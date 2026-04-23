ETV Bharat / bharat

Explainer: क्या नेताओं को शिक्षित होना जरूरी है? बिहार की सियासत से सुलगते सवाल को विस्तार से समझें

इंटर पास है तेजप्रताप: इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है. राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव विधि स्नातक थे. लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने भी एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है.

लालू परिवार में कौन कितना पढ़ा-लिखा?: नेताओं के शिक्षा के स्तर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल विरोधियों के निशाने पर रहती है. ऐसा इसलिए क्योंकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने बोर्ड की परीक्षा भी नहीं पास की है. आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने आठवीं क्लास तक पढ़ाई की और वह मुख्यमंत्री बनीं. तेजस्वी यादव पूर्व उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं. तेजस्वी यादव ने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है.

बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी पीएचडी की डिग्री हासिल की है. बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा की गिनती भी पढ़े-लिखे नेताओं में होती है. नीतीश मिश्रा ने नीदरलैंड से एमबीए की डिग्री हासिल की है.जदयू विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा हासिल की है. पूर्व मंत्री मदन सहनी भी बहुत पढ़े-लिखे नहीं है और इंटर स्तर तक की पढ़ाई की है. पूर्व मंत्री लेसी सिंहने भी इंटरमीडिएट स्तर तक की पढ़ाई की है.

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा डिप्लोमा इंजीनियर हैं. वर्तमान में उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. दूसरे उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है. अशोक चौधरी ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है. बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. मंगल पांडे को पीएचडी की मानद उपाधि मिली हुई है.

कितने पढ़ें लिखे हैं बिहार के प्रमुख नेता: बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्रिमंडल में शैक्षणिक योग्यता की व्यापक विविधता देखने को मिलती है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शिक्षा इंटर और फिर मानद पीएचडी तक बताई जाती है.

बिहार में 20 विधायक PHD धारक: आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो वर्तमान विधानसभा में 20 विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है. कुल मिलाकर 48 विधायक पोस्ट ग्रेजुएट हैं. 59 विधायक ग्रेजुएट हैं तो 20 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्री हासिल कर रखी है.राज्य के 56 विधायक 12वीं पास हैं तो, 21 विधायक 10वीं पास हैं. 6 विधायक 8वीं पास हैं.1 विधायक सिर्फ 5वीं पास हैं. वर्तमान में 7 विधायक केवल साक्षर हैं तो 5 विधायक डिप्लोमा धारक हैं.

बिहार के 50% से अधिक विधायक नॉन ग्रेजुएट: बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 विधायक हैं, जिसमें कि 18 से 20% विधायक ऐसे हैं जिन्होंने दसवीं से कम की पढ़ाई की है. 30 से 35% विधायक कैसे हैं जो या तो मैट्रिक पास है या फिर इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की है. 25 से 30% विधायक कैसे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. 15 से 20% विधायक पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर प्रोफेशनल है. कुल मिलाकर तकरीबन 50% विधायक ग्रेजुएट लेवल से नीचे की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं.

PK उठा रहे सीएम सम्राट पर सवाल: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर राजनीति में आए हैं और शिक्षित युवा वर्ग को अपने साथ जोड़कर बिहार वासियों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं. प्रशांत किशोर के निशाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं. प्रशांत लगातार नेताओं के शिक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

इंजीनियर नीतीश ने खींची लंबी रेखा: बिहार की सत्ता में बैठे मंत्रियों ने उच्च शिक्षा हासिल की है. कईयों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो कोई इंटर पास है. लेकिन फैसला वही करता है,जिसके पास या तो वोट बैंक है या फिर जिस पर जनता का भरोसा है. बिहार सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रखी थी. नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में लंबी रेखा खींचने में कामयाब हुए.

जटिल और नीतिगत ढांचों को समझने पर सवाल : को यह बहस सिर्फ निजी साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक चिंता बनकर उभरी है क्या बिना पर्याप्त शिक्षा के एक राजनेता आज के जटिल प्रशासनिक और नीतिगत ढांचों को समझने में सक्षम है? ऐसे में बिहार में राजनेताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता क्यों जरूरी न हो, इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है.

नेताओं के शिक्षण योग्यता पर छिड़ी बहस: बिहार की राजनीति में एक बार फिर नेताओं की शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहस तेज हो गई है. सत्तापक्ष हो या विपक्ष दोनों खेमों में ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है, जिनकी पढ़ाई कम है या जिनकी डिग्री को लेकर विवाद रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शिक्षा तय नहीं होनी चाहिए?

पटना: भारतीय लोकतंत्र में 'प्रतिनिधित्व' को 'डिग्री' से ऊपर रखा गया है, ताकि समाज का हर वर्ग नीति निर्माण का हिस्सा बन सके. हालांकि, बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों ने इस पुराने संवैधानिक तर्क पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां कभी बिहार के विश्वविद्यालयों से प्रखर छात्र-नेता निकलते थे, उसी प्रदेश के बड़े पदों पर बैठे नेताओं की बुनियादी स्कूली शिक्षा और हलफनामे में दी गई डिग्री की जानकारी पर सवाल उठ रहे हैं. विस्तार से जानें सवाल उठने के कारण और क्या है 'कर्पूरी डिवीजन'.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कर्पूरी ठाकुर नहीं हुए ग्रेजुएट: जननायक कर्पूरी ठाकुर की शैक्षणिक पृष्ठभूमि साधारण लेकिन प्रेरणादायक रही.उनका जन्म समस्तीपुर जिले में हुआ, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में हासिल की थी. कर्पूरी ठाकुर ने तिरहुत अकादमी, समस्तीपुर से मैट्रिक पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए दरभंगा के कॉलेज में दाखिला लिया. वे स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ दी.

कर्पूरी ठाकुर का ऐतिहासिक फैसला: औपचारिक डिग्री पूरी न होने के बावजूद, वे हिंदी, समाज और राजनीति की गहरी समझ रखने वाले नेता बने और जननायक के रूप में पहचान बनाई. जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम सफल मुख्यमंत्री में लिया जाता है. कर्पूरी ठाकुर ने ही बोर्ड की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म की थी.

लालू प्रसाद यादव के पास विधि स्नातक की डिग्री (ETV Bharat)

क्या है 'कर्पूरी डिवीजन'?: कर्पूरी डिवीजन एक ऐसा शब्द है, जो बिहार की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के इतिहास से गहराई से जुड़ा है. ये उन छात्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो मैट्रिक की परीक्षा में इंग्लिश विषय में फेल हो होने के बावजूद पास घोषित कर दिए जाते थे. बिहार में सत्तर के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया था.

ग्रामीण व वंचित तबके के छात्रों को राहत देने के लिए कर्पूरी सरकार ने नई व्यवस्था बनाई थी. जिन छात्रों के कुल अंक पास होने लायक हों, लेकिन वे अंग्रेजी विषय में फेल हो भी जाएं तो उन्हें फेल घोषित नहीं किया जाता था. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था.

युवाओं की राय: राजनीति में शैक्षणिक योग्यता को लेकर युवाओं की भी अपनी-अपनी राय है. रिया राजपूत कहती हैं कि "हर एग्जाम के लिए मार्क्स जरूरी होता है और इस आधार पर कॉलेज में भी दाखिला मिलता है. पढ़े-लिखे लोगों के राजनीति में होने का फायदा होता है. जब वह शिक्षित होंगे तभी समस्या को समझेंगे और उसका निदान ढूंढ पाएंगे."

सम्राट चौधरी की शिक्षा इंटर और फिर मानद पीएचडी (ETV Bharat)

"आज के युवा पढ़े-लिखे नेता चाहते हैं. नेता तभी सफल योजना बन पाएगा, जब वह शिक्षित होगा पॉलिसी और स्कीम के बारे में तभी उसकी समझ अच्छी होगी. पढ़े लिखे नेता ही देश और राज्य की जरूरत के हिसाब से नीति बना सकते हैं."- राज दिव्या

"नेताओं के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है क्योंकि वह नीति बनाते हैं और एजेंडा तय करते हैं. भारत के बाहर कई देशों में नेताओं के लिए शिक्षा जरूरी है. भारत या फिर बिहार जैसे राज्यों में भी नेताओं के लिए शिक्षा का स्तर तय किया जाना चाहिए."- नीसित

"नेता के लिए शिक्षा या डिग्री जरूरी पक्ष नहीं है. नेताओं को सामाजिक ज्ञान होना चाहिए. किताबी ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है. अगर नेता को सामाजिक ज्ञान होगा तो वह जनहित में कार्य करेंगे और राज्य की बेहतरी होगी."- आशुतोष

एक्सपर्ट की राय: राजनीति के जानकार अमित कुमार कहते हैं कि बिहार जैसे राज्य में राजनीति में शिक्षित लोग आते रहे हैं. डॉ राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्णा सिंह इसके उदाहरण हैं. कई बैरिस्टर बिहार की राजनीति में आए और उन्होंने बेहतर काम भी किया. खुद कर्पूरी ठाकुर बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शानदार काम किया.

"राजनेताओं के लिए शिक्षा या डिग्री मजबूत पक्ष नहीं है. कम पढ़े लिखे नेता भी अनुभव के आधार पर जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सफल साबित हुए हैं. आज की तारीख में भी बिहार के अंदर 50% के आसपास विधायक ग्रेजुएट हैं. कम पढ़े-लिखे या साक्षर विधायकों की संख्या ना के बराबर है."- अमित कुमार, राजनीति के जानकार

राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि राजनीति में शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है. यह जरूर है कि पढ़े लिखे नेताओं ने बिहार में कामयाबी हासिल की है. डॉ .श्री कृष्णा सिंह इसके उदाहरण हैं. श्री बाबू के गवर्नेंस की तारीफ विद्वान एपलबी ने भी किया था.

"यह तो है कि पढ़े लिखे नेताओं के लि4ए सफलता की राह आसान रहती है, लेकिन कम पढ़े-लिखे लोग भी बेहतर काम कर जाते हैं. कर्पूरी ठाकुर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सभी वर्गों की चिंता की ओर बिहार को अलग ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की."- डॉक्टर संजय कुमार,राजनीतिक विश्लेषक

'जनता की इच्छा सबसे ऊपर'- रूसो : महान दार्शनिक और चिंतक 'रूसो' कहते थे कि जनता की इच्छा सबसे ऊपर है. रूसो के अनुसार राजनीति में औपचारिक शिक्षा से ज्यादा जरूरी है कि शासक जनता की भावनाओं और जरूरतों को समझे. इन दिनों सियासत में राजनेताओं की डिग्री सियासी मुद्दा बना हुआ है. नेताओं की डिग्री और शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

उच्च शिक्षा बेहद जरूरी- प्लेटो: राजनीति में शिक्षा को लेकर महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, राज्य पर शासन 'दार्शनिक-राजा' को करना चाहिए. उनके अनुसार, जो व्यक्ति गहन शिक्षा और ज्ञान से लैस हो, वही न्यायपूर्ण और आदर्श शासन दे सकता है. यानी कि उनके लिए राजनीति में उच्च शिक्षा बेहद जरूरी थी.

व्यावहारिक और रणनीतिक ज्ञान अनिवार्य-चाणक्य: चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा कि राजा को शास्त्र, अर्थनीति और युद्धकला की शिक्षा होनी चाहिए. यानी कि उनके अनुसार शासक के लिए व्यावहारिक और रणनीतिक ज्ञान अनिवार्य था, सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं.

क्या तय होना चाहिए पैमाना?: कुल मिलाकर, बिहार की राजनीति में शिक्षा का गिरता स्तर केवल एक प्रशासनिक चिंता नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी संकट की ओर इशारा है. 70 के दशक का 'कर्पूरी डिवीजन', जहां वंचितों को मुख्यधारा में लाने और मजाक बनने से बचाने का औजार था, वहीं आज नेताओं की कम शैक्षणिक योग्यता नीति-निर्माण की गणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या समय आ गया है कि हमारे कानून बनाने वालों के लिए भी शिक्षा का एक न्यनतम पैमाना तय होना चाहिए.

ये भी पढ़ें

Explainer: बिहार में ऑपरेशन 'सम्राट'! क्या नेता प्रतिपक्ष का पद खो देंगे तेजस्वी यादव?

Explainer : नेपाल की बालेन शाह सरकार का नया फरमान, क्या भारत से टूट जाएगा रोटी-बेटी का रिश्ता?

Explainer: बिहार BJP में 'S' नाम का तिलिस्म! संयोग या प्रयोग? जिसने बदल दी पार्टी की किस्मत