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'मेरी मौत कभी भी हो सकती है..' राशन कार्ड रद्द होने से किडनी मरीज पर मंडरा रहा काल

गयाजी: अरविंद सिंह के लिए राशन कार्ड केवल 5 किलो अनाज का साधन नहीं है, बल्कि इसमें इनकी सांसें अटकी हैं. कहते हैं कि 'समय से मेरा इलाज नहीं हुआ तो कभी भी मौत हो सकती है.' अरविंद सिंह की किडनी फेल है. जिंदा रहने के लिए सप्ताह में तीन बार डायलिसिस कराना होता है, लेकिन अब एक बार भी मुश्किल हो गया है. पहले राशन कार्ड से इलाज नि:शुल्क होता था. जब से राशन कार्ड रद्द हुआ है, तब से उनकी सांसें थम गई हैं.

"10 साल से मेरी किडनी खराब है. पिछले 4 साल से डायलिसिस कराना पड़ रहा है. सप्ताह में तीन दिन कराना होता है. गया मेडिकल कॉलेज में राशन कार्ड के माध्यम से डायलिसिस नि:शुल्क होता था. राशन कार्ड रद्द हो गया है, जिस कारण काफी परेशानी होती है." -अरविंद सिंह, किडनी की बीमारी से पीड़ित

नि:शुल्क इलाज का खर्च 40-50 हजार: अरविंद सिंह को डॉक्टरों ने कहा था कि अगर समय से डायलिसिस होता रहा तो 10-15 साल और जिंदा रह सकते हैं. लेकिन, बिहार में चल रही राशन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया अरविंद की जिंदगी छीनने के लिए उतावली है. अरविंद बताते हैं 'पहले डायलिसिस नि:शुल्क होता था. अब एक बार में 2500 रुपया लगता है. महीने का 40 से 50 हजार रुपये खर्च होता है. गरीबी के कारण यह मेरे लिए मुश्किल है.'

अस्पताल और कार्यालय में फंसे अरविंद: एक ओर अरविंद सिंह डायलिसिस के लिए अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं तो दूसरी ओर राशन कार्ड ठीक कराने के लिए सरकारी कार्यालय में भटक रहे हैं. अधिकारी से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर में राशन कार्ड रद्द क्यों हुआ? अब तक अरविंद अपने इलाज के लिए जमीन और पत्नी का गहना बेच चुके हैं. अब घर गिरवी रखने की तैयारी है.

पति की जिंदगी के लिए भटक रही विंदा: अरविंद सिंह के साथ उनकी पत्नी विंदा देवी भी सफर कर रही है. एक दिन बीच कर अपने पति की जिंदगी के लिए अस्पताल पहुंचतीं है. विंदा देवी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अब उनका क्या होगा? घर में कमाने वाला एक पति है जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है. बच्चे तो हैं, लेकिन उनकी उम्र कमहै. अगर अरविंद को कुछ हो गया तो बच्चों और पत्नी दोनों के सिर से साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.

"डायलिसिस के लिए राशन कार्ड ही सहारा था. अब वह भी खत्म हो गया. घर में कमाने वाला एक ही मेरे पति है. बच्चे अभी छोटे हैं. अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा तो सबकुछ खत्म हो जाएगा. कहां-जाएं किससे क्या कहें कुछ समझ नहीं आ रहा है." -विंदा देवी, अरविंद सिंह की पत्नी

एक-एक कर टूट रही उम्मीदें: अरविंद अकेले ऐसे मरीज नहीं हैं. मगध मेडिकल गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के रोशनगंज निवासी महेंद्र प्रसाद, दुर्गा स्थान निवासी माया देवी और मणि कुमार जैसे 15 मरीज हैं जो किडनी की गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं. बीमारी अंतिम स्टेज में है, जहां डायलिसिस ही एक सहारा है. इन सभी की सांसें राशन कार्ड में अटकी हैं.

खर्च के सामने बेबस मरीज: अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में जिन मरीजों के पास राशन कार्ड है, उनका डायलिसिस फ्री होता है. जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर रद्द हो गया है, उन्हें एक डायलिसिस के लिए 1797 रुपये जमा करने पड़ते हैं. इसमें दो प्रकार के जरूरी इंजेक्शन भी शामिल होते हैं, जिनकी बाजार में कीमत 1500 रुपये है.

डायलिसिस खर्च का डरावना गणित: अरविंद अगर सरकारी अस्पताल में महीने में 12 बार डायलिसिस कराते हैं तो हर महीने 21 हजार 564 रुपये का खर्च होता है. निजी अस्पतालों की स्थिति और भी डरावनी है. निजी नर्सिंग होम में एक डायलिसिस का खर्च 2500 से 3000 रुपये तक है. इसमें इंजेक्शन की कीमत अलग से शामिल की जाती है. यानी एक बार का कुल खर्च 4500 से 5000 रुपये होता है. ऐसे में अरविंद के लिए महीने का कुल खर्च 60,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है. यह मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नामुमकिन है.

2 हजार के चक्कर में जिंदगी अटकी: मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए पहुंचे महेंद्र प्रसाद की किडनी पूरी तरह फेल हो गई है. इनका भी बराबर डायलिसिस हो रहा है. कहते हैं कि पहले इलाज फ्री में होता था, लेकिन अब खर्च की कोई सीमा नहीं है. आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, जिस कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है. राशन कार्ड रद्द होने पर कहा कि अधिकारी से पूछने गए तो बोला गया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 2000 रुपये मिलते हैं. इसलिए राशन कार्ड रद्द हो गया. महेंद्र ने बताया कि गांव में 15 कट्ठा जमीन है, लगता है वह भी बेचना पड़ेगा.