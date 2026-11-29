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इंजीनियर बना बिहार का मशरूम मैन, गांव में उगाया 'सोना', जानिए सक्सेस स्टोरी

नालंदा मशरूम मैन संजीव कुमार ( ETV Bharat )

नालंदा: आमतौर पर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद युवाओं का सपना किसी बड़े महानगर में मोटे पैकेज वाली नौकरी करना होता है, लेकिन नालंदा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संजीव कुमार ने शहर की चकाचौंध की बजाय अपने गांव की मिट्टी और खेती को गले लगाया है. करीब दो दशक के कड़े संघर्ष और तकनीकी सूझबूझ के दम पर संजीव आज पूरे देश में 'मशरूम मैन ऑफ बिहार' के नाम से प्रसिद्ध हैं.

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