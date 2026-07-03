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200 साल पुरानी डरावनी परंपरा, इस गांव में 'खास' लोगों के बाद ही 'आम' किसान करते हैं धान की रोपाई!

नालंदा के गंधूपुर में 200 साल पुरानी परंपरा के कारण किसान अनहोनी के डर से धान रोपनी नहीं कर रहे. रिपोर्ट- Alok Kumar Bharti

200 साल की 'डेंजरस' परंपरा
200 साल की 'डेंजरस' परंपरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 3, 2026 at 3:50 PM IST

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नालंदा : देश के ग्रामीण प्रवेश में आज भी कई ऐसी प्राचीन परंपराएं और मान्यताएं जीवित हैं, जो विज्ञान और आधुनिक युग के तर्क से परे है. एक तरफ जहां तकनीक और आधुनिक खेती से किसान अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं, अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के नालंदा जिले में एक गांव ऐसा भी है, जहां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही एक रहस्यमयी और डरावनी परंपरा के आगे किसान बेबस हैं.

200 साल की परंपरा और धान की रोपाई का कनेक्शन : मामला सिलाव प्रखंड के घोसतावा पंचायत अंतर्गत 'गंधूपुर' गांव का है. यहां धान रोपनी के लिए खेत तैयार है, पानी भी उपलब्ध है, धान की बिचड़ा तैयार है और मजदूर भी बैठे हैं. लेकिन इसके बावजूद किसी भी किसान ने अब तक अपने खेत में धान की पहली रोपनी शुरू नहीं की है. वजह है, एक 200 साल पुरानी परंपरा का टूटना और उसके बाद होने वाली अनहोनी का खौफ.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

पहली रोपाई महतो परिवार के द्वारा करने की परंपरा : गंधूपुर गांव में लगभग 150 घरों की आबादी है, जिसमें कुर्मी, राजपूत, यादव, कहार, कुम्हार, मांझी, चौधरी, धोबी और तेली समाज के लोग रहते हैं. गांव की कुल आबादी करीब 1200 और मतदाता 600 के आसपास हैं. ग्रामीणों के अनुसार, पिछले 200 वर्षों से उनके पूर्वजों के समय से गांव में यह परंपरा चली आ रही है कि धान की पहली रोपनी गांव के 'महतो' परिवार के द्वारा ही की जाएगी.

परंपरा के नाम पर ये कैसी 'पहल'? : वर्तमान में यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से तीन लोगों- राजेंद्र प्रसाद, राजा राम महतो और ब्रह्मदेव महतो के कंधों पर है. तीनों एक ही परिवार के हैं. परंपरा यह है कि जब तक इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति अपने खेत में प्रतीकात्मक रूप से धान की पहली बुआई या रोपनी नहीं कर देते, तब तक गांव का कोई भी अन्य किसान अपने खेत में काम शुरू नहीं कर सकता है. इस वर्ष महतो परिवार ने किसी कारणवश खेती नहीं करने की मन में ठानी है. उनका पूरा परिवार भी खेती व नौकरी-पेशा है और बच्चे गांव में ही रहते हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पूरे गांव की रोपनी ठप : महतो परिवार के द्वारा पहली रोपनी न किए जाने के कारण पूरे गांव की खेती ठप पड़ी है. जब ग्रामीणों से पूछा गया कि वे खुद खेती शुरू क्यों नहीं कर लेते, तो उनका जवाब खौफ से भरा था. ग्रामीणों का दृढ़ विश्वास है कि यदि कोई किसान महतो परिवार से पहले धान की बुआई या रोपनी कर देता है, तो उसके परिवार में कोई न कोई भयंकर अनहोनी, मौत या दुर्घटना निश्चित तौर पर घटित होती है.

गांव वालों के अपने-अपने दावे : ग्रामीण राजेंद्र राव और महेंद्र प्रसाद की आपबीती इस खौफ को और गहरा कर देती है. राजेंद्र राव बताते हैं कि- ''5-7 साल पहले मैंने परंपरा को तोड़कर महतो परिवार से पहले बुआई कर दी थी. उसके बाद मेरे शरीर में एक विशाल और जानलेवा जख्म हो गया. मेरी मां की मृत्यु हो गई और मेरी पत्नी इतनी बीमार पड़ी कि उसे डेढ़ साल तक पटना में भर्ती रखना पड़ा."

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

महतो परिवार के अलावा पहले रोपनी करने वाला भुगतता है अंजाम : वहीं, गांव के ही महेंद्र प्रसाद ने बताया कि- "मैंने भी 20 साल पहले अपने खेत में धान रोपा था. इसके बाद मेरी एक आंखें खराब हो गई. आज तक मेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई." इलाज भी कराए लेकिन पैसा खर्च हुआ पर कोई फायदा नहीं हुआ.

ग्रामीणों में परंपरा के नाम पर गजब का खौफ : एक अन्य बुजुर्ग ग्रामीण जतन पासवान ने बताया कि कुछ साल पहले गांव के दो अन्य लोगों ने इस नियम को तोड़ा था, जिसके बाद एक की मौत हो गई और दूसरे के घर में भारी दुर्घटना हुई. यही कारण है, कि आज गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी जान और परिवार को जोखिम में डालकर खेती की शुरुआत नहीं करना चाहता है.

धान की रोपनी के लिए छटपटा रहे किसान
धान की रोपनी के लिए छटपटा रहे किसान (ETV Bharat)

पंचायत से भी नहीं सुलझी समस्या : इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए गांव में पंचायती भी बुलाई गई. किसान संजय यादव, अर्जुन प्रसाद, महेश यादव, अजय प्रसाद, सिकंदर चौधरी और युवा किसान तरुण कुमार जैसे लोगों ने आपस में विचार-विमर्श किया. तरुण कुमार बताते हैं, "हम अब खेती के बिल्कुल 'रेड ज़ोन' में आ चुके हैं. अगर दो-तीन दिन के भीतर बुआई और रोपनी शुरू नहीं हुई, तो इस साल खेती का पूरा सीजन बर्बाद हो जाएगा. पूरा गांव खेती पर निर्भर है. अगर खेती नहीं हुई तो गांव वालों को अपना घर-जमीन बेचना पड़ेगा या मजदूरी के लिए देश-विदेश भागना पड़ेगा."

गंधूपुर गांव में 200 साल पुरानी डरावनी परंपरा
गंधूपुर गांव में 200 साल पुरानी डरावनी परंपरा (ETV Bharat)

'एक मुट्ठी धान छींट दो महतो साहब' : ग्रामीण लगातार महतो परिवार से आग्रह कर रहे हैं कि वे- ''कम से कम एक मुट्ठी धान खेत में छींटकर इस परंपरा का निर्वहन कर दें, ताकि बाकी गांव वाले अपनी खेती शुरू कर सकें.'' लेकिन महतो परिवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है, जिससे पूरे गंधूपुर गांव के किसानों के चेहरों पर निराशा और भूखमरी का डर साफ देखा जा सकता है.

आधुनिक भारत में अंधविश्वास की जड़ें : आधुनिक भारत के दौर में गंधूपुर गांव की यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि आस्था और अंधविश्वास की जड़ें आज भी हमारे समाज में कितनी गहरी हैं, जो पेट की आग से भी ज्यादा खौफनाक साबित हो रही है. अब यह देखना होगा कि इस गांव के किसान अपनी इस रहस्यमयी परंपरा को तोड़कर अपनी बंजर होती जमीनों को आबाद करते हैं या फिर डर के साए में अपनी फसल को बर्बाद होने देते हैं.

धान के बिचड़े तैयार लेकिन रोपनी पर संकट
धान के बिचड़े तैयार लेकिन रोपनी पर संकट (ETV Bharat)

प्रशासन से गांव वालों की गुहार : हालांकि महतो समाज के लोगों से इसपर बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया. अब ग्रामीण किसानों को रोज़ी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों का रूख़ करना पड़ेगा इसलिए ज़िला प्रशासन से मांग कर रहे कि महतो समाज के कोई भी सदस्य एक मुट्ठी धान की बुआई जल्द करा दें. जबकि सिलाव के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि ''मुझे इसकी जानकारी नहीं है. मैं ग्रामीणों से बातकर इसके लिए प्रयास करता हूं.''

आस्था या अंधविश्वास? : गंधूपुर की यह कहानी ग्रामीण समाज में आज भी गहरी जड़ें जमाए पारंपरिक मान्यताओं की तस्वीर पेश करती है. हालांकि ग्रामीण इन घटनाओं को अपनी आस्था और अनुभव से जोड़ते हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या गांव इस परंपरा से निकलकर खेती शुरू कर पाएगा या फिर डर के कारण इस साल की फसल प्रभावित होगी?

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