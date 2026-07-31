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दीपक प्रकाश के मंत्री पद को बचाने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच NDA ने चला बड़ा राजनीतिक दांव?

दीपक प्रकाश के मंत्री पद को बचाने के लिए बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक संकट सरकार के सामने है-

सिर्फ मंत्री नहीं सरकार की भी संवैधानिक परीक्षा
सिर्फ मंत्री नहीं बिहार सरकार की भी संवैधानिक परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 9:01 PM IST

7 Min Read
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पटना : बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर चल रहे संवैधानिक विवाद के बीच बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. बीजेपी ने दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद की एक सीट खाली करा दी है. पार्टी के एमएलसी देवेश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है. देवेश कुमार की सीट राज्यपाल द्वारा मनोनीत कोटे से है. पिछले दरवाजे से दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाकर विधान परिषद पहुंचाने की तैयारी है. इसके बाद संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें फिर मंत्री पद पर बनाए रखने की रणनीति पर काम किया जा रहा है.

हालांकि, यह पूरी कवायद ऐसे समय हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट में दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने की वैधता को लेकर सुनवाई जारी है. ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत सरकार के कानूनी तर्कों को किस तरह देखती है और क्या इस बीच एमएलसी मनोनयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

दीपक प्रकाश के मंत्री पद को बचाने की तैयारी? (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से बढ़ी सरकार की मुश्किल : वैसे, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने राज्य की राजनीति और सरकार, दोनों के सामने बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने किया जवाब तलब : शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार से पूछा है कि आखिर कोई व्यक्ति विधायक या विधान परिषद का सदस्य बने बिना छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है. अदालत ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और अब अगली सुनवाई पर पूरे राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर टिकी हुई है.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

केवल मंत्री नहीं सरकार की संवैधानिक परीक्षा : यह मामला अब केवल दीपक प्रकाश के मंत्री पद तक सीमित नहीं रह गया है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सीधे बिहार सरकार की संवैधानिक व्याख्या पर सवाल खड़ा कर दिया है. यदि अदालत अपने पूर्व के फैसलों के अनुरूप निर्णय देती है तो इसका असर न केवल दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर पड़ेगा, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली और संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या पर भी पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? : हालिया सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि यह पूरी तरह संविधान और कानून की व्याख्या का मामला है. अदालत ने बिहार सरकार से पूछा कि अनुच्छेद 164(4) के रहते कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री कैसे बना रह सकता है. अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई तय की है.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

सरकार की रणनीति क्या है? : सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के बीच बीजेपी ने राजनीतिक स्तर पर अपनी रणनीति भी तेज कर दी है. पार्टी के एमएलसी देवेश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है. उनका कार्यकाल मार्च 2027 तक था. राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि इस सीट पर उपचुनाव के जरिए दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की तैयारी की जा रही है.

दीपक प्रकाश की चुप्पी : सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मंत्री दीपक प्रकाश खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और अंतिम फैसला अदालत को ही करना है.

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

"अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है. हमारी सरकार कोर्ट में अपना जवाब देगी. कोर्ट में क्या होगा, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए."- दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री

'छह महीने से अधिक मंत्री रहना असंवैधानिक' : पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह का कहना है कि संविधान की भावना बिल्कुल स्पष्ट है. यदि कोई व्यक्ति छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता है तो वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता. उनके अनुसार यदि सरकार स्वयं निर्णय नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है.

राजनीतिक विशेषज्ञों की राय : राजनीतिक विश्लेषक भोलानाथ का कहना है कि संविधान में छह महीने की व्यवस्था विशेष परिस्थितियों के लिए बनाई गई थी, न कि किसी व्यक्ति को लगातार मंत्री बनाए रखने के लिए. उनके अनुसार सत्ता पक्ष इस प्रावधान की ऐसी व्याख्या कर रहा है जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं मानी जा सकती.

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

"अगर हम लोग कानून की व्याख्या अपने हिसाब से करने लगें तो यह उचित नहीं है. दीपक प्रकाश के मामले में भी यही सवाल उठ रहा है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है."- भोलानाथ, राजनीतिक विश्लेषक

क्या है पूरा विवाद? : दीपक प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था. छह महीने की अवधि पूरी होने से पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ. इसके बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर 7 मई 2026 को मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें फिर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. यहीं से विवाद शुरू हुआ कि क्या एक ही विधानसभा कार्यकाल में बिना किसी सदन का सदस्य बने किसी व्यक्ति को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है.

याचिकाकर्ता का दावा : सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि पहली बार मंत्री बनने के बाद छह महीने की संवैधानिक अवधि पूरी हो चुकी थी. इसके बावजूद बिना विधायक या विधान पार्षद बने दीपक प्रकाश को फिर मंत्री बनाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 164(4) की भावना के विपरीत है.

मंत्री दीपक प्रकाश
मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

क्या कहता है अनुच्छेद 164(4)? : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए जाने की अनुमति देता है जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न हो. लेकिन नियुक्ति के छह महीने के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त माना जाता है.

पंजाब का फैसला क्यों बना मिसाल?: याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य मामले का हवाला दिया है. उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को बार-बार छह महीने के प्रावधान का सहारा लेकर मंत्री बनाना संविधान की भावना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है.

क्या एमएलसी बनने से खत्म हो जाएगा विवाद?: राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि दीपक प्रकाश समय रहते विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं तो आगे की संवैधानिक स्थिति बदल सकती है. लेकिन दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल अभी भी कायम है कि क्या उन्हें दोबारा मंत्री बनाया जाना ही संविधान के अनुरूप था. इसलिए एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अदालत का फैसला इस मामले में अहम बना रहेगा.

अब सबकी नजर अगले घटनाक्रम पर : एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, दूसरी तरफ बीजेपी ने एमएलसी सीट खाली कराकर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की तैयारी में है. अब देखना होगा कि राज्यपाल कब तक इस मनोनीत सीट से दीपक प्रसाद को सदन भेजते हैं. दोनों घटनाक्रम तय करेंगे कि दीपक प्रकाश का राजनीतिक और संवैधानिक भविष्य किस दिशा में जाता है.

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