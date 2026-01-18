ETV Bharat / bharat

जज साहिबा बन गांव की महिलाएं करेंगी ताबड़तोड़ फैसला, आ गई बिहार में 'नारी अदालत'

सभी पंचायत की महिला मुखिया : नारी अदालत सिर्फ एक अदालत मात्र नहीं है बल्कि उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी महिलाओं की एक संगठित आवाज है, जो बिना किसी खर्च के आपसी सुलह और कानून समझ के साथ न्याय को सुनिश्चित कर रही हैं. जमुई की नारी अदालत को चलाने के लिए पांच महिला मुखिया का चयन किया गया है, जो अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आपसी सहमति से तर्क संगत न्याय करती हैं.

'मिशन शक्ति' के तहत शुरुआत: नारी अदालत योजना का क्रियान्वयन वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. भारत सरकार के 'मिशन शक्ति' के तहत इसकी शुरुआत की गई है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त और सबल बनाना है. चाहे घरेलू हिंसा हो, संपत्ति विवाद हो या किसी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न, अब 'न्याय सखियां' अपने गांव के पंचायत में महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान करेंगी.

बेगूसराय के चेरियाबरियापुर प्रखंड क्षेत्र की पबड़ा पंचायत में ग्रामसभा की बैठक के बाद नारी अदालत बनाई गई. वहीं बलिया प्रखंड के सालेहपुर पंचायत और रजाकपुर में भी नारी अदालत का गठन किया गया है.

बिहार के इन दो जिलों में 'नारी अदालत': पहली बार जमुई जिले के पांच प्रखंड के पांच पंचायत में 'नारी अदालत' ने काम करना शुरू कर दिया है. इसका उद्देश्य नारी को सशक्त सबल बनाना और उत्पीड़न से बचाना है. जमुई जिले के पांच पंचायतों दौलतपुर, गोपालपुर, ईटासागर, पैरामटियाना, बाराडीह और बेगूसराय में नारी अदालत का गठन किया गया है. वहीं बेगूसराय के पांच पंचायत में भी इसकी शुरुआत की गई है.

"महिलाएं एकजुट होकर आगे बढ़ रही हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा, पति-पत्नी के झगड़े, सास-बहू के झगड़े, महिला परित्याग, दहेज, नाता प्रथा आदि समस्याओं से जुड़े मामलों को अपने तरीके से ग्रामीण स्तर पर अपनों के बीच आपसी सहमति से 'नारी अदालत' के माध्यम से सुलझाया जा सकता है. इस अदालत में पहला केस आया था, जिसे सुलझाया गया है." - रंभा कुमारी, अध्यक्ष, नारी अदालत, पैरामटियाना पंचायत

महिलाओं की समस्या का समाधान: रंभा का कहना है कि अब थाने, अदालत के चक्कर काटे बिना जिला प्रशासन के अंतर्गत चलने वाले 'नारी अदालत' के फैसले से ग्रामीण स्तर पर ही घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों का निष्पादन हो जाएगा.

नारी अदालत में पहुंचा पहला केस: रंभा कुशवाहा बताती हैं कि पैरामटियाना पंचायत की नारी अदालत में पहला केस आया, जिसे न्याय सखियों ने मिलकर सुलझाया. पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला कोर्ट पहुंचा था, जिसे सुलझाया गया है. पति-पत्नी को बैठकर बात करायी गई और समझाया गया.

किन-किन राज्यों में है नारी अदालत: नारी अदालत की शुरुआत सबसे पहले 2023-24 में असम और जम्मू कश्मीर में शुरू की गई थी. असम के 7 जिलों के 50 ग्राम पंचायतों और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों की 50 ग्राम पंचायतों में नारी अदालत चल रहा है. इस फेहरिस्त में अब बिहार भी शामिल हो गया है.

साल 2025-2026 में इस योजना का विस्तार अन्य राज्यों में भी किया गया है. बिहार के 10 ग्राम पंचायतों में, सिक्किम में अगस्त 2025 में औपचारिक रूप से नारी अदालत का शुभारंभ हुआ. वहीं कर्नाटक के 10 ग्राम पंचायतों में भी सखियां न्याय कर रही हैं. उत्तर प्रदेश में भी विस्तार की प्रक्रिया चल रही है.

महिलाओं को जागरुक करती नारी अदालत की सदस्य (ETV Bharat)

ऐसे करायी जाती है सुलह: किसी के घर में किसी भी तरह की समस्या है तो पीड़ित को 'नारी अदालत' में आवेदन देना होता है. फिर मुखिया की अगुआई में नारी अदालत से जुड़ी एक टीम दोनों पक्ष को सामने बैठाकर जागरुक करती है. फिर आगे ऐसी शिकायत नहीं आएगी, इसके लिए लिखित में लिया जाता है. टीम दोनों पक्षों को समझाकर दस्तखत या अंगूठे के निशान लेती है. उसमें यह भी लिखा होता है कि अगर अपनी बात से मुकरे तो मामला आगे जाएगा और दोषी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी.

ग्रामीण महिला गीता देवी ने बताया कि नारी अदालत के बारे में पता चला है. हमें इसके प्रति अदालत की सदस्यों ने जागरुक किया है. हमें अपने अधिकारों के बारे में बताया गया है. साथ ही कैसे घरेलू हिंसा के खिलाफ जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए, इसके बारे में भी समझाया गया है.

नारी अदालत की अध्यक्ष रंभा कुमारी और अन्य सदस्य (ETV Bharat)

"घर में झगड़ा होगा या पति मारपीट करता है तो हमें नारी अदालत का दरवाजा खटखटाना है. छोटे मोटे विवाद जो घर में नहीं सुलझ रहे उसे अदालत लेकर आना है. आवेदन देना होगा, ताकि गांव के स्तर पर ही घरेलू मामला समाप्त हो जाए. ये बहुत अच्छी योजना है. मेरे पति मिस्त्री हैं."- गीता देवी, ग्रामीण महिला

"नारी अदालत के माध्यम से नारी और सुरक्षित होंगी. हिंसा के शिकार होने से बचेंगी और जिनके घर पर परिवार में इस तरह की समस्याएं आएगी, उसका ग्रामीण स्तर पर ही निपटारा कर लिया जाएगा. घर की समस्या से दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं होगा. ब्लॉक, पुलिस थाना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा."- ममता देवी, ग्रामीण महिला

छोटे मामलों का जल्द निपटारा (ETV Bharat)

"मेरे पति ठाकुर का काम करते हैं. नारी अदालत बहुत अच्छी योजना है."- प्रीति देवी, ग्रामीण महिला

अध्यक्ष और 7 से 11 सदस्यों की टीम: कैसे काम करता है 'नारी अदालत', इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परियोजना प्रबंधक जमुई डॉ अनुजा कुमारी ने बताया कि पहले ग्राम सभा की बैठक रखी जाती है. बैठक में चुनाव किया जाता है कि नारी अदालत के लिए कौन अध्यक्ष (महिला, पुरुष मुखिया किसी का भी चुनाव हो सकता है) होंगे. अध्यक्ष के साथ सात या नौ मेंबर होंगे इन्हें कमिटी का सदस्य या ' न्याय सखी ' कहा जाएगा.

न्याय सखियां करेंगी फैसला (ETV Bharat)

"अभी जमुई जिले के पांच प्रखंड में इसकी शुरुआत हुई है. 'नारी अदालत' का काम सुलह समझौता कराना है. कानून का अधिकार इनको नहीं दिया गया है. कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं. केवल सुलह समझौता करा सकते हैं. अगर किसी का मामला आता है तो दोनों पक्ष को बुलाकर काउंसलिंग करेंगे. कोई पक्ष गवाह पेश करना चाहता है तो उसको भी सुनेंगे. फिर समस्या का निपटारा कराने की कोशिश करेंगे."- डॉ अनुजा कुमारी, जिला परियोजना प्रबंधक, जमुई

नारी अदालत में मामला नहीं सुलझने पर..: अगर किसी कारण से समझौता नहीं हो पाता है तो सीडीपीओ को न्याय सखियां मामला बता सकती हैं. फिर मामले का डीआईआर करवाया जाएगा.

जमुई में नारी अदालत की शुरुआत (ETV Bharat)

महिलाओं को करना होगा जागरुकता: नारी अदालत से जुड़े अध्यक्ष और सदस्य' न्याय सखी ' का काम 'सखी वार्ता' के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करना, सशक्त करना, साथ ही घरेलू हिंसा उत्पीड़न आदि मामले का सुलह समझौते के माध्यम से निपटारा कराना है.

पीड़ित महिलाओं को मिलेगा ये लाभ: अगर कोई ऐसी महिला है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उसको घर से भगा दिया गया है और उसका मामला नारी अदालत में दर्ज हो गया है, तो ऐसी महिलाओं को मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत चल रहे पुनर्वास कोष के तहत लाभ मिलेगा. 10-15 हजार रुपया का लाभ जीवकोपार्जन के लिए और न्याय सखी के अनुमोदन पर रहने की भी व्यवस्था की जाएगी.

अब मौखिक नहीं लिखित होगा मामला: बता दें कि पहले ये सब मौखिक रूप से होता था. पंचायत लगाकर ग्रामीण पंचायत स्तर पर अब 'नारी अदालत' योजना के माध्यम से इसका दस्तावेजीकरण हो गया है. सबका रिकॉर्ड रहेगा. जिला प्रशासन की देखरेख में केसों का निपटारा होगा. पहली बार बिहार के दो आकांक्षी जिला जमुई और बेगूसराय में नारी अदालत काम करने लगी है. नारी अदालत को लेकर बिहार की महिलाओं का एक स्वर में कहना है कि यह योजना हमें सशक्त करने और अधिकारों का हनन रोकने की दिशा में बेहतर प्रयास है.

