Explainer: हरिवंश और रामनाथ रिपीट होंगे या कोई और.. JDU से किस नेता को राज्यसभा भेजेंगे नीतीश?

हरिवंश और रामनाथ ठाकुर फिर रिपीट होंगे या किसी नए चेहरे को नीतीश कुमार राज्यसभा भेजेंगे? जेडीयू में कौन-कौन है दावेदार? पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..

जेडीयू के राज्यसभा उम्मीदवार कौन? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 26, 2026 at 8:54 PM IST

  • रिपोर्ट: बृजम पांडे

पटना: 16 मार्च को बिहार में पांच सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होना है. इनमें से चार सीटों पर एनडीए की जीत तय है, वहीं एक सीट के लिए रस्साकस्सी होगी. वैसे तो अभी तक किसी भी दल ने किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है लेकिन आज बात होगी जनता दल यूनाइटेड की. एनडीए में जेडीयू के हिस्से दो सीट है. इन दो सीटों पर दो कद्दावर नेता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर रिटायर हो रहे हैं. दोनों में से किसी एक की ही वापसी की गुंजाइंश है, क्योंकि चर्चा है कि किसी एक नए चेहरे को उच्च सदन जाने का मौका मिल सकता है.

कौन होंगे जेडीयू के राज्यसभा उम्मीदवार?: जानकार बताते हैं कि जेडीयू की तरफ से मनीष वर्मा भी रेस में हैं. इस बार नीतीश कुमार उनको राज्यसभा भेज सकते हैं. अगर उन पर दांव लगाएंगे तो हरिवंश और रामनाथ ठाकुर में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी. ऐसे में अहम सवाल है कि सीएम अपने किस चहते को राज्यसभा के लिए रिपीट करेंगे और किसका पत्ता काटेंगे?

नीतीश कुमार किन दो नेताओं को भेजेंगे राज्यसभा? (ETV Bharat)

कौन हैं रामनाथ ठाकुर?: सबसे पहले बात रामनाथ ठाकुर की. केंद्रीय राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर पिछले 12 सालों से राज्यसभा सांसद है. यानी दो टर्म राज्यसभा के सांसद रह चुके है. अगर उनका चयन होता है तो उनका लगातार तीसरा टर्म होगा. रामनाथ लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

रामनाथ ठाकुर का मजबूत पक्ष: रामनाथ ठाकुर 'जननायक' कर्पूरी ठाकुर ('भारत रत्न' से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री) के पुत्र हैं. पिता की राजनीतिक विरासत और उनके सामाजिक तानेबाने को आगे बढ़ाने की उन पर पूरी जिम्मेदारी है. बिहार जाति आधारित गणना-2023 के अनुसार ईबीसी राज्य की आबादी का लगभग 36 प्रतिशत हैं. इसी ईबीसी के नाई समुदाय से वह आते हैं. अति पिछड़ा को नीतीश कुमार के लिए एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है.

रामनाथ ठाकुर (ETV Bharat)

पार्टी के प्रति वफादार: रामनाथ ठाकुर को जनता दल यूनाइटेड के लिए वफादार माना जाता है. लालू यादव के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी. उनके कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकी बनी और जेडीयू के लिए वह भरोसेमंद नेता भी बने. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल 2005 से 2010 के बीच में वह बिहार में मंत्री भी रहे.

पीएम मोदी और सीएम नीतीश के साथ रामनाथ ठाकुर (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ बताते है कि रामनाथ ठाकुर यदि राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं तो वह तीसरी बार राज्यसभा सांसद बनेंगे. बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर प्रयास करें तो हरिवंश भी राज्यसभा जा सकते हैं. दोनों सीट के लिए अभी तक कोई स्पष्टता नहीं हो पाई है, तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है लेकिन लगता है कि रामनाथ ठाकुर को नीतीश कुमार जरूर फिर से मौका देंगे.

कौन हैं हरिवंश?: राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़े नाम हैं. बाद में नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा. मुख्यमंत्री से नजदीकी की वजह से जेडीयू में उनका कद काफी बड़ा रहा है. बात के दिनों में जब जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन हुआ तो उन्हें राज्यसभा का उपसभापति बना दिया गया. तब से वह अब तक राज्यसभा के उपसभापति के पद पर हैं. बीच के दिनों में जेडीयू और बीजेपी के बीच में खटपट भी हुई लेकिन इसका असर हरिवंश नारायण सिंह के उपसभापति के पद पर नहीं पड़ा. वह अनवरत उस पद पर बने रहे. जिसको लेकर पार्टी के अंदर कुछ विवाद भी हुए थे.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सदन में एक तटस्थ उपसभापति का चेहरा: हरिवंश राज्यसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं. उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों का विश्वास जीता है. इसलिए उन्हें एक बेहतरीन 'अंपायर' के रूप में जाना जाता है. उच्च सदन की कार्रवाही को बहुत ही शालीनता के साथ संचालित करने का भी श्रेय उन्हें दिया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे पर भी वो खरे उतरे हैं. पीएम ने कई मंचों से उनकी तारीफ की है.

पीएम मोदी के साथ हरिवंश (ETV Bharat)

बुद्धिजीवी के रूप में चर्चित: हरिवंश नारायण सिंह पत्रकारिता के बाद राजनीति में आए. लंबे पत्रकारिता के करियर में उन्होंने बिहार-झारखंड के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सजग राय रखी है. अब तक उन्होंने 35 किताबें पुस्तक लिखी हैं. वह राजनीतिक, समाज और संस्कृति पर अपनी एक गहरी समझ रखते हैं.

नीतीश कुमार के साथ हरिवंश नारायण सिंह (ETV Bharat)

समाजवाद का भी चेहरा: पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया. चंद्रशेखर से ही उन्होंने शासन-प्रशासन की अपनी समझ को आगे बढ़ाया. पत्रकारिता के दौरान ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकी हुई थी. तब से लेकर अब तक हरिवंश नारायण सिंह को लेकर कभी भी नीतीश कुमार ने कोई भी अलग बयान नहीं दिया. ऐसे में इनका पक्ष भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है.

हरिवंश (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ कहते हैं कि देखिए पिछली बार हम लोगों ने देखा कि कुछ मतभेद जो है, हरिवंश को लेकर हुआ था. जेडीयू में उनके बयानों को लेकर कुछ मतभेद हुए थे. कुछ बड़े नेताओं ने नाराजगी भी जताई थी. वह बयान था कि साफ तौर पर वह जेजीयू की लाइन को क्रॉस कर रहे थे. मौका मिलने पर कोई दूसरा भी उपसभापति बन सकता है और बेहतर कर सकता है. दूसरे को भी मौका दिया जा सकता है.

मनीष वर्मा को मिल सकता है मौका: इस राज्यसभा चुनाव में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का नाम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. वह कुर्मी जाति से आते हैं. 2000 बैच के ओड़िशा कैडर के आईएएस रहे हैं. जब उनकी तैनाती नीतीश कुमार के सलाहकार के रूप में हुई थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री का भरोसा जीता और एक सहयोगी के रूप में काम करना शुरू कर दिया. सीएम उनकी मेहनत और राजनीतिक समझ से काफी प्रभावित हुए. मनीष वर्मा भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आईएएस की नौकरी छोड़ दी और जेडीयू के संगठन में काम करने लगे.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

राजनीति के लिए नौकरी छोड़ दी: मनीष वर्मा बिहार सरकार के तेजतर्रार अधिकारी माने जाते थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रभावित होकर उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी. इसके बाद भी उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा. नौकरी छोड़े जाने के बाद बिहार में एक लोकसभा का चुनाव और एक विधानसभा का चुनाव हो चुका है लेकिन मनीष वर्मा संगठन में ही काम करते रहे हैं.

जेडीयू में अलग पहचान: मनीष वर्मा की पहचान जेडीयू में अलग है. बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं. जो वर्क उन्हें दिया जाता है, उसे वह पूरा करते हैं. कई मौकों पर नीतीश कुमार के लिए सलाहकार के रूप में नजर आए हैं. जेडीयू में रहकर प्रशासनिक चुनौतियों को संभालने के लिए उन्हें सक्षम माना जाता है. माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पॉलिटिकल उत्तराधिकारी मनीष वर्मा हो सकते हैं.

मनीष वर्मा (ETV Bharat)

नीतीश के ही समाज से आते हैं मनीष: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से ताल्लुक रखने वाले मनीष वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं. इस समाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं. उनके समाज की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस बात का दबाव है कि उन्हें इस बार राज्यसभा के लिए नामित किया जाए.

नीतीश कुमार के साथ मनीष वर्मा (ETV Bharat)

"कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी तारीफ करते रहे हैं. उनके पुत्र हैं, रामनाथ ठाकुर. ऐसे में उनको नहीं भेजा जाएगा तो एक मैसेज जाएगा कि अति पिछड़ा की उपेक्षा की जा रही है. दूसरी बात हरिवंश सवर्ण जाति से आते हैं तो उनके समाज से दूसरे को भी भेजा जा सकता है. तीसरी बात कि मनीष वर्मा का जो नाम आ रहा है, ऐसे में हो सकता है कि उनको भी लाया जा सकता है. वह कुर्मी समाज से आते हैं. अभी नाम आ रहे हैं लेकिन स्पष्ट स्थिति नहीं बन पाई है."- भोलानाथ, वरिष्ठ पत्रकार

वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ (ETV Bharat)

राज्यसभा में जेडीयू के कितने सांसद?: फिलहाल राज्यसभा में जनता दल यूनाइटडेट के 4 सांसद हैं. इनमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरु महतो, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर शामिल हैं. हरिवंश और रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है.

जेडीयू के मंच पर मनीष वर्मा और रामनाथ ठाकुर (ETV Bharat)

क्या है राज्यसभा चुनाव के लिए समीकरण?: बिहार में वोटों का गणित देखें तो एक सीट के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए. एनडीए के पास 202 विधायकों की संख्या है, ऐसे में चार सीटों पर एनडीए की जीत तय है, जबकि पांचवीं सीट पर थोड़ी दिक्कत है. एनडीए के पास 38 वोट बचेगा, उसे 3 वोट अतिरिक्त चाहिए. उसके लिए एनडीए प्रयास करेगा कि तीन वोट कैसे मैनेज करें और पांचवीं सीट भी निकल जाए.

पांचवीं सीट पर विपक्ष का दावा: अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो पांचवीं सीट पर जीत हो सकती है. महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, ऐसे में उसे जीत के लिए छह अतिरिक्त वोट की जरुरत है. एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक हैं. इनके समर्थन से जीत संभव है. हालांकि फिलहाल एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारने का दावा कर रहा है.

