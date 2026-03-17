Explainer: बिहार के चार 'लापता' MLA ने राज्यसभा चुनाव में पासा पलट दिया, अब उनका क्या होगा?
बिहार के राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं देने वाले महागठबंधन के 4 विधायकों का क्या होगा? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई संभव है? पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..
Published : March 17, 2026 at 7:24 PM IST
- रिपोर्ट: अविनाश कुमार
पटना: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर हुए चुनाव में तेजस्वी यादव को अपने ही 4 विधायकों ने ही धोखा दे दिया. आरजेडी के एक और कांग्रेस के तीन विधायक के गायब रहने के कारण महागठबंधन के उम्मीदवार के हाथ से जीत निकल गई. अब इन चार विधायकों को लेकर कई तरह की चर्चा है. विधायकों की तरफ से अपनी सफाई भी दी जा रही है. दोनों पार्टी अपने इन 'बागी' विधायकों के खिलाफ क्या कोई एक्शन हो सकता है? हालांकि जानकार मानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है. दोनों दलों के लिए कार्रवाई करना संभव नहीं है.
4 विधायकों ने दिया गठबंधन को धोखा: सोमवार को हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने पांचों सीट पर जीत हासिल की. महागठबंधन की चार विधायक वोट देने नहीं आए. जिन विधायकों ने खुद को मतदान से अलग रखा, उनमें ढाका से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फैसल रहमान, कांग्रेस के बाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा और फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास के साथ मनिहारी के मनोहर प्रसाद शामिल हैं. सभी ने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन किया है. जिस वजह से संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह जीतते-जीतते हार गए.
बहानेबाजी या बगावत?: हालांकि सभी विधायकों ने अपनी सफाई दी है. फैसल रहमान ने अपनी मां की खराब तबीयत का हवाला देते हुए कहा कि वह दिल्ली में थे. वहीं, कांग्रेस के मनोज विश्वास और सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने सीधे तौर पर आरजेडी उम्मीदवार को खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा था कि अपनी मर्जा से वोट करने या ना करने पर निर्णय ले सकते हैं.
Patna, Bihar: On not casting his vote in the Bihar Rajya Sabha elections, Congress MLA Manoj Vishwas says, " ...there were talks of fielding a dalit candidate, but within 11 hours, a candidate with no political experience, a businessman, was fielded. our state president told us… pic.twitter.com/4OimZ5GCBI— IANS (@ians_india) March 17, 2026
बागियों पर एक्शन होगा क्या?: वोट नहीं करने के पीछे चारों विधायकों की अपनी-अपनी वजह है लेकिन ये साफ है कि इन सभी ने अपनी पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है. अब सवाल है कि क्या इन विधायकों पर क्या कार्रवाई हो सकती है? संवैधानिक विशेषज्ञ और कानून के जानकारों का भी का इस मामले में साफ कहना है कि दोनों पार्टी चाह कर भी अपने विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगी. दोनों दलों की राजनीतिक और कानूनी मजबूरी है.
कांग्रेस नहीं कर पाएगी कार्रवाई: संविधान के जानकार हरेंद्र प्रताप का कहना है कि ये सच है कि कांग्रेस के तीन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाग नहीं लिया लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है. कांग्रेस ने तो विधानसभा में अपना नेता तक का चुनाव नहीं किया है. कोई सचेतक भी तय नहीं हुआ है. ऐसे में किसी विधायक पर किस आधार पर कार्रवाई करेंगे? वे कहते हैं कि संभवत: कांग्रेस की ओर से कोई व्हिप भी जारी नहीं हुई थी.
एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है आरजेडी: हरेंद्र प्रताप कहते हैं कि जहां तक आरजेडी की बात है तो वह अपने विधायक पर एक्शन ले सकती है लेकिन अगर उसने एक विधायक पर कार्रवाई की तो तेजस्वी यादव के हाथ से नेता प्रतिपक्ष का पद छिन सकता है. उनसे पास केवल 25 विधायक हैं. यदि एक विधायक भी हटे तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी. इसलिए आरजेडी भी अपने विधायक पर कोई कार्रवाई करेगी, इसकी संभावना कम है.
"राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ है, उससे कांग्रेस और राजद खुद अपने ही जाल में फंस गई है. कांग्रेस के तीनों विधायकों ने किसी नियम की अवहेलना नहीं की, जबकि आरजेडी चाहकर भी अपने विधायक को नहीं निकाल सकती. नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचाने के लिए वह कार्रवाई करने से बचेगी."- हरेंद्र प्रताप, संविधान विशेषज्ञ
व्हिप उल्लंघन पर कैसे होता है एक्शन?: संविधान विशेषज्ञ हरेंद्र प्रताप का कहना है कि व्हिप जारी होने पर किसी भी विधायक को पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करने पर सदन में अनुपस्थित रहने पर दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है. इसमें विधायकों की सदस्यता जा सकती है लेकिन इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर देना पड़ेगा. उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई कर यदि सही पाएंगे, तभी यह संभव होगा. उसके साथ ही पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सदस्य को निलंबित कर सकती है.
इन विधायकों की सदस्यता नहीं जाएगी: पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार सिन्हा का कहना है विधायकों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है लेकिन पार्टी चाहेगी तो अपने स्तर पर एक्शन ले सकती है. इन विधायकों को पार्टी से निलंबित किया जा सकता है. हालांकि उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी.
"पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखेगी लेकिन अध्यक्ष कहेंगे कि यह सदन का मामला नहीं है, आपका इंटरनल मैटर है. विधायकों की सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगा. पार्टी चाहे तो उनको निकाल सकती है लेकिन उससे विधायकी नहीं जाएगी."- आलोक कुमार सिन्हा, सीनियर एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट
क्या है व्हिप जारी करने का नियम?: राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दल व्हिप जारी कर सकते हैं लेकिन यह सामान्य विधायी वोटिंग जितना बाध्यकारी नहीं माना जाता. कारण यह है कि राज्यसभा चुनाव गुप्त मतदान से नहीं बल्कि ओपन बैलेट से होता है. विधायक अपने मतपत्र को अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाते हैं. अगर विधायक अपना वोट पार्टी एजेंट को दिखाए बिना डालता है, तो उसका वोट रदद् हो जाएगा.
ऐसे में नियमों के अनुसार राज्यसभा चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है. चुनाव से जुड़े नियम Representation of the People Act, 1951 में निर्धारित किए गए हैं. राज्यसभा चुनाव को सदन के अंदर होने वाले मतदान की तरह नहीं माना जाता, इसलिए इसमें व्हिप लागू नहीं होता. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक करते हैं. यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (STV) के आधार पर कराया जाता है.
क्या बोले पूर्व स्पीकर?: बिहार विधानसभा के 10 सालों तक अध्यक्ष रहने वाले उदय नारायण चौधरी का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है. वोट डालने वाले विधायक को बैलेट पेपर को पार्टी के एजेंट को दिखाना पड़ता है. यदि पक्ष में डाल रहे हैं या विपक्ष में डाल रहे हैं, तब भी दिखाना होता है. हालांकि वे कहते हैं कि अभी तो एनडीए उम्मीदवार की जीत हो गई है आगे क्या होगा, वह अभी भविष्य के गर्त में है.
"विधायकों के वोट नहीं डालने के मामले में क्या कार्रवाई होगी. विधानसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं. जब तक उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं देगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी. ऐसे पहले कार्रवाई होती रही है. दल बदल विरोधी कानून इसी के लिए बनाया गया था लेकिन इस मामले में लगता नहीं कि कोई कार्रवाई होगी."- उदय नारायण चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष
2024 में बागियों पर नहीं हुई थी कार्रवाई: 2024 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए में आए थे और सरकार बना ली थी, तब विश्वास मत के दौरान आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी. बाद में दोनों दलों की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों की सदस्यता निलंबित करने की मांग भी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. विधानसभा में उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था जरूर कर दी गई. इस बार भी कार्रवाई होगी, इसकी संभावना बहुत कम होगी.
4 बागियों के कारण हारे एडी सिंह: महागठबंधन के चार विधायक यदि वोट डालते तो आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को 41 वोट प्राप्त हो जाता लेकिन उनको केवल 37 वोट ही मिले. दूसरी वरीयता में एनडीए के पास 202 विधायक होने के कारण एनडीए के दिन चार उम्मीदवार को अधिक वोट मिला था. वह सब एनडीए के 5वें उम्मीदवार शिवेश राम को मिल गया है.
प्रथम वरीयता में एनडीए के चार उम्मीदवार: नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 44-44 वोट मिले थे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को 42-42 वोट मिले. वहीं, 5वें उम्मीदवार शिवेश राम को केवल 30 वोट मिले लेकिन द्वितीय वरीयता में 12 वोट जो चारों उम्मीदवार के पास अधिक था, वह शिवेश राम को मिल गए. इस तरह एनडीए के पांचवें उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट प्राप्त हो गया और आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह राज्यसभा का चुनाव हार गए.
ये भी पढ़ें:
कौन हैं वो 4 विधायक.. जिन्होंने तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को राज्यसभा चुनाव में हरवा दिया?
क्या कांग्रेस ने जानबूझकर राज्यसभा चुनाव में RJD को हरवाया? 'बागी' विधायकों के इशारों को समझिये
राज्यसभा चुनाव के दौरान क्यों दिल्ली में बैठे थे RJD विधायक फैसल रहमान.. बड़ी सच्चाई आई सामने
'तेजस्वी यादव ने गलत उम्मीदवार चुना..इसलिए वोट नहीं किया' कांग्रेस MLA की सफाई
Explainer: शिवेश राम को 30 वोट, एडी सिंह को 37 वोट, फिर कैसे हुई NDA उम्मीदवार की जीत?
बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए का क्लीन स्वीप, पांचों सीटों पर कब्जा