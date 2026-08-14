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Explainer : बिहार नक्सल-मुक्त या सिर्फ दावा? जंगलों में दबे हथियारों के बीच IG विकास वैभव ने खोला राज

नक्सल मुक्त बिहार में पकड़े जा रहे नक्सली? : 31 मार्च को बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के दावों पर हालिया बरामदगी और गिरफ्तारियों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घोषणा के ठीक बाद, अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई में गया के डुमरिया से वांछित नक्सली प्रदीप यादव और बोधी बीघा से विमल यादव को गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, लुटुआ, डुमरी और बरहट के जंगलों सहित जमुई और औरंगाबाद के कंचनपुर में की गई छापेमारी में एके-47 के कारतूस, कारबाईन, मैगजीन, राइफल, भारी मात्रा में डेटोनेटर और जिलेटिन बरामद हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर सूबा पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है, तो जंगलों में हथियारों और विस्फोटकों का यह जखीरा और सक्रिय नक्सलियों की मौजूदगी क्या बयां कर रही है?

नक्सली नाम का इस्तेमाल, असली मकसद लेवी? : आईजी विकास वैभव के मुताबिक, नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी कुछ आपराधिक तत्व नक्सलियों के नाम का इस्तेमाल कर फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. हाल में लेवी से जुड़ा एक मामला सामने आया, लेकिन जांच में उसका वास्तविक नक्सली नेटवर्क से संबंध नहीं मिला. पुलिस कार्रवाई के बाद मामले का खुलासा हुआ. ऐसे मामलों को नक्सली गतिविधि मानने के बजाय आपराधिक तत्वों की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

औरंगाबाद में कार्बाइन मिलने से फिर उठे सवाल : औरंगाबाद के देव प्रखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बंगला बगीचा जंगल में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस कार्बाइन, मैगजीन स्लाइड और स्प्रिंग बरामद किया. बरामदगी के बाद इलाके में निगरानी और तलाशी अभियान तेज किया गया. यही घटनाएं नक्सल-मुक्त बिहार के दावे के बीच पुराने हथियारों और संभावित खतरे को लेकर सवाल खड़े करती हैं.

जंगल से हथियार क्यों मिल रहे? : नक्सलवाद के चरम दौर में पहाड़ी और घने जंगलों में हथियारों और विस्फोटकों के कई डंप बनाए गए थे. विकास वैभव के अनुसार, अब तलाशी अभियानों के दौरान बरामद हो रहे हथियार और विस्फोटक इन्हीं पुराने डंप का हिस्सा हैं. ग्रामीणों को जब ऐसे संदिग्ध स्थानों की जानकारी मिलती है, तो पुलिस और सुरक्षा बल वहां सर्च ऑपरेशन चलाकर बरामदगी करते हैं. उनका कहना है कि इन बरामदगियों को मौजूदा नक्सली गतिविधि का प्रमाण नहीं माना जा सकता.

'अब नक्सलवाद अब इतिहास की ओर' : मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि नक्सलवाद अब इतिहास में जा रहा है. उनके मुताबिक, अधिकांश नक्सली कैडर जेल में हैं या जमानत पर हैं. कुछ ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना बाकी है, लेकिन वे सक्रिय नहीं हैं. बिहार में नक्सली कांड दर्ज नहीं होना भी इस बदलाव का बड़ा प्रमाण है.

सरकार के दावों में कितना दम? : अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. बिहार सरकार राज्य को नक्सल-मुक्त घोषित कर चुकी है. फरवरी 2026 में अंतिम नक्सली कमांडर सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद इस दावे को और मजबूती मिली. लेकिन औरंगाबाद और गया के दुर्गम जंगलों से पुराने हथियार मिलने के बाद सवाल फिर खड़ा है- क्या नक्सलवाद सचमुच पूरी तरह खत्म हो चुका है?

कभी दिन के उजाले में लाल आतंक का खौफ : बिहार में कभी नक्सलवाद का खौफ इतना गहरा था कि गया, जमुई, रोहतास समेत करीब दो दर्जन जिलों में दिन के उजाले में भी 'लाल आतंक' महसूस होता था. बूथों पर बारूदी सुरंग, बूथ कैप्चरिंग और पुलिस पर घात लगाकर हमले आम चुनौती थे. हालांकि 30 मार्च को 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने देस को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की और तय तारीख 31 मार्च को पूरा देश नक्सल फ्री हो गया.

गया : बिहार में 1980 से 1990 का दशक 'लाल आतंक' के चरम उत्कर्ष का गवाह रहा, जहां नक्सलियों की बंदूकें और 'समानांतर सरकारें' पुलिस प्रशासन को भी चुनौती देती थीं. आम लोग दिन के उजाले में भी घरों से निकलने से कतराते थे. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के कड़े रुख और साझा प्रयासों के बाद आखिरकार इस खूनी खेल का अंत हुआ और बिहार को पूरी तरह 'नक्सल मुक्त' घोषित किया गया.

बूथ पर बारूद से बूथ पर लोकतंत्र तक : इन सवालों का जवाब देते हुए आईजी विकास वैभव बताते हैं कि कभी गया, जमुई, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद जैसे इलाकों में चुनाव कराना बड़ी चुनौती था. बारूदी सुरंगों और बूथ कैप्चरिंग के खतरे के कारण मतदान केंद्रों को सुरक्षित इलाकों में स्थानांतरित करना पड़ता था. फिर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप खुले, फोर्स बढ़ी, सड़कें बनीं, मोबाइल और संचार व्यवस्था मजबूत हुई. सूचना का आदान-प्रदान बढ़ा और पुलिस की कार्रवाई अधिक प्रभावी हुई.

सिर्फ बंदूक नहीं 'विकास' ने भी हराया नक्सलवाद : विकास वैभव के मुताबिक, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा अभियान तक सीमित नहीं रही. पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना, 'सरकार आपके द्वार' जैसे कार्यक्रम, सिविक एक्शन, सड़क और अन्य विकास योजनाओं ने लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा. जब सरकार की योजनाएं उन इलाकों तक पहुंचीं, तो ग्रामीणों का भरोसा बढ़ा और नक्सलियों के लिए सामाजिक आधार कमजोर होता गया.

''पूर्व में बिहार के गया, जमुई, रोहतास, औरंगजेब, नवादा, जहानाबाद समेत ऐसे कई जिले थे, जहां मतदान केदो पर बारूद लैंड माइंस विस्फोट का भय होता था. बूथ कैप्चरिंग होती थी. इसे लेकर तब सुरक्षित क्षेत्र में बूथ स्थानांतरित करना पड़ता था, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से बदल गई है. इस परिवर्तन का मुख्य कारण है, कि नक्सली प्रभावित एरिया में ही बलों के कैंप बने. फोर्सेस की संख्या बढ़ाई गई. कनेक्टिविटी हुई, मोबाइल का दौर शुरू हुआ, सड़क बनी. मोबाइल का दौर शुरू होने से सूचना का आदान-प्रदान हुआ. धीरे-धीरे परिस्थितियां अनुकूल बनती चली गई.''- विकास वैभव, IG, मगध रेंज

मगध रेंज IG विकास वैभव से खास बातचीत (ETV Bharat)

नक्सलियों की मांद में कैंप : पहले जहां पुलिस पहुंचने से भी हिचकती थी, वहीं बाद में नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में ही CRPF, SSB, CoBRA और STF की मौजूदगी सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए गए. सीआरपीएफ, एसएसबी, कोबरा और एसटीएफ की मौजूदगी बढ़ी. थाने खुले और एरिया डोमिनेशन तथा सर्च ऑपरेशन नियमित रणनीति का हिस्सा बने. सुरक्षा और विकास के इस दोहरे मॉडल ने नक्सलियों की पकड़ कमजोर कर दी.

'व्हाइट कॉलर' नेटवर्क पर भी नजर : विकास वैभव ने नक्सलवाद के पुनरुत्थान को रोकना सबसे बड़ी चुनौती बताया. उनके मुताबिक, हथियार उठाने वालों के साथ उन 'व्हाइट कॉलर' तत्वों पर भी नजर जरूरी है, जो प्रत्यक्ष हिंसा में शामिल हुए बिना वैचारिक आधार तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसी गतिविधियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की चेतावनी भी उन्होंने दी.

''बिहार में नक्सल मूवमेंट खत्म हो गए हैं. एकमात्र यदि चिंता करनी चाहिए, तो वह यह है कि नक्सल का पुनरूत्थान न हो, नक्सल पुनर्जीवित न हो, इसके लिए व्हाइट काॅलर लोगों से भी सतर्कता की जरूरत है. यह व्हाइट काॅलर लोग अर्बन नक्सली हथियार नहीं उठाते. किंतु वैचारिक परिधि को तैयार करते हैं. ऐसे लोगों को चेतावनी है कि आज की गतिविधि की निगरानी विधि सम्मत है. यदि इस तरह का कोई प्रयास होता है, तो कड़ी कार्रवाई होगी.''- विकास वैभव, IG, मगध रेंज

'बिहार में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पूरी तरह खत्म' : यही आशंका डीजीपी विनय कुमार ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जताई कि नक्सलवाद फिर से पुनर्जीवित न हो. उन्होंने कहा कि बिहार में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका है. इस वर्ष जनवरी में मुंगेर हिल्स के प्रतिबंधित क्षेत्र में बचे हुए नक्सलियों को सरेंडर कराया गया. इसके साथ ही बिहार को नक्सल समस्या से पूरी तरह मुक्त कराने में सफलता मिली. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से बिहार पुलिस के इस काम की सराहना की गई. उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया गया.

''जिन इलाकों से नक्सलवाद समाप्त हुआ है, वहां विकास की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है. पर्यटन, सड़क नेटवर्क, स्कूल और कॉलेज जैसी सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है. प्रभावित परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भविष्य में नक्सलवाद के दोबारा उभरने की संभावना नहीं रहे.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

रोहतास किले पर 26 जनवरी 2009 का वो दिन : बात विकास वैभव की करें तो, अगस्त 2008 से फरवरी 2011 तक रोहतास के एसपी रहे. उस समय रोहतास किला नक्सलियों के प्रभाव वाले दुर्गम इलाके में था और आजादी के बाद वहां तिरंगा नहीं फहराया गया था. संसाधनों, सड़क और संचार की कमी के बावजूद पुलिस ने स्थानीय लोगों को अभियान से जोड़ा. किले के इतिहास और पर्यटन की जानकारी देने के साथ स्थानीय लोगों को टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी गई. फिर 26 जनवरी 2009 को आजादी के बाद पहली बार रोहतास किले पर तिरंगा फहराया गया.

गोलीबारी के बीच भरोसे की लड़ाई : विकास वैभव बताते हैं कि रोहतास में पुलिस पर भी हमला हुआ और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई. कठिन पहाड़ी रास्ता, जंगल और लैंड माइंस बड़ी चुनौती थे. लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच भरोसा बढ़ा. धीरे-धीरे ग्रामीणों ने ही उग्रवादियों का विरोध शुरू किया. आत्मसमर्पण बढ़े और नक्सलियों का सामाजिक आधार टूटता चला गया.

''उस समय पुलिस के पास संसाधनों की कमी थी. रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन का अभाव था. पुलिस रेड करने जाती, तो नक्सली घात लगाकर हमला कर देते थे. मुझपर पर भी हमला हुआ. फिर दोनों से नक्सली और पुलिस का एनकाउंटर हुआ. मुझ पर भी गोलियां चली. किंतु इसके बाद भी हमने प्रयास जारी रखा. लोग हमसे जुड़ने चले गए. हमने रोहतास के किले के बारे में लोगों को बताया. रोहतास किले का संदर्भ के बारे में जानकारी दी. उन्हें टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग देने लगे. इससे बदलाव आने लगा और फिर लोगों की मदद से 26 जनवरी 2009 को पहली बार रोहतास किले पर तिरंगा मैंने फहराया था.''- विकास वैभव, IG, मगध रेंज

मगध रेंज IG विकास वैभव (ETV Bharat)

बिहार के नक्सल इतिहास में दर्ज खून के निशान : बिहार का नक्सल इतिहास कई भयावह घटनाओं से भरा है. गया के टिकारी के बारा गांव में 1992 में 35 लोगों की हत्या, 1999 में शेरघाटी में 12 लोगों की हत्या और 2000 में औरंगाबाद के मियापुर नरसंहार में 34 मौतें हुईं. 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक ने पूरे देश को झकझोर दिया. इसी दौर में गया, रोहतास, जमुई और अन्य इलाकों में पुलिस, प्रशासनिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक संपत्तियों पर भी हमले हुए.

लैंड माइंस का डर अब इतिहास : नक्सली हिंसा का सबसे भयावह चेहरा लैंड माइंस रही हैं. 2016 में गया के बांके बाजार थाना क्षेत्र में नक्सलियों के लैंड माइंस विस्फोट में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए थे. इसके अलावा रोशनगंज में डायनामाइट विस्फोट में छह पुलिसकर्मियों समेत आठ लोगों की मौत हुई थी. आज उसी क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी और बेहतर कनेक्टिविटी ने तस्वीर बदल दी है.

नक्सलियों का खतरा खत्म या सिर्फ कमजोर? : विकास वैभव के मुताबिक बिहार में सक्रिय नक्सली आंदोलन समाप्त हो चुका है. लेकिन पुराने हथियारों की बरामदगी, जंगलों में सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन इसलिए जारी हैं ताकि किसी भी संभावित पुनरुत्थान को शुरुआत में ही रोका जा सके. नक्सलियों में शामिल रहे लोग समाज का ही हिस्सा थे और बड़ी संख्या में मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं. ऐसे में बिहार की अगली चुनौती सिर्फ नक्सलवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे दोबारा जड़ जमाने से रोकना है.

26 जनवरी 2009 से 2026 तक : रोहतास किले पर फहराया गया तिरंगा सिर्फ एक प्रतीकात्मक घटना नहीं थी. यह उस बदलाव का संकेत था, जिसमें सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ विकास, संचार, सड़क, पंचायत और जनता की भागीदारी ने नक्सलवाद की जमीन कमजोर की. करीब दो दशक बाद बिहार के नक्सल-मुक्त घोषित होने के बीच जंगलों से मिल रहे पुराने हथियार एक चेतावनी जरूर हैं- इतिहास खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी विरासत पर नजर हमेशा रखनी होगी.

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