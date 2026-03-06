ETV Bharat / bharat

Explainer: कौन नहीं.. किस जाति का CM? जानिये उप-मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक का संभावित फॉर्मूला

ईबीसी और सवर्ण का संयोजन: प्रमोद कुमार कहते हैं कि जब सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री थे तो वैश्य होने के बावजूद सवर्ण वर्ग को भी प्रभावित करते थे. इसी तरह का चेहरा बीजेपी सामने ला सकती है, जो पिछड़ा-अति पिछड़ा और सवर्ण वर्ग को सीधे प्रभावित करें. सम्राट चौधरी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो उपमुख्यमंत्री अति पिछड़ा और अपरकास्ट से हो सकता है. अपरकास्ट से जेडीयू के विजय कुमार चौधरी उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं. वे नीतीश कुमार के नजदीकी भी माने जाते हैं और सरकार में लंबे समय से चीजों को देख भी रहे हैं.

अति पिछड़े समाज से हो सकता है सीएम: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि बिहार में पिछले 30 सालों से अधिक की राजनीतिक को देखें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 15 साल लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी काबिज रहे, जो पिछड़ा वर्ग से हैं. उसके बाद 20 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं. यानी 30 सालों से अधिक समय से पिछड़ा वर्ग का शासन है. ऐसे में बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग से किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट कर सकती है.

"मध्य प्रदेश में यादव समाज से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बना दिया. दिल्ली में भी बीजेपी ने नया प्रयोग किया. उससे पहले हरियाणा में भी बीजेपी प्रयोग कर चुकी है लेकिन यह तय है कि भाजपा भी पिछड़ा और अति पिछड़ा को साधने के लिए ही किसी चेहरे को आगे करेगी. जिससे नीतीश कुमार का वोट बैंक, जिसके सहारे 20 साल तक बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु रहे, वह खिसके नहीं."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

क्या होगा कैबिनेट का फॉर्मला?: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार कैबिनेट का फॉर्मूला फाइनल हो गया है. सूत्रों की मानें तो बीजेपी को सीएम पद के साथ कुल 15 मंत्री मिल सकते हैं. जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम मिल सकते हैं. साथ ही 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं. इसके अलावे एलजेपीआर को 2 मंत्री पद मिल सकता है. वहीं, हम और आरएलएम को एक-एक कैबिनेट मिल सकता है. सूत्रों के मुताबिक अगर निशांत डिप्टी सीएम होंगे तो सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम बनेगा.

क्या होगा सीएम और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला?: प्रिय रंजन भारती यह भी कर रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर एक उप मुख्यमंत्री सवर्ण समाज से बनाया जाएगा, यह तय है. जहां तक बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है तो दावेदारों में सम्राट चौधरी नंबर एक पर हैं लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेती है. कई राज्यों में बीजेपी ने यह करके दिखाया है.

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि पहले नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का उपमुख्यमंत्री होता था. जब तक सुशील मोदी रहे, तब तक बीजेपी से एक ही उपमुख्यमंत्री होता था लेकिन बाद में दो मुख्यमंत्री बनाए जाने लगे. अभी भी बीजेपी के दो उपमुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं तो ऐसे में जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो दो उपमुख्यमंत्री जेडीयू से बनाए जा सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही है.

नए सीएम की तलाश तेज: नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं. वह कुर्मी समाज से आते हैं लेकिन लव-कुश वोट बैंक के साथ-साथ अति पिछड़ा वोट बैंक भी उनके साथ रहा है. पिछड़ा वर्ग में यादव को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा है. इसलिए 2 दशक से सत्ता में रहने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई हटा नहीं सका. अब जब वह राज्यसभा जा रहे हैं तो उनकी जगह किसी ऐसे शख्स को ही इस कुर्सी पर बिठाने की तैयारी है, जिसको समाज के हर तबके का समर्थन मिलता रहे.

पटना: बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने के बाद अब नए मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है. मजबूत चेहरे के साथ-साथ जाति और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला होगा. सीएम के साथ-साथ डिप्टी सीएम और मंत्रियों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. सम्राट चौधरी नंबर वन दावेदार माने जा रहे हैं लेकिन बीजेपी ने कई राज्यों में चौंकाने वाला फैसला लिया है. ऐसे में बिहार में भी 2029 और 2030 में होने वाले चुनावों को लेकर पार्टी कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है.

"बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग को साधने की पूरी कोशिश करेगी और कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने ला सकती है. खासकर यह ध्यान जरूर रखेगी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, वह नीतीश कुमार के जाने के बाद भी खिसके ना. बीजेपी की पूरी तैयारी अगले चुनाव को लेकर ही होगी. उसी हिसाब से चेहरा भी तय होगा. बीजेपी इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेगी और ना ही कोई गलती करेगी."- प्रो. प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

बिहार में किस वर्ग के कितने विधायक?: बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में यदि जातीय समीकरण के हिसाब से विधायकों को देखें तो ओबीसी के 83, ईबीसी के 37, सवर्ण के 72, दलित और आदिवासी के 40 के अलावे 11 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए हैं. 243 सदस्यी विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हर जाति समूह में एनडीए को सफलता मिली है.

2029 और 2030 पर बीजेपी की नजर: राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि बीजेपी 2029 और 2030 में होने वाले चुनाव को लेकर ही अपनी रणनीति तैयार करेगी. उसी के हिसाब से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों का खाका तैयार होगा. बिहार में जातीय समीकरण को देखें तो अति पिछड़ा वोट बैंक 36% के आसपास है. पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत है. 19% दलित वोट बैंक है. 10% से अधिक सवर्ण वोट बैंक है. 17% के करीब मुस्लिम आबादी है. ऐसे में सबको साधना नए सीएम के लिए आसान नहीं होगा.

पिछड़ा वर्ग में सबसे अधिक आबादी 14% यादवों की है और इसका अधिकांश हिस्सा आरजेडी को जाता है. ऐसे में बीजेपी यादव जाति से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगा, इसकी संभावना कम है. हालांकि नित्यानंद राय का नाम भी सीएम के दावेदारों में लिया जा रहा है लेकिन समीकरण के लिहाज से इसकी गुंजाइश कम ही है.

नीतीश कुमार का वोट बैंक लव-कुश रहा है. 2025 में 40 विधायक इसी वर्ग से जीते हैं, जो ओबीसी में लगभग आधा है. ऐसे में इस वर्ग पर बीजेपी की भी नजर होगी. यदि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाते हैं तो यह वोट बैंक पूरी तरह से एनडीए के साथ बना रहेगा. वहीं दूसरा उपमुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से बनता है तो वह सवर्ण वर्ग से ही होगा, क्योंकि इस वर्ग से 2025 में 72 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, जिसमें सबसे अधिक 32 राजपूत, 25 भूमिहार, 13 ब्राह्मण और दो कायस्थ हैं. बीजेपी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कायस्थ समाज को खुश कर दिया है, अब उपमुख्यमंत्री भी किसी सवर्ण को बनाकर एक मैसेज दे सकती है.

बीजेपी से सीएम पद के दावेदार: बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए ऐसे तो कई नामों की चर्चा हो रही है लेकिन सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की भी चर्चा हो रही है. इसके अलावे ब्राह्मण समाज से आने वाले मंगल पांडे और अति पिछड़ा समाज से आने वाले संजीव चौरसिया भी रेस में हैं.

सम्राट चौधरी क्यों सबसे मजबूत दावेदार?: बीजेपी ने सम्राट चौधरी को एक समय मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था. जब नीतीश एनडीए में लौट गए तो सम्राट को डिप्टी सीएम बनाया गया. हालिया विधानसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री का भी पद दिया गया है. पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्री का पद बीजेपी को दिया है. सरकार में सम्राट चौधरी को दो नंबर की हैसियत वाला माना जाता है. वह कोइरी (कुशवाहा) जाति से आते हैं.

कोइरी वोट बैंक पर विपक्ष की भी नजर रही है. 2024 लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक ने बिहार में कई सीटों पर खेल कर दिया था. इसलिए सम्राट चौधरी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर लव-कुश वोट पूरी तरह से बीजेपी-जेडीयू के साथ जुड़ जाएगा.

नित्यानंद राय की चर्चा क्यों?: यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय का नाम भी लिया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी का यह सबसे मजबूत वोट बैंक है. बीजेपी की इस वोट बैंक पर नजर रही है. नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था और अभी केंद्र में मंत्री हैं. इसलिए नित्यानंद राय की भी दावेदारी कमजोर नहीं मानी जा सकती है. उनके सीएम बनने से मुमकिन है कि यादव वोट बैंक में टूट हो.

जेडीयू से डिप्टी सीएम के दावेदार: वहीं, उपमुख्यमंत्री की बात करें तो जेडीयू से निशांत कुमार सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. शुक्रवार को नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू नेताओं ने राजनीति में उनकी एंट्री पर सर्वसम्मति से सहमति दे दी है. इसके अलावे कुर्मी जाति से आने वाले श्रवण कुमार, भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार चौधरी और राजपूत जाति से आने वाली लेसी सिंह भी चर्चा में हैं.

नवंबर 2025 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो बीजेपी की तरफ से कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को और भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था. हालांकि मंत्रिमंडल में 10 सीट खाली रखी गई थी. इस बार जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो 36 मंत्रियों का जो कोटा है, उसे भरने की कोशिश होगी.

क्या विजय चौधरी अहम रोल निभाएंगे?: सवर्ण समाज की भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. निशांत के साथ-साथ उनको भी उप-मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से वह काम कर रहे हैं. सरकार के कामकाज की बारीकियों को समझते हैं. विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाल चुके हैं.

लेसी सिंह क्यों?: मंत्री लेसी सिंह भी नीतीश कुमार की पसंद रही हैं और इसलिए लगातार मंत्री बनती रही हैं. एनडीए सरकार बनाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार की सोच अलग रही है ऐसे में लेशी सिंह भी कमजोर दावेदार नहीं मानी जा रही हैं. किसी महिला को उपमुख्यमंत्री बनाकर एक मैसेज भी एनडीए की तरफ से दिया जा सकता है इससे पहले बीजेपी की रेणु कुशवाहा उपमुख्यमंत्री रह चुकी हैं.

दो से अधिक उपमुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो तीसरा उपमुख्यमंत्री दलित समाज से बनेगा यह भी तय है.

गृह और स्पीकर पद पर दावा: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बाद मंत्रियों के चयन में बाकी जाति समूह को समायोजित किया जाएगा. जो चर्चा है, उसके मुताबिक जेडीयू ने अपने लिए गृह मंत्री का पद मांगा है. वहीं विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कोई चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, जेडीयू इस पद की दावेदारी कर सकता है.

आगामी चुनावों को लेकर संदेश देने का प्रयास: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को पिछड़ा अतिपिछड़ा अपर कास्ट के साथ जिस वर्ग ने सबसे ज्यादा वोट दिया, वह महिलाओं का रहा है. ऐसे में एनडीए का फैसला चौंकाने वाला हो सकता है. अभी पश्चिम बंगाल के साथ पांच राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है. बीजेपी वहां भी एक मैसेज देने की कोशिश कर सकती है.

विधानसभा में एनडीए बेहद मजबूत: बिहार विधानसभा में एनडीए के घटक दलों की स्थिति काफी मजबूत है. 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं. इनमें भारतीय जनता पार्टी के 89, जनता दल यूनाइटेड के 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक हैं.

किस दल के कितने मंत्री?: मौजूदा नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बीजेपी से 14 मंत्री बनाए गए थे लेकिन नितिन नबीन के इस्तीफा के बाद अभी 13 मंत्री बचे हुए हैं. जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार समेत 8 मंत्री बनाए गए थे. लोजपा (रामविलास) से 2 के अवाले हम और आरएलएम से एक-एक मंत्री बनाए गए. विशेषज्ञों के अनुसार इस बार भी पिछला फॉर्मूला ही लागू होने की संभावना है. सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम के मामले में बदलाव होगा.

