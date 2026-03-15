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आधी रात में होगा राज्यसभा की 5वीं सीट पर खेला..! महागठबंधन और एनडीए की बनी रणनीति

एनडीए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है : AIMIM के महागठबंधन के साथ जाने के बाद एक-एक वोट का महत्व समझा जा रहा है. पांचवें सीट का फैसला एक-एक वोट से होना है. दूसरे विकल्प को लेकर भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तैयारी कर चुकी है. विधायकों को समझाया गया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरे विकल्प पर भी वोटिंग करना है.

पहली बार जीते विधायकों को दी गई ट्रेनिंग : राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने तमाम विधायकों को पर्ची दे दिया है और किस विधायक को, किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना है, यह भी तय कर दिया गया है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की चिंता यह है कि वोट किसी भी तरीके से अवैध ना हो. पहली बार जीते विधायकों पर एनडीए की नजर है और उन्हें खास तौर पर वोटिंग को लेकर ट्रेनिंग दिया गया.

एनडीए ने तैयार किया फुल प्रूफ प्लान : राज्यसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक रखी है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम बड़े नेता पटना पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी विधानमंडल दल के बैठक में शामिल हुए. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई.

पटना : बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में तैयारी पूरी कर ली है. बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के आवास पर अंतिम बैठक हुई और तमाम विधायकों को बुलाया गया एक भी वोट बर्बाद ना हो इसे लेकर विधायकों को ट्रेनिंग दिया गया.

नए विधायकों को दी गई वोटिंग की ट्रेनिंग : पहली बार चुनाव जीत कर आईं भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर हम उत्साहित हैं. पहली बार वोट देने का मौका मिल रहा है. किस तरीके से वोटिंग किया जाए यह भी हम लोगों को बताया गया. हमें उम्मीद है कि हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब होंगे.

बीजेपी का प्लान तैयार : भाजपा विधायक मनोज शर्मा ने कहा कि एनडीए फुल प्रूफ प्लान के साथ तैयार है. हम सभी पांचों सीट पर जीत हासिल करने जा रहे हैं. हमारे वरिष्ठ नेताओं ने रणनीति तैयार कर ली है और विधायकों को भी कुछ किया गया है. तमाम विधायक मतदान को लेकर तैयार हैं और नतीजा हमारे पक्ष में होने वाले हैं.

मैथिली ठाकुर (ETV Bharat)

मजबूती से आगे बढ़ रहा NDA : बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता मदन साहनी ने कहा है कि एनडीए राज्यसभा चुनाव में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. हमारे सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं. बैठक में तमाम विधायकों को यह बताया गया कि क्या होगी रणनीति कैसे मतदान करना है और विपक्ष से कैसे निपटना है.

''हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है. हम लोग इसकी चिंता भी करेंगे कि एक भी वोट हमारा बर्बाद ना हो इसके लिए भी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है. हमारे उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं.''- अजय सहनी, विधायक बीजेपी

दोनों गठबंधन के लिए अग्निपरीक्षा : राजनीतिक विश्लेषण डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि ''राज्यसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की अग्निपरीक्षा है. दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं. अंतिम अर्थात पांचवें सीट पर ही कंफ्यूजन है. बहुत कुछ असदुद्दीन ओवैसी के रुख पर निर्भर करेगा. संभव है कि एनडीए सभी पांचों सीटों पर बाजी मार ले जाए.''

AIMIM की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी : महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने भी मीटिंग बुलाई हुई है. लेकिन मीटिंग से पहले उन्होंने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की इफ्तार पार्टी में पहुंचकर राज्यसभा चुनाव का माहौल बना दिया. वैसे महागठबंधन को जीतने के लिए 6 सीटों का जुगाड़ करना होगा. फिलहाल वोटों का गुणा गणित महागठबंधन खेमे में भी चल रहा है. आरजेडी के अमरेन्द्र धारी सिंह पांचवीं सीट के उम्मीदवार हैं.

वोटों के जोड़-तोड़ की राजनीति : तेजस्वी यादव का अख्तरुल ईमान से मिलना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है. हालांकि AIMIM की ओर से आश्वासन मिला है कि उनके विधायक आरजेडी को वोट करेंगे. वैसे तेजस्वी के सामने विधायकों के क्रॉस वोटिंग का भी खतरा है. ऐसे में उन्हें भी संभाल कर रखना उनकी चुनौती होगी.

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