सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए CM, BJP विधायक दल की बैठक में लगी मुहर, कल लेंगे शपथ
सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे. बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुन लिया गया है. पढ़ें..
Published : April 14, 2026 at 3:48 PM IST
पटना: नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है. इसी के साथ नई सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नया नेता चुन लिया गया है.
बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक: वर्षों बाद बीजेपी का सपना सच होने जा रहा है. लंबे संघर्ष के बाद पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और विधान मंडल कल के तमाम नेता बैठक में हिस्सा ले रहे हैं.
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी मौजूद: भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश कार्यालय में विधान मंडल दल की बैठक आयोजित की गई है और बैठक में विधायक के साथ-साथ विधान पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया है. राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं.
भाजपा में महत्वपूर्ण फैसले विधान मंडल दल की बैठक में ली जाती है. विधानमंडल दल के बैठक में ही नेता तय किए जाते हैं और इस सिलसिले में आज बैठक बुलाई गई है. मिल रही जानकारी के मुताबिक भाजपा विधानमंडल दल की सहमति से नेता चुन लिया जाएगा.
"लंबे अरसे के बाद बिहार में भाजपा का सपना सच होने जा रहा है और पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. यह हमारे लिए हर्ष का विषय है नेता चुनने के लिए विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की गई और बैठक में ही अंतिम फैसला लिया जाना है."- राहुल सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता
क्या सम्राट चौधरी होंगे सीएम?: बीजेपी विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने कहा कि हम लोगों को बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है. बैठक में आम समिति से हम लोग नेता चुन लेंगे. सम्राट चौधरी को लेकर सच्चिदानंद राय ने कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने लेकिन इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है.
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