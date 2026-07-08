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बिहार की माटी की खुशबू अब दुनिया भर में: लोककला 'पिड़िया पेंटिंग' को मिला GI टैग, जानिए...कैसे विनीता कुमारी ने दिलाई विश्व मंच पर पहचान

पिड़िया पेंटिंग को सम्मान दिखाने के लिए विनीता अपने पति स्वर्गीय पति भुवनेश्वर भास्कर को देते है. देखिए संवाददाता शशिकला की ये स्पेशल रिपोर्ट

'पिड़िया पेंटिंग' को दुनिया में मिली नई पहचान
'पिड़िया पेंटिंग' को दुनिया में मिली नई पहचान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 8, 2026 at 7:20 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय कला अपनी प्राचीनता, आध्यात्मिकता और विविधता के लिए विश्व स्तर पर अत्यधिक सम्मानित है. इसी कड़ी में एक और नया सम्मान बिहार पारंपरिक 'पिड़िया-लेखन' (पिड़िया पेंटिंग) लोककला मिला है. यह सम्मान भारत सरकार द्वारा पिड़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है.

इस प्राचीन कला को विश्व मंच पर पहचान दिलाने और जीआई टैग दिलाने में बिहार के रोहतास जिले की प्रख्यात कलाकार विनीता कुमारी की प्रमुख भूमिका है. विनीता कुमारी ने गांवों की कच्ची दीवारों और गोबर-मिट्टी तक सीमित रहने वाली इस लुप्त होती कला को कागज, कपड़ों और कैनवास पर उकेरकर आधुनिक रूप दिया.

लोककला 'पिड़िया पेंटिंग' को दुनिया में मिली नई पहचान (ETV Bharat)

विनीता कुमारी कई अंतरराष्ट्रीय मंच में अपनी कला को प्रदर्शित कर चुकी है. इसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है. पिड़िया पेंटिंग को GI टैग मिलने का पूरा श्रेय विनीता कुमारी अपने पति स्वर्गीय पति भुवनेश्वर भास्कर को देते है.

विनीता कुमारी को मिला पुरस्कार
विनीता कुमारी को मिला पुरस्कार (ETV Bharat)

कहां से की इसकी शुरूआत

विनीता बताती हैं कि शादी से पहले मात्र 10 वर्ष की आयु से वह गांव में दीवार पर पिड़िया पेंटिंग किया करती थी लेकिन असली कहानी शादी के बाद शुरू हुई. जब वह दिल्ली आई. तब पति के कहने पर पहली बार कागज, कैनवास और कपड़े पर पिड़िया पेंटिंग बनाने का प्रयास किया.

सम्मानित होती विनीता कुमारी
सम्मानित होती विनीता कुमारी (ETV Bharat)

विनीता बताती हैं कि शुरुआत में काफी दिक्कत आई क्योंकि जिस कला को बचपन से दीवार पर करते आ रहे हैं. उसको टेबल पर बैठ कर बनाना मुश्किल था. लेकिन, अनंत प्रयास के बाद सफलता हासिल हुआ. आज 6 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भारत सरकार ने पिड़िया पेंटिंग को GI टैग प्रदान कर दिया है.

प्रदर्शनियों में कला की भागीदारी
प्रदर्शनियों में कला की भागीदारी (ETV Bharat)
विनीता कुमारी का मानना है कि,

इस जीआई टैग के मिलने से इस पारंपरिक भोजपुरी लोककला का मूल स्वरूप हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा. साथ ही अब देश-विदेश के कला बाजारों में इस कला को प्रामाणिकता और विशिष्ट पहचान मिलेगी.

कलाकार विनीता कुमारी
कलाकार विनीता कुमारी (ETV Bharat)

विनीता अपने स्वर्गीय पति भुवनेश्वर भास्कर की प्रेरणा से इस कला का दस्तावेजीकरण किया और इसे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मंचों तक पहुंचाया. विनीता बताया कि उनके पति ही पहले व्यक्ति हैं. जिन्होंने पिड़िया पेंटिंग को गांव की दीवार से लेकर किताबों और अब कैनवास तक का सफर करवाया. उन्होंने सबसे पहले 2007 में पिड़िया पेंटिंग को अपनी पुस्तक 'भोजपुरी लोक संस्कृति और परंपरा" में उजागर किया था. इसके उन्होंने कई गांव की महिलाओं से बातचीत
पिड़िया पेंटिंग से जुड़ी हर जरूरी बात लिखी. वह एक सफल चित्रकार भी थे. इसलिए उन्होंने गांव की कई महिलाओं को कैनवास, पेपर और कागज पिड़िया पेंटिंग करना सिखाया.

विनीता कुमारी को मिला पुरस्कार
विनीता कुमारी को मिला पुरस्कार (ETV Bharat)

महिलाओं को दे रही प्रशिक्षण

आपने 7 साल के पिड़िया पेंटिंग के सफर में विनीता अभी तक 50 से अधिक ग्रामीण लड़कियों और महिलाओं को यह कला सिखा चुकी हैं. विनीता बताती हैं कि बिहार की पारंपरिक पिडिया लेखन लोककला को मुख्य रूप से महिलाएं और लड़कियां ही करती हैं.

यह सदियों पुरानी सांस्कृतिक कला मुख्य रूप से बिहार के भोजपुर और रोहतास जिलों के ग्रामीण इलाकों में जीवित है. यही वजह की वह केवल महिलाओं को ही पिड़िया पेंटिंग का प्रशिक्षण दे रही हैं, ताकि वह भी इसको अपने रोजगार का साधन बना सके.

दीवार पर पेंटिंग बनाती विनीता कुमारी
दीवार पर पेंटिंग बनाती विनीता कुमारी (ETV Bharat)

जानिए कब बनाई जाती है ये पेंटिंग

यह पेंटिंग 'पिडिया त्योहार' के दौरान बनाई जाती है, जो भाई-बहन के अटूट प्रेम, पारिवारिक संबंधों और ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है. इस दौरान बहनें व्रत रखती हैं और दीवारों पर चित्र बनाती हैं.

इसमें गोबर और मिट्टी से लिपी दीवारों पर प्राकृतिक और जैविक रंगों की मदद से सूर्य, चंद्रमा, पेड़-पौधे, पक्षी, डोली, डोली उठाने वाले और मानवीय आकृतियां बनाई जाती हैं. इसमें 'पिडिया' की एक बड़ी हरे रंग की आकृति बनाई जाती है, जिनकी देवीमाता के रूप में पूजा की जाती है और रक्षा करने वाली माना जाता है.

पूरी बातचीत सुनने के लिए वीडियो पर क्लिक करें-

विनीता कुमारी से हमारी संवाददाता ने की विस्तृत बातचीत (ETV Bharat)

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