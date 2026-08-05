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बिहार की युवती की दमन में हत्या, ट्रॉली बैग में मिली लाश.. प्रेमी फरार

बिहार की महिला की दमन में हत्या कर दी गयी. महिला का शव ट्रॉली बैग से बरामद किया गया. रिपोर्ट-सोनू सिंह

Nawada woman murder in Daman
इसी ट्रॉली से निकला शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 5, 2026 at 8:12 AM IST

3 Min Read
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नवादा: दमन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, बिहार के नवादा जिले की एक विवाहिता की दमन में निर्मम हत्या कर दी गई. ईटीवी भारत को इस घटना की जानकारी रोह थाना के थानाध्यक्ष राहुल अभिषेक ने दी. थानाध्यक्ष के अनुसार रविवार को "दमन पुलिस की ओर से उन्हें फोन आया था कि एक युवती की हत्या कर दी गई है. रोह पुलिस ने पता लगाया तो मृतका की पहचान रोह थाना क्षेत्र के सिऊर गांव निवासी के रूप में हुई है."

"दमन पुलिस की ओर से सूचना मिली. महिला सिऊर गांव की रहने वाली है. परिजनों को इसकी सूचना दी गई है. परिजन दमन के लिए रवाना हो गए हैं." -राहुल अभिषेक, थानाध्यक्ष, रोह नवादा

प्रेम प्रसंग में परिवार को छोड़ा : इस खौफनाक प्रेम कहानी की शुरुआत करीब दो साल पहले होती है. मृतका पहले से शादीशुदा थी, इसके बावजूद उसे अपने ही गांव के ऋषभ से प्यार हो जाता है. दोनों का घर 10-20 मीटर की दूरी पर है. जिसके बाद वह ऋषभ के लिए समाज, पति और हंसते-खेलते परिवार की परवाह किए बिना घर छोड़ देती है. वह 6 मई 2024 को अपने प्रेमी के साथ चली जाती है.

Nawada woman murder in Daman
आरोपी ऋषभ कुमार (ETV Bharat)

नवादा में मृतका के परिजनों ने बताया "जिस वक्त महिला गांव छोड़कर गई थी, उस समय रोह थाने में अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, लेकिन महिला वापस नहीं लौटी. दोनों केंद्र शासित प्रदेश दमन चले गए और वहां एक किराए का कमरा लेकर पति-पत्नी की तरह रहने लगे. परिवार के साथ किसी तरह का कोई संपर्क नहीं था."

क्यों की गई हत्या? : रोह नवादा पुलिस ने बताया कि, बीते दिनों किसी बात पर हुए विवाद में ऋषभ ने महिला की निर्मम हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए उसके शव को एक बड़े ट्रॉली बैग में ठूंस दिया. महिला की एक बेटी की भी हत्या की गई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. रोह थानाध्यक्ष ने बताया कि "दमन पुलिस के अनुमान के अनुसार आरोपी ऋषभ शव वाले बैग को बाहर ले जाने की फिराक में था, लेकिन सफल न होने के कारण कमरे का ताला बंद कर वहां से भाग निकला."

कई दिनों तक बंद कमरे से जब तेज सड़ांध आने लगी, तो मकान मालिक ने तुरंत दमन पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने ताला तोड़ा तो अंदर का खौफनाक नजारा देख दंग रह गई. महिला का शव एक ट्रॉली बैग में बंद किया हुआ था. इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी मिलते ही सिऊर गांव में कोहराम मच गया है.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी: फिलहाल दमन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी ऋषभ की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की मुख्य वजह क्या थी और इसे किस तारीख को अंजाम दिया गया.

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