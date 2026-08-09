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ये हैं बिहार के धरना स्पेशलिस्ट, 39 साल में 500 से ज्यादा प्रदर्शन, कई बार सरकार झुकी लेकिन मांग जस की तस

''पिता कहते थे कि आजादी के वर्षों बाद तक फल्गु नदी में रेत से घेर कर पैन के माध्यम से पानी खेतों तक लाया जाता था और उस से फिर फसल की सिंचाई होती थी, अगर फिर से उसे जीवित कर दिया जाए या फिर नदी में ही बांध का निर्माण हो तो पूरे क्षेत्र के हजारों किसानों को लाभ होगा. तब उस समय ग्रामीण क्षेत्रों के लोग धरना प्रदर्शन करने से पीछे रहते थे, मुझे धरना प्रदर्शन के बारे में मालूम भी नहीं था, मुझ पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ा तो मैंने निर्णय लिया के लोकतांत्रिक ढंग से सरकार से मांग की जाए, इसके लिए पहली बार साल 1987 में नगर प्रखंड से प्रदर्शन की शुरुआत की, तब मेरी इस मांग के समर्थन में 500 से अधिक लोग शामिल हुए थे.'' - रंजन पासवान, धरना प्रदर्शन स्पेशलिस्ट

पंप में फंस कर गिर गई थी मां : ईटीवी भारत से बातचीत में रंजन पासवान धरना प्रदर्शन की शुरुआत करने के कारण पर कहते हैं कि पिता स्वर्गीय रामचंद्र पासवान कॉटन मिल गया में माली की नौकरी करते थे. तभी वह पैरालाइज्ड हो गए. घर की पूरी जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई. घर-बार चलाने के लिए मां किसानों की जमीन लेकर खेती किया करती थी. वो घटना साल 1986 की है, जब उनकी मां देव रानी खेत में पटवन करने के लिए डीजल पंप चला रही थीं, तब उस समय डीजल पंपों में गोबर पानी का घोल डालना पड़ता था, ताकि पंप एयर नहीं ले और स्टार्ट होते ही पानी फेंकने लगे. इसी दौरान पंप के स्टार्ट होते ही उसकी पंखी से मां फंस कर गिर गई. जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई थी, उस घटना के बाद अक्सर पिता जी कहा करते थे कि अगर फल्गु नदी से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होती तो किसान हर दिन सिंचाई के लिए भटकते नहीं.

मां पटवन करते हुए हुई थीं घायल : रंजन पासवान गया जिले के चाकंद थाना क्षेत्र के बाड़ा गांव के रहने वाले हैं. परिवार अब भी मेहनत मजदूरी पर आश्रित है, रंजन पासवान किसी बड़े आंदोलन से निकले व्यक्ति नहीं हैं और ना ही वो अपने छात्र जीवन में राजनीति से प्रभावित थे. ग्रेजुएशन करने के बाद वह तो अपनी मां के साथ बंटाई पर खेती किसानी किया करते थे. उनके माता-पिता के पास खुद की भी जमीन नहीं थी. खेती किसानी के साथ रंजन नौकरी की तलाश में थे, लेकिन एक दिन खेती करते हुए उनकी मां एक दुर्घटना की शिकार हो गई. इस हादसे के बाद रंजन की जिंदगी ही बदल गई. उन्होंने उस घटना से आहत होकर सरकार से एक बड़ी योजना की मांग करने को लेकर संकल्प लिया. उन्होंने प्रण किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना प्रदर्शन करते रहेंगे.

26 से 65 साल की उम्र तक का सफर : रंजन पासवान ने अपनी पूरी उम्र में कितने ही ऐसे आंदोलन देखे होंगे जिन में आंदोलनकारियों की मांगें पूरी हुई होंगी, लेकिन उनके द्वारा जिस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाता है, वे अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं. हालांकि कई बार ऐसी परस्थिति बनी कि सरकार ने उनकी मांग पर गंभीरता दिखाते हुए उसको पूरा करने की घोषणा भी की, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर सकीं. ऐसे में रंजन पासवान के धरने की संख्या और भी बढ़ सकती है. रंजन पासवान भी इससे पीछे हटने को भी तैयार नहीं हैं. वो कहते हैं कि अंतिम सांस में भी अगर उन्हें अपनी मांग को लेकर धरना देना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे.

धरना स्पेशलिस्ट रंजन पासवान की दो ही मांग : 39 सालों से वो दो ही मांग कर रहे हैं कि फल्गु नदी पर बिथो वीयर बांध का निर्माण हो और चाकंद में ब्लॉक का निर्माण हो, मगर वो मांगें 39 साल होने के बाद भी अब तक पूरी नहीं हुई है. ये कहानी है रंजन पासवान की है जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसी एक मांग के लिए समर्पित कर दिया है.

500 से ज्यादा धरना कर चुके रंजन पासवान : दरअसल, बिहार के गया जिले के एक 65 वर्षीय व्यक्ति की पहचान धरना प्रदर्शन विशेषज्ञ के रूप में होती है. विशेषज्ञ के रूप में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो पीछे 39 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. अब तक इनके धरना प्रदर्शन की संख्या 500 से अधिक हो चुकी है. जबकि, नुक्कड़ नाटक की संख्या 1000 से अधिक बताई जाती है. इसमें अकेले 350 से 400 बार एक ही मांग को लेकर धरना दिया है, पहली बार 26 साल की उम्र में उन्होंने प्रदर्शन किया था और अब 65 साल की उम्र में फिर से एक बार धरना देने की तैयारी में लगे हैं.

धरने मेंं परिवार की आर्थिक तबाही : साधना का तलाक भी हो चुका है. वो बात करते हुए अपने आंसुओं को दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ छुपाने की भी कोशिश करते हुए कहती हैं कि पिता ने जो संघर्ष किया, वो किसानों और आम लोगों के लिए किया, लेकिन उसका नुकसान परिवार को हुआ है, फिर भी वो पिता के संघर्ष से खुश हैं. अगर उनकी मांग पूरी होती है तो लाखों लोगों का घर आबाद होगा. हम भाई-बहन गरीबी में जिंदगी गुजार सकते हैं लेकिन पिता का साथ संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे.

गयाजी : बिहार के गया जिले की रहने वाली साधना कुमारी (30 साल) अपने पिता के आंदोलन का परिणाम सामने आने का इंतजार कर रही हैं. लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद भी उनके इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हुई हैं, जब से होश संभाला तो पिता को धरना आंदोलन प्रदर्शन और सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटते देखा. बड़ी हुईं तो शादी ब्याह भी माता-पिता ने कर दिया, मगर पिता का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है.

39 साल के संघर्ष में खुद रह गए पीछे : रंजन पासवान के साथ शुरुआती दौर से धरना प्रदर्शन करने वाले अशोक पासवान कहते हैं कि तब के धरना प्रदर्शन और आज के प्रदर्शन के तौर तरीके में भी फर्क आ गया है. समय के साथ धरना प्रदर्शन का प्रारूप भी बदल गया. इतने सालों में यहां बहुत कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो केवल रंजन पासवान का जीवन. जिस गरीबी में वो पहले थे अब भी उसी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं. फर्क इतना है कि पहले उनके माय और पत्नी उन्हें आर्थिक सहयोग करती थीं, अब उनके बच्चे करते हैं. लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण उनका पूरा जीवन तबाह हो गया है. 39 सालों में भले ही 500 से अधिक बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हो लेकिन एक समय था जब 500 रुपए के लिए बेटे की पढ़ाई भी उन्हें रोकनी पड़ी थी.

''मेरे पिता ने आर्थिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं दिया लेकिन एक संस्कार जरुर दिया है कि जीवन वो नहीं जो खुद के लिए जिएं, जीवन वो है जिस में दूसरों की मदद भी हो. मेरे बड़े भाई ने घर की आर्थिक स्थिति को देखते कम उम्र में ही पढ़ाई बंद करके मजदूरी करनी शुरू कर दिया था, ताकि घर में दो समय का भोजन बन सके. हमारे पास कुछ हो या ना हो फिर भी हम अपने पिता के संघर्षों में साथ रहेंगे, यह जीवन उनके लिए समर्पित है,अब भी जब वह धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम लोग अपना काम काज छोड़कर उनके साथ पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें एहसास ना हो कि वह परिवार में अकेले पड़ गए हैं, जब तक मेरी मां जीवित थी तब तक वह साथ देती थी अब हम लोग उनके हर प्रदर्शन में साथ होते हैं.''- पंकज कुमार, रंजन पासवान का बेटा

रंजन पासवान का बेटा (ETV Bharat)

क्या है मांग और क्या होगा इस से लाभ? : दरअसल फल्गु नदी गयाजी से हो कर गुजरती है. इस नदी से गया और जहानाबाद जिले के 6 विधानसभा गयाजी टाउन, बेला, अतरी, टेकारी, मखदुमपुर और जहानाबाद विधानसभा के क्षेत्रों के किसान सिंचाई पर निर्भर हैं. लेकिन यहां किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों के किसान वर्षा या फिर बोरिंग के पानी पर ही निर्भर होते हैं. बोरिंग से पटवन करने पर उनकी खेती महंगी हो जाती है, इसकी वजह से ज्यादातर किसान वर्षा पर आधारित ही खेती करते हैं. अगर फल्गु नदी पर बीथो बीयर बांध का निर्माण हो जाए तो इस लाखों एकड़ भूमि पर सीधे तौर पर सिंचाई होगी. किसानों को सीधे लाभ होगा और वो खुशहाल होंगे. जबकि बेला क्षेत्र में 10 पंचायत हैं जिन्हें अपने प्रखंड मुख्यालय के लिए नगर प्रखंड चंदौती जाना पड़ता है, ब्लॉक चाकंद में ही निर्माण होने से इन 10 पंचायत के लोगों 10 किमी या उस से अधिक दूरी पर स्थित प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा.

1990 में बनी थी संघर्ष समिति : पहली बार रंजन पासवान ने बिथो वीयर बांध के निर्माण की मांग साल 1987 में की थी, उसी साल उन्होंने 26 साल की उम्र में पहली बार धरना प्रदर्शन किया था, फिर साल 1990 में बिथो पैन संघर्ष समिति बनी जिस क्षेत्र के किसान और मजदूर बड़ी संख्या में जुड़े, इस समिति में 51 लोग सक्रिय सदस्य थे जिन में अब तक लगभग 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है, हालांकि इस संघर्ष समिति के लिए कई बार सरकार के आश्वासन से खुशी भी आई, लेकिन सत्ता बदलते ही वह घोषणाएं अधूरी रह गई, किसानों का मानना है कि अगर इस पर बियर बांध का निर्माण होता है तो न सिर्फ सिंचाई के लिए प्रबंध होगा बल्कि भूजल स्तर भी बेहतर होगा. रंजन पासवान कहते हैं कि जब वह छोटे थे तब वह देखते थे कि उनके क्षेत्र में 10-15 फिट पर ही भूजल स्तर होता था, लेकिन अब तो 200 फीट नीचे भूजल स्तर चला गया है, ऐसे में बीयर बांध का निर्माण होता है तो भूजल स्तर भी सुधरेगा, ऐसे में इस परियोजना का महत्व देखा जाए तो सीधे तौर पर 18 से 20 लाख से अधिक आबादी को लाभ होगा.

रंजन पासवान के 1987 में पहले धरने की तस्वीर (ETV Bharat)

कांग्रेस सरकार ने दिया था मंजूरी : रंजन पासवान बताते हैं कि शुरुआती दौर में उनके धरना प्रदर्शन का असर भी हुआ था. 1990 से पहले कांग्रेस की सरकार ने बिथो वीयर बांध के महत्व को देखते हुए इसके निर्माण के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन 90 में जब लालू प्रसाद सरकार में आए तो वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन फिर 25 सालों बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बने तब उनके द्वारा भी 2015 में भी घोषणा हुई, बांध के लिए डीपीआर भी तैयार हुआ था, जिसकी कुल लागत लगभग 200 करोड़ थी. लेकिन इसी दौरान मांझी ने बांध के साथ बिथो से बोधगया तक रिवरसाइड निर्माण की भी योजना ला दिया, जिसके डीपीआर में लगत 1600 करोड़ के लगभग आंकी गई थी. तब ये पूरी परियोजना स्वीकृत नहीं हुई और मामला फिर से रुक गया.

बीयर बांध की जगह पर बना रबर डैम : उन्होंने कहा कि फल्गु नदी पर बियर बांध का निर्माण तो नहीं हुआ लेकिन नीतीश सरकार ने फल्गु नदी पर रबड़ डैम का निर्माण करा दिया. जिसकी वजह से नीतीश कुमार की सरकार में बांध के निर्माण को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका. अब जब के पिछले महीने ही बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया जी के एक प्रोग्राम में बिथो वीयर बांध के निर्माण करने की घोषणा की है, तो उससे कुछ हद तक उम्मीद जगी है, लेकिन जब तक धरातल पर कुछ वर्क शुरू नहीं होगा, तब तक सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं. क्योंकि घोषणाएं तो साल 1988 से लेकर अब तक कई बार हो चुकी हैं.

रंजन पासवान के दोनों बेटों ने दिया पापा के संकल्प का साथ (ETV Bharat)

दोस्त के लिए किया धरना प्रदर्शन : चाकंद क्षेत्र के ही 75 वर्षीय रघुन मांझी हैं, उनके पास भी रंजन पासवान की तरह ही खुद की जमीन नहीं है , वह भी क्षेत्र के लोगों के लिए ही पिछले 39 सालों से रंजन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, रघुन मांझी कहते हैं कि उनके पास खुद की जमीन नहीं है वो धरना प्रदर्शन क्यों करते? लेकिन जब उन्होंने अपने दोस्त रंजन को इस मांग को लेकर संघर्ष करते देखा तो उन्हें लगा कि वो अपने दोस्त के लिए खड़े हों, वो तब भी मजदूरी करते थे और आज भी करते हैं, वह कहते हैं कि धरना प्रदर्शन के लिए जब भी खाने पीने की व्यवस्था की जरूरत पड़ी तब भी वह पीछे नहीं हटे, वह अपनी मजदूरी का पूरा पैसा धरना प्रदर्शन में लगा देते थे, क्योंकि उनके दोस्त ने उन्हें बताया था कि यह उनके लाभ के लिए नहीं है बल्कि हजारों गरीब व्यक्ति के लिए है, अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर वह कहते हैं कि उनका काम सरकार तक पहुंचाने का है, ऊपर में बैठे लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? यह उनका मामला है, लेकिन हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे.

''हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ मुद्दा उठाया है. हमारी मांग कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है. ये समाज के हर वर्ग के लिए है. हम मर भी जाते हैं तो अपने बच्चों को इस आंदोलन जारी रखने की अपील करेंगे. हमारी ज़िदगी का एक ही लक्ष्य रहा है, बिथो वीयर बांध का निर्माण और चाकंद में प्रखंड के निर्माण की मांग. वो जिंदगी भर करते रहेंगे.''- रघुन मांझी, रंजन पासवान के साथी

गरीबी अमीरी तो सब खेल है : रंजन पासवान के एक और सहयोगी हाजी शोएब अहमद कहते हैं कि वो साल 2000 के दशक में रंजन पासवान के आंदोलन से जुड़े हुए हैं. इससे पहले उनके परिवार के अन्य लोग भी जुड़े थे. हम लोगों ने उनकी ईमानदारी और संघर्ष को देखा है. अमीरी-गरीबी ये तो भगवान की देन है, हमने तो कई ऐसे लोगों को देखा है जो अमीर थे लेकिन उनकी आज आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कई ऐसे भी हैं जिनके घर में एक वक्त के लिए भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी लेकिन दूसरों के लिए वो संघर्ष करते थे, आज उन अमीरों का नाम नहीं लिया जाता है बल्कि उसी संघर्ष करने वाले व्यक्ति का आदर सम्मान के साथ नाम लिया जाता है.

''यह खुद की इच्छा शक्ति और अच्छी परवरिश का नतीजा है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं, रंजन आर्थिक रूप से गरीब हैं लेकिन उनका जज्बा, हिम्मत और संघर्ष अमीरों से बड़ा है. यह उस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा.''- हाजी शोएब अहमद, रंजन पासवान के सहयोगी



बिहार सरकार की जमीन पर रहता है परिवार : रंजन पासवान की आर्थिक स्थिति इसी से यह समझी जा सकती है कि उनके पास खुद का मकान भी अपनी जमीन पर नहीं बना हुआ है. बिहार सरकार की जमीन पर वर्षों से परिवार रह रहा है. रंजन कहते हैं कि यह जमीन बिहार सरकार की है और उसी पर एक छोटा सा मकान बना कर रह रहे हैं. लेकिन उन्हें अपने पूरे संघर्ष से किसी से शिकायत नहीं है. वह सिर्फ समय के इंतजार में है. उन्हें उम्मीद है कि एक दिन जरूर उनके संघर्ष का फल मिलेगा. उनके लिए सबसे बड़ी दौलत यही होगी के बियर बांध के निर्माण के बाद हजारों किसान परती जमीन पर खेती कर सकेंगे.

जिला पदाधिकारी ने दिया था नौकरी का ऑफर : रंजन पासवान वर्तमान के प्रशासनिक कार्यों पर भी कहते हैं कि अब सत्ता के दबाव में अधिकारी भी आ जाते हैं, वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की भी अनुमति देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन एक दौर था जब धरना प्रदर्शन करते थे, तब अधिकारी भी पूरा सहयोग किया करते थे. वह एक घटना को याद करते हुए कहते हैं, उन्हीं के प्रखंड में एक गांव में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया था, महिलाएं दो-तीन किलोमीटर जाकर पानी लाती थीं, तब उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ के चेंबर का घेराव किया था, तब अधिकारी गुस्सा होने के बजाय उन लोगों का सहयोग करते हुए तब तक अपने चेंबर में बैठे रहे जब तक जिला पदाधिकारी ने तत्काल वहां बोरिंग कराकर चापाकल लगाने का आदेश नहीं दिया.

''उस समय जिला पदाधिकारी राजबाला वर्मा थी, उन्हें मेरे आंदोलन और धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिली थी. पहले तो उन्होंने मेरे बारे में जांच कराई लेकिन जब मेरी नियत और ईमानदारी को उन्होंने देखा, तब उन्होंने मुझ पर तरस खाकर समाहरणालय में फोर्थ ग्रेड में नौकरी करने का ऑफर दिया. हालांकि मैने उनके इस ऑफर को सम्मानपूर्वक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यह एक ईमानदार आंदोलनकारी के लिए रिश्वत से कम नहीं होता. मुझ पर से लोगों का भरोसा उठ जाता. जो लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में साथ दे रहे थे, उनके सम्मान में ठेस पहुंचती.''- रंजन पासवान, धरना स्पेशलिस्ट

CJP प्रदर्शन पर क्या सोचते हैं रंजन पासवान? : हाल ही में जंतरमंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर धरना प्रदर्शन विशेषज्ञ रंजन पासवान कहते हैं कि सिर्फ किसी एक सरकार की बात नहीं है, अब तो जहां जिनकी सरकार है, वो यही चाहते हैं कि उनका सिर्फ गुणगान हो, उनके विरोध में कोई सड़क पर शांतिपूर्ण ढंग से भी नहीं उतरे, ये कौन नहीं जानता है कि सीजेपी ने अपना धरना प्रदर्शन छात्रों युवाओं के भविष्य के लिए किया था. परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में किया था. यह वह धरना प्रदर्शन था, जिसके बारे में सरकार भी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि पेपर लीक हुआ है, ऐसे में शुरुआती दौर में ही अगर सरकार ने तत्काल निर्णय लेकर जिम्मेदारों पर करवाई करती तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा नहीं होता. छात्र बेरहमी से पीटे नहीं जाते, अब तो प्रशासन पुलिस सरकार की ओर से शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक मामला है.

300 गांव में किया था स्लोगन लेखन : रंजन पासवान कहते हैं कि अगर तब प्रशासन अबकी तरह काम करता तो वह लगभग 300 गांव में आंदोलन को लेकर स्लोगन लेखन का काम नहीं कर पाते. हालांकि बाद में दीवारों पर लेखन कार्य प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि अचानक से शांतिपूर्ण मांग करने वालों पर लाठी चार्ज होने लगती, वह अपने आंदोलन के अनुभव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने 300 गांव की दीवारों में सैकड़ो बार स्लोगन लिखे, अब तक एक लाख से अधिक पर्चा छपवा कर बांटा, 500 बार धरना प्रदर्शन किया, 2012-13 में हजारों लोग एक साथ समाहरणालय का घेराव किया, लेकिन कभी उन पर केस मुकदमा नहीं हुआ. लेकिन अब कि परस्थिति में डर लगता है कि कहीं उन पर केस नहीं हो जाए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दे चुके हैं मेमोरेंडम : रंजन और उनके संघर्ष समिति के द्वारा बड़े अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्र एवं राज्य के बड़े मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री तक मेमोरेंडम दे चुके हैं, पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोधगया आगमन के अवसर पर जिला पदाधिकारी के माध्यम से उन्होंने बिथो बीयर बांध के निर्माण के लिए मेमोरंडम दे चुके हैं, चौधरी अजित सिंह जब भारत सरकार में कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ने रंजन पासवान के आंदोलन का भरपूर समर्थन किया था, उन्होंने तब बिहार सरकार को बांध के निर्माण के लिए पत्र भी लिखा था, रंजन के इस आंदोलन से वो काफी प्रभावित भी थे और कई बार दिल्ली में बुला कर उनका हौसला बढ़ाया था. लेकिन फिर भी अब तक निर्माण को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष पर मामला नहीं पहुंच सका है.

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