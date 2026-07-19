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बिहार सिपाही भर्ती में 'सेटिंग' का बड़ा खेल बेनकाब, कटिहार से दो सॉल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार

सिपाही भर्ती के सॉल्वर गैंग के दो आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )