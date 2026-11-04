Explainer : दीपावली बाद फिर पाला बदलेंगे नीतीश? RJD ने दिया साथ आने का न्योता, जानें अब आगे क्या
MLC चुनाव में हार से JDU नाराज है, उसे BJP पर भीतरघात का शक है. इसको लेकर 5 नवंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 4, 2026 at 8:17 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव परिणाम के बाद एनडीए के दो प्रमुख सहयोगी दलों भाजपा और जेडीयू के बीच सबकुछ ठीक नहीं होने की चर्चा तेज हो गई है. खासकर सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू उम्मीदवारों की हार ने दोनों दलों के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है. गठबंधन में भितरघात को लेकर घमासान है.
5 नवंबर के बाद जेडीयू क्या एक्शन लेगी?
जेडीयू को चार सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के बावजूद सिर्फ पटना स्नातक सीट पर जीत मिली, जबकि तीन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. अब पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए 5 नवंबर को अहम बैठक बुलाई है. ध्यान देने वाली बात ये है कि अनंत सिंह की बगावत और ललन सिंह की 'कथित संदिग्ध' भूमिका के बावजूद जेडीयू के नीरज कुमार जीते, जबकि तिरहुत और सारण में ऐसा न हो सका. बीजेपी के बागी ही चुनाव जीत गए. इस जीत को जेडीयू संदेह भरी नजर से देख रही है.
पटना स्नातक सीट बचाने में सफल रहे नीरज कुमार
जेडीयू के लिए सबसे प्रतिष्ठा वाली लड़ाई पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की थी. यह सीट पार्टी की मौजूदा सीट थी. यहां जेडीयू के नीरज कुमार अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे. लेकिन सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मिली हार ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है. जेडीयू के उम्मीदवारों की हार के पीछे संगठन की कमजोरी, सहयोगी दलों की भूमिका और चुनाव प्रचार में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने जैसे सवाल राजनीतिक गलियारे में उठ रहे हैं.
सारण में बीजेपी के बागी राहुल राज ने बिगाड़ा जेडीयू का खेल
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा से जुड़े रहे राहुल राज चुनाव लड़ना चाहते थे. लेकिन यह सीट एनडीए में जेडीयू के खाते में चली गई. इसके बाद राहुल राज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए. भाजपा ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था. इसके बावजूद राहुल राज चुनाव जीत गए और जेडीयू उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा.
बीजेपी नेताओं ने पर्दे के पीछे किया खेल?
जेडीयू नेताओं को संदेह है कि सहयोगी भाजपा के कुछ नेताओं ने पर्दे के पीछे से राहुल राज की मदद की. इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों दलों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया है. खुले मंच से जेडीयू ने इसपर नाराजगी भी जताई है. इस मुद्दे पर क्या कुछ नकलकर आया है वह जेडीयू की होने वाली बैठक में सामने रखा जाएगा और उसपर चर्चा होगी.
राम पुकार सिन्हा प्रकरण ने भी बढ़ाई मुश्किल
सारण में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. पार्टी के तीन विधायक उनके समर्थन में उतर आए थे. बाद में पार्टी से निष्कासन और दबाव के बाद राम पुकार सिन्हा ने नामांकन वापस लेने और जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की. इसके बावजूद जेडीयू को यहां हार का सामना करना पड़ा.
Chapra, Bihar: On Independent MLC Rahul Raj joining the BJP, BJP MP Rajiv Pratap Rudy says, “No, I believe our party is intact. Everyone is well-settled. A good government is functioning under the leadership of Samrat Choudhary, and we have the guidance of Nitish Kumar ji. We are all united. If any situation arises, we will sit together and resolve it.”— IANS (@ians_india) November 4, 2026
जीतने के बाद भाजपा में शामिल होने पर सवाल
जेडीयू की नाराजगी सिर्फ राहुल राज के चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है. पार्टी नेताओं का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस उम्मीदवार को भाजपा ने छह साल के लिए निष्कासित किया था, चुनाव जीतने के बाद उसे इतनी जल्दी पार्टी में शामिल क्यों कर लिया गया? क्या यह कोई अंदर से सेटिंग थी या जीत के बाद उनको इनाम मिला?
गुस्से में जेडीयू कार्यकर्ता और नेता- 'ताली एक हाथ से नहीं बजती'
यही स्थिति तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी देखने को मिली. यहां जेडीयू के अभिषेक झा लगातार दूसरी बार निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी से चुनाव हार गए. जीत के बाद बंशीधर ब्रजवासी ने भाजपा का समर्थन कर दिया. जेडीयू नेताओं को आशंका है कि यहां भी सहयोगी दल के कुछ नेताओं ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया. जिससे नतीजों ने चौंकाया.
''तिरहुत स्नातक क्षेत्र में अभिषेक झा के लिए काम करने वाले जदयू के नेता कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए का धर्म निभाते रहे लेकिन जमीन पर उस तरह से कार्य नहीं हुआ. हम लोगों ने अपना फीडबैक पार्टी नेतृत्व को दे दिया है. ताली एक हाथ से नहीं बजती है. अब 5 नवंबर को उसके आधार पर पार्टी नेतृत्व आगे की रणनीति तैयार करेगा.''- साकेत सिंह, जेडीयू नेता
उमेश कुशवाहा ने उठाए एनडीए की एकजुटता पर सवाल
दोनों सीटों पर हार के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठाए हैं. जेडीयू के दोनों पराजित उम्मीदवार अपनी पीड़ा सार्वजनिक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें समीक्षा बैठक तक इंतजार करने का निर्देश दिया.
जेडीयू कैंडिडेट भी जाहिर कर चुके नाराजगी
सोशल मीडिया के जरिए अभिषेक झा और आनंद पुष्कर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. तिरहुत स्नातक क्षेत्र में अभिषेक झा के लिए काम करने वाले जेडीयू नेताओं का कहना है कि उन्होंने एनडीए धर्म का पालन किया, लेकिन जमीन पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. उनका कहना है कि इस संबंध में पार्टी नेतृत्व को फीडबैक दे दिया गया है.
तिरहुत के मेरे अपने स्नातक भाई-बहनों, साथियों और शुभचिंतकों, सबसे पहले तो आप तक अपनी बात पहुँचाने में हुई इस देरी के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। चुनाव के परिणाम भले ही मेरे पक्ष में नहीं आए, लेकिन इन बीते दिनों में आपने मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन दिया है, सच कहूँ तो वह मेरे लिए किसी ऐतिहासिक जीत से कम नहीं है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हर उन मतदाता—चाहे वे हमारे आदरणीय शिक्षक हों, युवा साथी हों, व्यवसायी, चिकित्सक, अधिवक्ता या किसान हों—आप सभी का हृदय से आभार। जिन्होंने मुझे प्रथम वरीयता देकर अपना विश्वास सौंपा और जिन्होंने द्वितीय वरीयता से मेरा साथ दिया, आपका यह अपनत्व ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूँजी है। चुनाव में केवल एक प्रत्याशी की हार हुई है, हमारे और आपके रिश्ते की नहीं। आपका अभिषेक कल भी आपके बीच था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ❤️ हाँ, एक बात जो लोकतंत्र के एक सच्चे सिपाही के नाते आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ—शायद आपमें से बहुतों को यह मालूम न हो कि लगभग 4700 मतों में मेरे नाम के सामने ✓(टिक) का निशान होने के कारण उन्हें निरस्त (Invalid) कर दिया गया। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या यह सामान्य घटना है कि जो जागरूक मतदाता हैं वो मेरे नाम के सामने ✓(टिक) लगाएंगे? यह तथ्य मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि एक-एक वोट लोकतंत्र की पवित्र धरोहर है और हमने चुनाव में इसकी मर्यादा बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया था। यदि यह नहीं हुआ होता तो हमलोग बहुत आसानी से यह चुनाव जीत जाते। मन में कभी-कभी यह सवाल भी उठता है कि क्या मैं अपने ही राजनीतिक परिवार (NDA) के भीतर रचे गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ गया था? यह मेरी व्यक्तिगत पीड़ा और आत्ममंथन का विषय है। पर यकीन मानिए, मैं किसी के प्रति मन में कोई कटुता या द्वेष लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। समय और सत्य, दोनों खुद अपनी कहानी कहेंगे। मेरे साथ डटकर खड़े रहने वाले हर साथी को मेरा एक वचन है: हमारा रिश्ता किसी पद, चुनाव या सियासी गणित का मोहताज नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी साथी को राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, तो याद रखिएगा—आप अकेले नहीं हैं। मुझे बस एक आवाज़ दीजिएगा, आपका यह भाई आपकी हर मुश्किल में आपके साथ ढाल बनकर खड़ा मिलेगा। मैं माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी को उनके पक्ष में मिले आशीर्वाद के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वे शिक्षकों की समस्याओं और तिरहुत के विकास को प्राथमिकता देंगे। उनके हर उस कदम में मेरा पूरा सहयोग रहेगा जो स्नातकों और समाज के हित में उठेगा। उन्होंने आज तक मेरी जितनी भी आलोचना की हो जितने भी अपशब्द कहे हों या जो श्राप दिया हो सबको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैंने यह गुण सीखा है। पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जिन साथियों ने मेरा विरोध किया उनको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। यह भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। चुनाव की इस पूरी यात्रा में, अगर अनजाने में भी मेरे किसी शब्द या व्यवहार से किसी सहयोगी, समर्थक या विरोधी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा माँगता हूँ। लोकतंत्र में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। अंत में, बस अपने दिल की ये तीन बातें आपसे कहना चाहता हूँ— ✨ आपने मुझे वोट दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ✨ आपने मुझ पर अटूट विश्वास किया, इसके लिए मैं ऋणी हूँ। ✨ और आपने मुझे अपना समझा, इस पवित्र रिश्ते को मैं जीवन भर निभाने का वचन देता हूँ। पद मिले या न मिले, जीत हो या हार—आपके हर सुख-दुःख में आपके बीच उपस्थित रहने का मेरा संकल्प कल भी था और आज और भी मजबूत हो गया है। आपका अपना, अभिषेक झा ❤️🙏 #अभिषेक_झा #TirhutGraduateConstituency #AbhishekJha #BiharPolitics— Abhishek Jha (@AbhishekJhaNITP) October 30, 2026
भाजपा नेताओं की सफाई-'एनडीए पूरी तरह एकजुट'
जेडीयू की नाराजगी के बीच भाजपा के नेताओं की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है. छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भी चुनाव में भीतरघात के आरोप लगे थे. राजीव प्रताप रूडी ने इन आरोपों पर अपनी सफाई दी है.
बीजेपी ने भीतरघात से किया इंकार
वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि हर पार्टी को चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा करने का अधिकार है. उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा और एनडीए को जितनी सफलता की उम्मीद थी, उतनी नहीं मिली. हालांकि उन्होंने किसी तरह के खेला या भीतरघात की बात से इनकार किया. उनके मुताबिक एनडीए ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और गठबंधन पूरी तरह एकजुट है.
''हर पार्टी को चुनाव के बाद समीक्षा करना चाहिए. हम लोगों को जो उम्मीद थी उस हिसाब से सफलता नहीं मिली, लेकिन कोई खेला नहीं होता है. हार के बाद तात्कालिक रिएक्शन है. एनडीए एकजुट है और एनडीए ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था.''- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता भाजपा
नीतीश कुमार को आरजेडी ने दिया न्योता
सत्ताधारी गठबंधन के भीतर बढ़ती नाराजगी पर विपक्ष की भी नजर है. राजद इस घटनाक्रम को भाजपा और जेडीयू के रिश्तों में दरार के तौर पर देख रहा है. राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार को सतर्क रहने की सलाह दी है. आरजेडी ने इसे मौका समझते हुए नीतीश कुमार पर डोरे डालना शुरू कर दिया है. नीतीश को आरजेडी ने डायरेक्ट फिर से साथ आने का निमंत्रण दिया है.
आरजेडी ने चली अपनी चाल
आरजेडी नेता रण विजय साहू का आरोप है कि जेडीयू के कई विधायक, सांसद और नेता भाजपा के संपर्क में हैं. भाजपा कभी भी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर सकती है. उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को कमजोर करने का काम करती रही है. रणविजय साहू ने नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करने के लिए फिर साथ आने का न्योता भी दिया.
''जदयू में कई ऐसे विधायक सांसद और नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में है. जदयू को तोड़कर कभी भी बीजेपी में मिला सकते हैं. इस पार्टी का स्वभाव भी है कि अपने सहयोगियों को तोड़कर मिलाती रही है. मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र जैसे राज्य इसके उदाहरण है.''- रणविजय साहू, प्रधान महासचिव आरजेडी.
'जेडीयू की नाराजगी जायज, लेकिन..उलटफेर मुश्किल'
भाजपा और जेडीयू के बीच बढ़ते अविश्वास पर राजनीतिक विशेषज्ञों की भी नजर है. राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि मौजूदा घटनाक्रम में जेडीयू की नाराजगी को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता. उनका कहना है कि गठबंधन बनने के बाद जेडीयू की तरफ से भाजपा के साथ दगाबाजी का कोई बड़ा उदाहरण सामने नहीं आया है.
बीजेपी ने जेडीयू से कई बार की दगाबाजी?
उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों के भाजपा में शामिल होने और बिहार में पिछले राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को गठबंधन धर्म का ध्यान रखना चाहिए. हालांकि उनके मुताबिक तत्काल सत्ता परिवर्तन की संभावना कम है, लेकिन दोनों दलों के बीच विवाद आगे बढ़ सकता है.
''जिस प्रकार से घटना हुई है, जदयू की नाराजगी जायज है. जब से गठबंधन हुआ है, तब से जदयू ने कोई दगाबाजी की हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है. गठबंधन धर्म को लेकर जदयू में नाराजगी जरूर है, लेकिन जेडीयू बताशा के लिए मंदिर तोड़ेंगी इसकी संभावना कम है.''- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ
'भाजपा ने जल्दबाजी में लिया फैसला'
वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार अक्सर अपने विरोधियों और कई बार अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगाते हैं. लेकिन इस बार भाजपा जैसी बड़ी पार्टी ने जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत के बाद अपने साथ जोड़ा, उससे सवाल जरूर उठते हैं.
''दोनों उम्मीदवार जेडीयू को हराकर आए हैं. ऐसे में जेडीयू की नाराजगी स्वाभाविक है. 5 नवंबर की समीक्षा बैठक के बाद जेडीयू की तरफ से भाजपा को कोई कड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा सकता है.''- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार
BJP-JDU में विवाद बढ़ा तो क्या होगा?
बिहार में भाजपा और जेडीयू सत्ता के दो सबसे बड़े साझेदार हैं. केंद्र सरकार में भी जेडीयू भाजपा की सहयोगी है. 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की थी. बाद में बांकीपुर सीट पर हार के बाद गठबंधन की संख्या 201 रह गई. मौजूदा विधानसभा में भाजपा के 88 और जेडीयू के 85 विधायक हैं. लोजपा (रामविलास) के 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चार विधायक हैं. ऐसे में भाजपा और जेडीयू के बीच विवाद बढ़ने पर सरकार के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
जेडीयू के बिना भाजपा के लिए बहुमत जुटाना आसान नहीं
यदि किसी राजनीतिक परिस्थिति में जेडीयू एनडीए से अलग होता है तो भाजपा के लिए मौजूदा सहयोगियों के साथ बहुमत का आंकड़ा जुटाना मुश्किल हो सकता है. भाजपा के 88, लोजपा (रामविलास) के 19, हम के पांच और रालोमो के चार विधायक मिलाकर कुल 116 विधायक होते हैं. जबकि बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है.
जेडीयू के साथ विपक्षी दल आए तो बन सकता है दूसरा समीकरण
दूसरी तरफ जेडीयू के 85 विधायकों के साथ राजद के 25, कांग्रेस के छह, एआईएमआईएम के पांच, वामदलों के तीन, वीआईपी के एक और बसपा के एक विधायक को मिला दिया जाए तो संख्या 126 तक पहुंचती है. यह बहुमत के आंकड़े से अधिक है. हालांकि यह केवल विधानसभा के मौजूदा संख्या बल पर आधारित संभावित राजनीतिक गणित है. फिलहाल किसी दल की ओर से ऐसा गठबंधन बनाने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है.
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों पर भी नजर
इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं हैं. दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ विधायक जेडीयू के साथ जा सकते हैं. हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. यदि ऐसा होता है तो विधानसभा में जेडीयू की संख्या बढ़ सकती है और भाजपा-जेडीयू के बीच शक्ति संतुलन पर भी इसका असर पड़ेगा.
पहले भी भाजपा-जेडीयू के विवाद ने बदली है बिहार की राजनीति
बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच टकराव का इतिहास नया नहीं है. 2010 में एनडीए ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी. लेकिन नरेंद्र मोदी को भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका दिए जाने के बाद 2013 में नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था. 2015 में जेडीयू ने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई. हालांकि यह गठबंधन भी ज्यादा समय तक नहीं चला. 2017 में नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ आ गए.
2020 में भी जेडीयू ने भितरघात के आरोप लगाए
2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने भाजपा पर भीतरघात के आरोप लगाए थे. इसके बावजूद सरकार बनी, लेकिन अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने फिर भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली. जनवरी 2024 में वह एक बार फिर एनडीए में लौट आए. इस राजनीतिक इतिहास के कारण मौजूदा विवाद को भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है. हालांकि सिर्फ एमएलसी चुनाव के नतीजों के आधार पर किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी.
5 नवंबर की बैठक पर टिकी नजरें
जेडीयू ने 5 नवंबर को चुनाव परिणामों और पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और निशांत कुमार इस बैठक में पार्टी नेताओं से फीडबैक लेंगे. इसमें सभी जिला अध्यक्षों, चारों विधान परिषद सीटों से जुड़े विधायकों और संबंधित प्रभारियों को बुलाया गया है. चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों से भी जानकारी ली जाएगी.
बैठक में इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
बैठक में उम्मीदवारों के चयन, चुनाव प्रचार, संगठन की सक्रियता, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका और सहयोगी दलों से मिले समर्थन की समीक्षा हो सकती है. इसके बाद पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी. माना जा रहा है कि बैठक में मिली रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुंचाई जाएगी.
JDU में भी खींचतान की चर्चा
इस पूरे घटनाक्रम के बीच जेडीयू के अंदरूनी समीकरणों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं. पार्टी में नेतृत्व, संगठन और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हैं. ललन सिंह की भूमिका में किसी बदलाव या जेडीयू में बड़े संगठनात्मक फेरबदल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
भाजपा को कड़ा संदेश दे सकती है जेडीयू
2025 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बिहार की सत्ता में पहली बार भाजपा ड्राइविंग सीट पर है. मुख्यमंत्री की कुर्सी भी भाजपा के पास है. ऐसे समय में एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद जेडीयू की नाराजगी गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती बन गई है. जेडीयू के लिए यह सिर्फ तीन सीटों पर हार का मामला नहीं है, बल्कि सहयोगी दल के साथ भरोसे और गठबंधन धर्म का सवाल भी बन गया है. दूसरी तरफ भाजपा भी इस नाराजगी को बढ़ने देना नहीं चाहेगी.
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