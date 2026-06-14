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चौथी मंजिल पर 'तैरती नाव'..! किसने बनवाया ये मुजस्समा? जो बना गया बिहार का 'गूगल लैंडमार्क'

पंजाब की यात्रा से आया 'वंडरफुल आइडिया' : मकान मालिक राजेश कुमार रौशन ने इस अनोखे निर्माण के पीछे की कहानी साझा करते हुए बताया कि उन्हें हमेशा से कुछ अलग और लीक से हटकर करने की चाहत थी. यह विचार उन्हें देश के अलग-अलग राज्यों की यात्रा के दौरान आया.

5000 लीटर की टंकी को दिया नाव का रूप : यह अनोखा नजारा रामेश्वर सिंह महाविद्यालय के पास रहने वाले राजेश कुमार रोशन के घर पर देखने को मिला है. राजेश ने अपने चार मंजिला मकान की छत पर करीब 5000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी को हूबहू एक नाव का आकार दे दिया है. इसकी बनावट, लकड़ी जैसा रंग और फिनिशिंग इतनी वास्तविक और आकर्षक है कि दूर से देखने पर कोई भी धोखा खा जाए.

छत पर नाव देख ठिठक जाते हैं कदम : मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर कुंडल इलाके में एक ऐसा घर है, जिसे पहली नजर में देखने पर ऐसा भ्रम होता है मानो किसी नदी या तालाब की शांत लहरों पर एक विशाल नाव तैर रही हो. इस अनोखे और बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइन को देखने के लिए सड़क से गुजरने वाले हर राहगीर के कदम खुद-ब-खुद थम जाते हैं.

मुजफ्फरपुर : आज के दौर में जहां लोग अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए महंगे इंटीरियर और आर्किटेक्ट्स पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने अपनी अनोखी सोच से सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है.

"मैं पंजाब के लुधियाना समेत कई शहरों में मैंने देखा कि लोग अपने घरों की छतों पर फुटबॉल, हवाई जहाज, बाज और नाव जैसी अलग-अलग आकृतियों में पानी की टंकियां बनवाते हैं. उसको देखकर मैंने भी फैसला किया कि मैं अपने घर को एक ऐसी अलग पहचान दूंगा जो पूरे शहर में किसी के पास न हो."- राजेश कुमार रोशन, मकान मालिक

सोशल मीडिया पर वायरल 'फ्लोटिंग हाउस' : राजेश कुमार रोशन का यह अनूठा प्रयास अब डिजिटल दुनिया में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है. स्थानीय लोग इस घर के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

राजेश का चार मंजिला मकान जिसके ऊपर है नाव (ETV Bharat)

शुरु में समझ नहीं पाए कि- 'छत पर नाव क्यों?' : जब छत पर नाव बनाने का काम शुरू हो रहा था तो पड़ोसी और राहगीरों को ये थोड़ा अजीब लगा. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि छत पर नाव क्यों बनवाई जा रही है. लेकिन जैसे ही नाव बनकर तैयार हुई और उसे पानी टंकी बनाया आज उनके मकान को लोग गूगल मैप की तरह पहचान के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं.

अब गूगल लैंडमार्क बना नाव वाला घर : अब स्थानीय लोगों को अगर किसी को अपने घर का पता समझाना हो, तो वे कहते हैं- ''नाव वाले घर के बगल में आइए, नाव वाले घर के पास पहुंच जाइए.'' इस अनोखे लैंडमार्क की वजह से बाहर से आने वाले मेहमानों या डिलीवरी बॉयज को रास्ता खोजने में बेहद आसानी होती है.

नाव की खूबसूत लकड़ी जैसी नाव की नक्काशी (ETV Bharat)

सेल्फी पॉइंट बना 'नाव वाला घर' : स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घर अब केवल एक रिहायशी मकान नहीं, बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर का एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट और सेल्फी पॉइंट बन चुका है. दूर-दराज से लोग सिर्फ इस अनोखी नाव की एक झलक पाने के लिए यहां पहुंचते हैं.

बोट वाले वाटर टैंक की डिमांड : लोग जब भी यहां से गुजरते हैं तो मकान मालिक रोशन से इसके बनवाने में लगी लागत को पूछना नहीं भूलते. लोग कारीगर तक की जानकारी लेकर जाते हैं. सोशल मीडिया में मिल रहे राजेश को जबरदस्त रिस्पॉन्स से वह काफी खुश हैं. मुजफ्फरपुर "नाव वाला घर" आज के समय में शहर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बन चुका है.

जमीन से 50 फीट ऊपर तैरती नाव (ETV Bharat)

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