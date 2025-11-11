ETV Bharat / bharat

बिहार में 'हाई अलर्ट', दिल्ली ब्लास्ट के बाद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी

पटना: देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम हुए कार ब्लास्ट की घटना के बाद बिहार में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं. दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-01 के सामने हुए इस धमाके को देखते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने पूरे राज्य में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं. डीजीपी ने कहा है कि किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने का आदेश दिया गया है.

सभी महत्वपूर्ण भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बढ़ी सुरक्षा : अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) के आदेशानुसार जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, धार्मिक संस्थानों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए. पत्र में साफ निर्देश दिया गया है कि देश की राजधानी में हुई घटना को देखते हुए बिहार में पूर्ण सतर्कता आवश्यक है.

डीजीपी कार्यालय ने दिशा-निर्देशों के लिए पत्र किया जारी : डीजीपी कार्यालय से जारी पत्र के दिशा-निर्देशों में राज्य के प्रमुख संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है. इनमें गया का महाबोधि मंदिर, पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर, बरौनी रिफाइनरी, बरौनी पाइपलाइन, एनटीपीसी बाढ़, गुरु गोविंद साहब गुरुद्वारा, इण्डियन ऑयल टर्मिनल सिपारा, और राज्य के तीनों एयरपोर्ट-पटना, गया और दरभंगा शामिल हैं. इन सभी स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने और गश्त को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को सतर्क रहने के दिए निर्देश (ETV Bharat)

महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों और आवासों की बढ़ी सुरक्षा : महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों जैसे माननीय उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालयों, विधानसभा, विधान परिषद, सचिवालय, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और विशिष्ट व्यक्तियों के आवास की सुरक्षा भी कड़ी की गई है. पुलिस को इन इलाकों में आने-जाने वालों पर नजर रखने, वाहनों की सघन जांच करने और अज्ञात व्यक्तियों से सतर्क रहने के आदेश मिले हैं.