उनका कार्ड एक्टिव था.
"उच्च स्तर से प्राप्त सूची और मानक के आधार पर यह कार्रवाई हुई है. जिसकी सालाना आय 1.60 लाख से अधिक है, उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है. इस प्रक्रिया में विभागीय भूल हुई है. ऐसे लोगों के नाम सूची में शामिल हैं. उनका ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा. इसके बाद एक महीने में दोबारा राशन कार्ड बन जाएगा. 15 लोगों में 10 लोगों का राशन कार्ड अपडेट हो गया है." -अशोक कुमार चौधरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गयाजी
जिंदगी खत्म हो जाएगी: अरविंद, महेंद्र, माया और मणि जैसे कितने मरीज आज प्रशासन और अस्पताल के बीच झूल रहे हैं. एक ओर नियम है कि बिना कार्ड इलाज नहीं होगा तो दूसरी ओर प्रशासन एक महीने तक इंतजार करने के लिए कह रहा है. मरीजों की मांग है कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए नहीं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी.
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