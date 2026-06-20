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एक ऐसी अदालत..जहां दी जाती थी मौत की सजा, आज वहां लौट आया अमन-चैन

नक्सलियों की मांद और 'राजधानी': यह दक्षिण इलाके नक्सलियों की राजधानी के तौर पर माने जाते थे. ये नकसलियों के सुरक्षित मांद थे. क्योंकि अधिकांश निर्णय इन्हीं दक्षिण क्षेत्र से सटे बिहार-झारखंड के बॉर्डर पर लिए जाते थे. गया के सोभ से लेकर धनगाई तक का क्षेत्र नक्सलियों की मांद था. कई बङे नक्सली लीडरों की आवाजाही होती थी. बिहार के गया के 24 प्रखंड में से 23 प्रखंड नक्सल प्रभावित रहे हैं. गया नगर प्रखंड क्षेत्र में भी नक्सलियों की गतिविधियां चलती रही है.

लाल फौज का क्रूर फरमान: बिहार में 1989-90 का दौर जब चल रहा था, तो नक्सली आतंक के एक नए 'लाल आतंक' अध्याय की शुरुआत हो गई थी. बिहार के मगध के गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद जिलों में नक्सलियों का वर्चस्व ऐसा था, कि 'लाल फौज' का फरमान खौफ और दहशत का पर्याय बना था. गया जिले के खासकर दक्षिणी क्षेत्र अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सोभ जीटी रोड से दक्षिण से धनगाई और इमामगंज के क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियां चरम पर थी.

"कई गांव के लोगों को बुलाया जाता था. कभी यहां कभी वहां, उसमें से जन अदालत का एक अध्यक्ष चुना जाता था, जिसमें मुझे कई बार चुना गया. मैं नहीं चाहते हुए भी नक्सली भय से मजबूरी में जन अदालत का अध्यक्ष बना. किंतु अब की स्थिति बिल्कुल बदल गई है. नक्सलियों के जन अदालत वाले स्थान पर ग्रामीण चौपाल लगा रहे हैं." -श्याम बिहारी यादव, ग्रामीण

मजबूरी में बनते थे अध्यक्ष: वही धनगाई के श्याम बिहारी यादव बताते हैं कि पहले नक्सली जन अदालत से हम लोग काफी त्रस्त रहते थे. कई गांव के लोगों को बुलाया जाता था. कभी यहां कभी वहां, उसमें से जन अदालत का एक अध्यक्ष चुना जाता था, जिसमें मुझे कई बार चुना गया. मैं नहीं चाहते हुए भी नक्सली भय से मजबूरी में जन अदालत का अध्यक्ष बना. जनता नक्सलियों के फैसलों का विरोध करने की कोई हिमाकत नहीं करती थी.

"पहले पुलिस भी इस इलाके में आने से डरती थी, लेकिन अब पुलिस दिन रात आती जाती रहती है. अब किसी को कोई खतरा नक्सलियों का महसूस नहीं होता. अब नक्सली भी यहां इस इलाके में विचरण नहीं करते हैं." -जालंधर गुप्ता, धनगाई के रहने वाले

जबरन और मजबूरी का दौर: जालंधर गुप्ता बताते हैं कि 1989 से 2015 तक नक्सलियों का ही दौर चला. बड़े-बड़े जन अदालत यहां लगते रहे. इन क्षेत्रों में काफी वर्चस्व नक्सलियों का था. धनगाई गांव के घने जंगलों में सालों तक नक्सलियों का कब्जा रहा है. यहां शायद ही कोई ऐसा घर हो, जिसने कभी न कभी नक्सलियों की मदद न की हो. कभी जबरन, तो कभी मजबूरी में उन्हें आश्रय दिया, तो कभी उनकी जन अदालतों में पहुंचे.

"10 साल पहले तक जन अदालत होती रही है. किंतु अब यह खत्म हो गया है. अब हम लोग आराम से बैठते हैं. यहां चौपाल लगती है. चौपाल में सुख-दुख, शादी विवाह एवं अपनापन की बातें होती है. यहां पंचायत भी लगती है. 2015 तक यहां नक्सलियों का जन अदालत लगता था. " -विलास मंडल, धनगाई के निवासी

खौफ के साए में जुटती भीड़: इसमें नक्सली लीडर, एरिया कमांडर समेत नक्सलियों का हथियारबन दस्ता मौजूद रहता था. वहीं, काफी दूर-दूर से यहां लोग आते थे. काफी भयावह स्थिति थी. डर का माहौल के बीच जन अदालत में लोग जुटते थे. विलास मंडल बताते हैं कि 10 साल पहले तक जन अदालत होती रही है. संगीला देवी बताती हैं कि जो आरोपित होता था, उसे बांधकर मारपीट भी की जाती थी. सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच जन अदालत लगता था.

"एरिया कमांडर समेत नक्सलियों का हथियारबन दस्ता मौजूद रहता था. वहीं, काफी दूर-दूर से यहां लोग आते थे. काफी भयावह स्थिति थी. डर का माहौल के बीच जन अदालत में लोग जुटते थे. किसी को मारपीट करके छोड़ दिया जाता था, तो किसी को गलती साबित नहीं होने पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता था. अलग-अलग तरह की सजा दी जाती थी." -छोटन तुरी, धनगाई के निवासी

ब्रिटिश रेस्ट हाउस बना मांद: धनगाई के छोटन तुरी बताते हैं कि यह जो हेडक्वार्टर है, वह ब्रिटिश कालीन है. कभी इसमें फॉरेस्ट विभाग का रेस्ट हाउस हुआ करता था. किंतु नक्सलियों का दौर आया तो सब खत्म हो गया. यहां पार्टी वाले (नक्सली) ने मुख्य ठिकाना बनाया. यहां नक्सलियों के द्वारा जन अदालत लगाकर सजा दिया जाता था. इसमें वैसे लोगों को पकड़ कर लाया जाता था, जिन्हें नक्सली अपने खिलाफ समझते थे या फिर वह पुलिस के मुखबिर होते थे.

गया: बिहार के गया के धनगाई गांव में यह भवन देख रहे हैं. इस भवन में आज पंचायत लगती है, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, लेकिन इसी भवन में 10 साल पहले नक्सलियों की अदालत लगती थी. जो लोग आज पंचायत में सिर उठाकर बोलते हैं, वे पहले सिर झूका कर बैठे रहते थे. नकस्ली का ही हुकुम चलता था. वही फैसला सुनाते थे. किसी मामले में अगर दोषी पाए गए तो ऐसे लोगों को बांधकर 50 डंडे या फिर अधमरा या फिर मौत की सजा जी जाती थी.

पूरा गया जिला था प्रभावित: गया नगर प्रखंड अंतर्गत प्रेतशिला टीओपी से नक्सली हथियार लूट ले गए थे. ऐसे में कहा जाए, कि पूरा गया जिला नक्सल से प्रभावित था, तो इसमें कोई अति अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी. गया जिले में 24 प्रखंड अंतर्गत 332 पंचायत है. 24 में से 20 प्रखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते थे. पहले पुलिस भी इस इलाके में आने से डरती थी, लेकिन अब पुलिस दिन रात आती जाती रहती है.

हेलीकॉप्टर को आग के हवाले किया: सोभ-धनगाई मार्ग में ही पड़रिया गांव अवस्थित है. जहां वर्ष 2005 में वेंकैया नायडू का हेलीकॉप्टर का आपातकालीन लैंडिंग हुआ था. हेलीकॉप्टर का आपातकालीन लैंडिंग होने के बाद वेंकैया नायडू किसी तरह से इस इलाके से निकलने में सफल रहे थे. वही, जैसे ही नक्सलियों को उनके हेलीकॉप्टर के बारे में पता चला. नक्सलियों का हथियारबंद दस्ता तुरंत पहुंचा और पेट्रोल छिङककर हेलीकॉप्टर को आगे कर दिया था.

धनगाई गांव (ETV Bharat)

देश-विदेश तक हुई थी चर्चा: नक्सलियों की इस घटना की चर्चा देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक हुई थी. इस प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की कथित समानांतर सरकार चलती थी. नक्सलियों का फरमान ग्रामीण पर कहर बनकर टूटता था. नक्सलियों को जो मन में आया, वे करते थे. गया के सैकड़ो गांव नक्सलियों की कथित समानांतर सरकार से प्रभावित थे. समानांतर सरकार का सबसे बङा उदाहरण लगाई जाने वाली जन अदालतें हुआ करती थी.

जर्जर रास्ते और नदियों का रोड़ा: उस समय सोभ से धनगाई के पहाङी व जंगली इलाके तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर पहुंचने के लिए चार नदी को पार करना पड़ता था. तब न तो नदियों पर पुल था और नहीं अच्छी सड़क. इसके कारण नक्सली बेखौफ थे. नक्सलियों का हथियारबंद दस्ता भ्रमणशील रहता था. नक्सली सुरक्षा बलों को भी टारगेट करते थे. गया में सुरक्षा बलों के कैंप- थाने को भी निशाना बनाने की कोशिश की.

सुरक्षा बलों का कड़ा मुकाबला: इस बीच जहां कहीं भी पैरामिलिट्री फोर्सेज सीआरपीएफ, एसएसबी, कोबसा, एसटीएफ की कंपनियां तैनात की गई, उस इलाके में सर्च ऑपरेशन से नक्सलियों को कुंद किया जाने लगा. माओवादियों के सबसे खतरनाक मारक दस्ता पीएलजीए को ढेर किया जाने लगा. हालांकि इस तरह के नक्सल विरोधी ऑपरेशन के क्रम में सुरक्षाबल के जवान भी शहीद हुए. बदलते दौर के साथ नक्सलियों की कमर टूटी और लाल आतंक पर धीरे-धीरे नकेल कस गया.

विकास और सिविक प्रोग्राम: नक्सलियों के खिलाफ लङाई का एक और हथियार ऐसे क्षेत्रों में किए जाने वाले सिविक प्रोग्राम को भी बनाया गया. धीरे-धीरे विकास का कार्य शुरू हुआ, जहां सड़कों नहीं थी, वहां सङकें बनी. जहां नदियों पर पुल नहीं थे, वहां पुल बनने लगे. इससे दो फायदे हुए, एक तो सङकें-पुल बनने से सुरक्षा बलों की पहुंच हर इलाके में आसानी से होने लगी तो दूसरी ओर हर गांवों में विकास होने लगा.

गया जिले के बड़े हमले: गया जिले में कई बड़ी नक्सली घटनाएं हुईं. साल 1999 में गया जिले के शेरघाटी क्षेत्र के शेरनी गांव में नक्सलियों ने 12 लोगों की हत्या कर दी थी. गया के टिकारी बारा में नक्सली संगठन एमसीसी ने नरसंहार की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 35 लोग मारे गए थे. धनगाई में मध्य विद्यालय का भवन डायनामाइट लगाकर 2008 में उङाया गया.

बारूदी सुरंग और शहादत: 22 फरवरी 2013 को गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र में बारूदी सुरंग का विस्फोट किया, छह पुलिसकर्मी शहीद, दो और की मौत हुई. वर्ष 2016 में बांकेबाजार इलाके में नक्सलियों के लैंड माइन्स विस्फोट कर किए गए हमले में 10 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए. वर्ष 2021 में इमामगंज के सोनाबारर गांव में नक्सलियों ने एक ही परिवार के चार की फांसी लगाकर कर दी हत्या.

एसएसपी गया की आधिकारिक पुष्टि: गया में नक्सली गतिविधियां पूरी तरह से खत्म हो गई है. फिर भी पैरामिलिट्री के कैंप जिन-जिन क्षेत्रों में है, वहां नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार चलता है. एरिया डोमिनेशन होती है. एसएसबी, सीआरपीएफ, एसटीएफ, अभियान दल, पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है. वही, पुराने नक्सली की गिरफ्तारी का प्रयास किया जाता है और नक्सली नक्सल पुनर्जीवित न हो, इसके लिए लगातार ऑपरेशन चलते रहते हैं.

"विश्वास पैदा करने का काम हुआ है. सरकार की कई योजनाएं चली है, जिससे अब क्षेत्र में शांतिपूर्ण व्यवस्था है. सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है. विकास के कार्य हुए हैं. सिविक एक्शन के तहत काफी काम हुए हैं. दूरसंचार को भी ऐसे इलाकों में मजबूत किया गया और फिर करीब तीन दशकों के लंबे अंतराल में नक्सलवाद पर पूर्ण काबू पा लिया गया." -सुशील कुमार, एसएसपी गया.

खौफ के गढ़ में अब विकास: अब परिस्थितियां बदल गई हैं. इस इलाके में जहां नक्सलियों की जन अदालत लगती थी, वहां अब ग्रामीणों की चौपाल लग रही है. चौपाल में सुख-दुख, शादी विवाह एवं अपनापन की बातें होती है. यहां पंचायत भी लगती है. अब प्रशासन पहुंचकर आदिवासी समुदायों को स्वास्थ्य जांच, जागरूकता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिला रहा.

भयमुक्त माहौल में गुलजार बाजार: किंतु अभी स्थिति उल्टी है. अब यहां अमन चैन आ गया है. नक्सली अब नहीं है और न ही उनका अब अड्डा इस इलाके में कहीं रह गया है. आज इस बाजार पङरिया गांव में भी गुलजार है. पड़रिया में बाजार और... मार्केट बन चुके हैं. दिन और रात दोनों समय ग्रामीणों का आवागमन आसानी से भयमुक्त वातावरण में हो रहा है.

बिहार में लाल आतंक का खात्मा: बिहार में 1990 से 2015 तक नक्सलवाद का गहरा प्रभाव रहा. मगध और मध्य जिलों के अलावा, बिहार के लखीसराय, जमुई, कैमूर, रोहतास, मुंगेर, नवादा, बांका और पश्चिमी चंपारण जिले भी लंबे समय तक नक्सली आतंक से प्रभावित रहे, जो अब नियंत्रण में है.

मियांपुर नरसंहार और चर्चित घटनाएं: औरंगाबाद के मियांपुर में 2000 में हुए नरसंहार में 34 लोग मारे गए थे. जहानाबाद जेलब्रेक जैसी बड़ी घटनाओं के माध्यम से नक्सलियों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती दी थी.

नक्सल मुक्त बिहार की राह: 2024 में केवल आठ जिले प्रभावित रह गए थे. 31 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया. पुलिस अब सर्च ऑपरेशन के जरिए बची हुई गतिविधियों को खत्म कर रही है. दो बड़े इनामी नक्सली नितेश यादव उर्फ इरफान और मनोहर गंजू अभी भी सक्रिय हैं. ये खूंखार नक्सली गया, चतरा और पलामू के सीमावर्ती जंगलों में अपना दस्ता फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं.

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