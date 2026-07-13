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बिहार में वृद्धा पेंशनधारी अरबपति..! कोई झोल है या तकनीकि गड़बड़ी? बैलेंस देखकर बिगड़ी तबीयत

मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों से एक जैसी चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं. वृद्धावस्था पेंशन निकालने पहुंचे बुजुर्गों के बैंक खातों में अचानक 7 से 8 अरब रुपये तक का बैलेंस दिखाई देने लगा. देखते ही देखते यह खबर इलाके में फैल गई और बैंकिंग व्यवस्था को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि बाद में बैंक अधिकारियों ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया और स्पष्ट किया कि खातों में वास्तविक राशि पहले की तरह ही है.

1100 निकाले और बैलेंस 740 करोड़ : समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड की नौवाचक पंचायत के वार्ड-13 निवासी 80 वर्षीय भरत ईश्वर हर महीने की तरह 1100 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन निकालने के लिए नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) पहुंचे थे. AEPS के माध्यम से राशि निकालने के बाद उन्हें जो ट्रांजेक्शन रसीद मिली, उसमें खाते का शेष 7,40,68,72,895.78 रुपये दर्ज था. इतनी बड़ी रकम देखकर बुजुर्ग और सीएसपी संचालक दोनों हैरान रह गए.

रसीद देखते ही सीएसपी पर लग गई लोगों की भीड़ : अरबों रुपये का बैलेंस दिखने की सूचना कुछ ही देर में पूरे गांव में फैल गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण ग्राहक सेवा केंद्र पहुंच गए. हर कोई ट्रांजेक्शन रसीद देखने और यह जानने को उत्सुक था कि आखिर एक पेंशनधारी के खाते में इतनी बड़ी रकम कैसे दिखाई दे रही है.

बैंक पहुंचने पर सामने आई असली तस्वीर : स्थानीय लोगों की सलाह पर भरत ईश्वर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सरायरंजन शाखा पहुंचे. बैंक में खाते की जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि उनके खाते में अरबों रुपये नहीं, बल्कि केवल 500 रुपये ही शेष हैं.

क्या कहते हैं बैंक मैनेजर? : शाखा प्रबंधक रोहित कुमार ने बताया कि खाते में किसी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ है. पासबुक अपडेट कराने पर भी वास्तविक शेष राशि 500 रुपये ही दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि ट्रांजेक्शन रसीद में दिखाई गई अरबों रुपये की राशि पूरी तरह तकनीकी त्रुटि का परिणाम है. इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी गई है ताकि समस्या का समाधान किया जा सके.

''तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है. पेंशनधारी के पासबुक को अपडेट कराने पर राशि अंकित पाई गई. लेकिन खाते में ऐसा कोई लेन-देन नहीं देखा गया है. अकाउंट में खाताधारक की वास्तविक राशि शेष है.''- रोहित कुमार, प्रबंधक, सरायरंजन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

मुजफ्फरपुर में खातों में दिखे करीब 15 अरब रुपये : ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के थतिया सीहो गांव से भी सामने आया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी कामेश्वर मिश्र अपने दिव्यांग बेटे के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर पेंशन निकालने पहुंचे थे.