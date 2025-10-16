ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मिला मुफ्त प्रसारण का समय, आयोग ने जारी किए डिजिटल वाउचर

भारत निर्वाचन आयोग ( file photo-ANI )

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को सूचना प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए गए हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के तहत उसने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को प्रसारण और दूरदर्शन समय आवंटित करने के निर्देश जारी किए हैं. प्रसारण/टेलीकास्ट अवधि प्रत्येक चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन की तारीख और बिहार में मतदान की तारीख से दो दिन पहले के बीच निर्धारित की जाएगी. हालांकि वास्तविक प्रसारण/टेलीकास्ट पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) बिहार के कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से पहले से निर्धारित किया जाएगा. ईसीआई ने कहा कि इस योजना के तहत, प्रत्येक पार्टी को राज्य के भीतर क्षेत्रीय नेटवर्क पर समान रूप से प्रदान की जाने वाली दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर 45 मिनट के आधार समय की मुफ्त प्रसारण और प्रसारण सुविधाएं आवंटित की गई हैं.