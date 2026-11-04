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Explainer : दीपावली बाद फिर पाला बदलेंगे नीतीश? RJD ने दिया साथ आने का न्योता, जानें अब आगे क्या

5 नवंबर के बाद जेडीयू क्या एक्शन लेगी? ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव परिणाम के बाद एनडीए के दो प्रमुख सहयोगी दलों भाजपा और जेडीयू के बीच सबकुछ ठीक नहीं होने की चर्चा तेज हो गई है. खासकर सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू उम्मीदवारों की हार ने दोनों दलों के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है. गठबंधन में भितरघात को लेकर घमासान है.

5 नवंबर के बाद जेडीयू क्या एक्शन लेगी?