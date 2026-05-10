ETV Bharat / bharat

गोद में 6 महीने का बेटा, कंधों पर वर्दी की जिम्मेदारी; सुपर कॉप मां खुशबू की संघर्षभरी कहानी

''एक मां का फर्ज निभाना और दूसरी तरफ पुलिस की ड्यूटी करना दोनों ही कठिन हैं, लेकिन दोनों जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है. कभी-कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बच्चे को संभालते हुए ड्यूटी करनी पड़ती है. लेकिन वर्दी पहनने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.'' - खुशबू कुमारी, सुपर कॉप मां

ड्यूटी के साथ बच्चे की जिम्मेदारी :खुशबू बताती हैं कि कई बार लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के दौरान उन्हें अपने छह महीने के बेटे को भी साथ लेकर निकलना पड़ता है. एक तरफ बच्चे की देखभाल और दूसरी तरफ वर्दी की जिम्मेदारी—दोनों को निभाना आसान नहीं होता. लेकिन वह इसे अपने कर्तव्य का हिस्सा मानती हैं. उनके लिए दोनों जिम्मेदारियां बराबर महत्वपूर्ण हैं.

वर्दी और ममता के बीच संतुलन : यह कहानी है बिहार पुलिस की सब इंस्पेक्टर खुशबू कुमारी की. वह एक तरफ कानून-व्यवस्था संभालती हैं, तो दूसरी तरफ मां होने का फर्ज भी पूरी संवेदनशीलता से निभाती हैं. भागलपुर जिले के अमरपुर की रहने वाली खुशबू 2018 बैच की सब इंस्पेक्टर हैं. फिलहाल वह बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के सोशल मीडिया विभाग में तैनात हैं.

पटना : मां केवल जन्म देने वाली नहीं होती, वह संघर्ष, त्याग, साहस और जिम्मेदारी का दूसरा नाम होती है. जब एक मां वर्दी पहनकर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती है, तो उसकी भूमिका और भी बड़ी हो जाती है. मातृ दिवस 2026 पर बिहार के भागलपुर से ऐसी ही एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. यहां एक सुपर कॉप मां अपने छह महीने के मासूम बेटे की परवरिश और पुलिस की कठिन ड्यूटी—दोनों को समान निष्ठा से निभा रही हैं.

छह बहनों की सफलता की कहानी : खुशबू कुमारी और उनकी बहन पूजा कुमारी दोनों बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं. दोनों ने वर्ष 2018 में एक साथ बिहार पुलिस जॉइन किया था. उस समय पूरे गांव और परिवार में गर्व और खुशी का माहौल था. खुशबू बताती हैं कि वह छह बहनें हैं और उनका कोई भाई नहीं है.

''मेरे पिता ने कभी बेटियों और बेटों में फर्क नहीं किया. उन्होंने हमेशा बेटियों को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया. यही वजह है कि आज हम छह बहनों में से तीन बहनें पुलिस सेवा में हैं. सभी अपनी जिंदगी में सफल और आत्मनिर्भर हैं.''- खुशबू कुमारी, एसआई

बहन खुशबू कुमारी के साथ एसआई पूजा कुमारी (ETV Bharat)

तानों से सम्मान तक का सफर. : एक समय था जब गांव के लोग उनके पिता को ताने देते थे. लोग कहते थे कि केवल बेटियों के सहारे परिवार कैसे आगे बढ़ेगा. लेकिन आज वही लोग उनकी बेटियों की सफलता की मिसाल देते हैं. यह परिवार अब पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुका है.

जब बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज : नौकरी जॉइन करने के करीब एक साल बाद ही दोनों बहनों के पिता का निधन हो गया. उस कठिन समय में भाई नहीं होने के कारण बड़ी बहन पूजा कुमारी ने बेटे का फर्ज निभाया. उन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी. इतना ही नहीं, परंपरा के अनुसार सिर के बाल भी मुंडवाए.

मदर्स डे पर मां का सम्मान करतीं खुशबू कुमारी (ETV Bharat)

समाज ने भी बदली सोच : यह घटना पूरे गांव और समाज में चर्चा का विषय बन गई थी. लोगों ने पूजा के इस साहसिक कदम की सराहना की. इसे बेटियों के आत्मविश्वास, संस्कार और सामाजिक बदलाव की मिसाल बताया गया. आज पूजा कुमारी पटना के मेहंदीगंज थाना की थाना प्रभारी हैं.

पहला मदर्स डे, नई भावना : खुशबू कुमारी पुलिस मुख्यालय में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. मदर्स डे को लेकर वह कहती हैं कि पहले वह एक बेटी के रूप में यह दिन मनाती थीं. लेकिन इस बार वह खुद एक मां के रूप में अपना पहला मदर्स डे मना रही हैं. यह एहसास उनके लिए बेहद खास और भावुक है.

अपनी मां और बहन के साथ खुशबू कुमारी (ETV Bharat)

''पहले मैं एक बेटी के रूप में मदर्स डे मनाती थी, लेकिन इस बार मेरा पहला मदर्स डे है जब मैं खुद एक मां हूं. मेरे लिए यह एहसास बेहद खास और भावुक करने वाला है.''- खुशबू कुमारी, सुपर कॉप मां

ये भी पढ़ें-