इंजीनियर बना बिहार का मशरूम मैन, गांव में उगाया 'सोना', जानिए सक्सेस स्टोरी
Bihar Mushroom Man: नालंदा के संजीव कुमार ने इंजीनियरिंग छोड़कर मशरूम की खेती को अपनाया है.आज वो मशरूम के किंग बन चुके हैं. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 29, 2026 at 7:07 PM IST
नालंदा: आमतौर पर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद युवाओं का सपना किसी बड़े महानगर में मोटे पैकेज वाली नौकरी करना होता है, लेकिन नालंदा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संजीव कुमार ने शहर की चकाचौंध की बजाय अपने गांव की मिट्टी और खेती को गले लगाया है. करीब दो दशक के कड़े संघर्ष और तकनीकी सूझबूझ के दम पर संजीव आज पूरे देश में 'मशरूम मैन ऑफ बिहार' के नाम से प्रसिद्ध हैं.
50 हजार से अधिक लोग बनें आत्मनिर्भर
संजीव कुमार बिंद प्रखंड अंतर्गत आने वाले मोहद्दीपुर गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित बीआईटी सिंदरी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. किसान परिवार से ताल्लुक होने की वजह से खेती उनके लिए नई नहीं थी. इंजीनियरिंग ने उन्हें टेक्नोलॉजी को समझने का नजरिया दिया, जबकि खेती की शुरुआती समझ परिवार से मिली. इन्हीं दोनों अनुभवों ने मशरूम उत्पादन की बुनियाद तैयार की. संजीव ने अब तक सूबे के विभिन्न जिलों में 50 हजार से अधिक महिला और पुरुष किसानों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखाई है.
संजीव ने हिमाचल प्रदेश से लिया प्रशिक्षण
वर्ष 2002 में संजीव हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर लौटे और किसानों को जोड़कर ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू की, तब राज्य में बिजली और सड़कों की व्यवस्था आज जैसी नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्थानीय जलवायु के अनुकूल कम मशीनीकरण वाले ऑयस्टर मशरूम को चुना. हालांकि, 2002 से 2008 तक का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा.
2008 में मेहनत लाई रंग
घरवालों का तो साथ था, लेकिन समाज का दबाव और आर्थिक मुश्किलें लगातार सामने थीं. लोगों को बिहार में तैयार मशरूम के बीज (स्पॉन) की गुणवत्ता पर आसानी से भरोसा नहीं होता था. बदलाव की बयार साल 2008 में तब बही, जब बिहार के कृषि रोड मैप के तहत नालंदा पहला जिला बना, जहां मशरूम को 'विशेष फसल' (स्पेशल क्रॉप) के रूप में शामिल किया गया.
Spawn Lab की रखी नींव
बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ने लगे, लेकिन साल भर गुणवत्तापूर्ण बीज मिलना सबसे बड़ी समस्या थी. पहले बटन मशरूम का स्पॉन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से मंगाना पड़ता था और ऑर्डर देने के 10-15 दिन बाद बीज मिलता था. इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए संजीव ने अपने गांव मोहद्दीपुर में SABRI (Systemic Agro Based Research Institute) Spawn Lab की नींव रखी. संजीव कुमार की यह लैब आज बिहार की सबसे बड़ी मशरूम स्पॉन लैब मानी जाती है.
600 किलोग्राम प्रतिदिन है लैब की उत्पादन क्षमता
पिछले तीन-चार वर्षों में इसकी उत्पादन क्षमता 400 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 550 से 600 किलोग्राम प्रतिदिन हो गई है, जिसे अब 1,000 किलोग्राम प्रतिदिन तक ले जाने का लक्ष्य है. यहां गर्मी के दिनों में मिल्की मशरूम और बाकी महीनों में ऑयस्टर व बटन मशरूम का स्पॉन नियंत्रित वातावरण और सेमी-ऑटोमैटिक सिस्टम से तैयार किया जाता है.
इन राज्यों में भेजे जा रहे मशरूम के बीज
खास बात यह है, कि इस लैब में काम करने वाले सभी 10 प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी (7 पुरुष और 3 महिलाएं) बिहार के ही हैं. आज मोहद्दीपुर की इस लैब से तैयार स्पॉन बिहार और झारखंड के अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के धौलपुर तक भेजा जा रहा है. इसके अलावा गोरखपुर के रास्ते नेपाल बॉर्डर तक के किसान यहां से बीज ले जाते हैं.
"नौकरी करने पर मेरी व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति तो हो जाती, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई और तकनीकी ज्ञान के जरिए उस समाज और मिट्टी को कुछ लौटाना चाहता था, जहां मैं पला-बढ़ा हूं. साल 2002 के आसपास जब मैंने विकल्प तलाशें, तो मशरूम बिल्कुल नई और भविष्य के लिहाज से बड़ी संभावनाओं वाली फसल लगी. उस दौर में इंटरनेट नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों से बात कर मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित 'नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम' (NRCM) गया और वहां से विधिवत प्रशिक्षण लिया". संजीव कुमार, किसान
50 से 60 लाख रुपए सालाना टर्नओवर
किसान संजीव कुमार बताते हैं कि उनके बिंद प्रखंड से होकर पांच नदियां गुजरती हैं. जिसके कारण इलाके में हर दूसरे साल कभी भयंकर बाढ़ आती है, तो कभी सुखा पड़ जाता है. ऐसे में धान और गेहूं की परंपरागत खेती से किसानों को उनकी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिल रहा था. जिससे उन्होंने मशरूम खेती का रूख किया. उनका सालाना टर्नओवर 50 से 60 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है.
2024 में भारत में मशरूम उत्पादन 3.99 लाख टन
बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मशरूम उत्पादन 2016 के 1.29 लाख टन से तीन गुना बढ़कर 2024 में 3.99 लाख टन पहुंच गया है. संजीव कुमार इस क्रांति को गांवों की दहलीज तक ले जाना चाहते हैं. उनका स्पष्ट मानना है, कि उनका जोर 'मास प्रोडक्शन' के बजाय 'प्रोडक्शन बाय मासेस' (हजारों छोटे किसानों और महिलाओं द्वारा उत्पादन) पर है. मशरूम की खेती के लिए बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती और इसमें धान के पुआल जैसे कृषि अवशेष का बेहतरीन उपयोग होता है.
जल्द 'शिटाके मशरूम' का होगा उत्पादन
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के आंकड़ों के अनुसार देश में करोड़ों टन फसल अवशेष उपलब्ध हैं. संजीव 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचरे से कमाई) मॉडल पर काम करते हुए अब मशरूम उत्पादन के बाद बचने वाले अवशेष यानी 'स्पेंट मशरूम सब्सट्रेट' (SMS) से जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने की इकाई लगाने जा रहे हैं. इसके साथ ही, सितंबर से वे 200 टन सालाना क्षमता वाली बटन मशरूम इकाई शुरू कर रहे हैं, जहां युवाओं को प्रशिक्षण भी मिलेगा. आगे चलकर महिलाओं और युवाओं के साथ मिलकर मशरूम के प्रोसेस्ड उत्पाद और औषधीय गुणों वाले 'शिटाके मशरूम' के उत्पादन की भी तैयारी है.
छोटे किसानों को होती है दिक्कत
संजीव कुमार बिहार सरकार की बागवानी योजनाओं, बिजली सब्सिडी और कृषि नीतियों की सराहना करते हैं, लेकिन छोटे किसानों की व्यावहारिक दिक्कतों की ओर भी ध्यान दिलाते हैं. वे कहते हैं कि "सरकार सब्सिडी तो देती है, लेकिन योजनाओं के 'क्रेडिट लिंक्ड' होने के कारण छोटे किसान बैंक से लोन (लायबिलिटी) लेने से डरते हैं. सब्सिडी प्रक्रिया को आसान बनाने की जरूरत है. इसके अलावा मशरूम एक 'पेरिसेबल आइटम' (जल्दी खराब होने वाला उत्पाद) है, जिसे 24 से 48 घंटे के भीतर बाजार पहुंचना जरूरी है, इसलिए कोल्ड चेन, स्टोरेज और मजबूत सप्लाई चेन विकसित करना बेहद आवश्यक है.
सेहत के लिए मशरूम जरुरी
किसान संजीव कुमार ने एक बड़ा सुझाव देते हुए कहा कि मशरूम अत्यंत पोषक तत्वों से भरपूर (न्यूट्रिएंट फूड) है, जिसे डॉक्टर कई बीमारियों में खाने की सलाह देते हैं. यदि सरकार इसके वैज्ञानिक फायदों का प्रचार-प्रसार करे और रेलवे की कैंटीन, सरकारी अस्पतालों और स्कूलों के मध्याह्न भोजन (MDM) में मशरूम को एक आइटम के रूप में शामिल करें, तो इसकी मांग कई गुना बढ़ जाएगी और गांवों में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.
संजीव को मिल चुके हैं ये पुरस्कार
कृषि, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए संजीव कुमार को देश-विदेश के कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं. इनमें वर्ष 2006-07 में बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त 'किसान श्री' सम्मान, वर्ष 2021 का 'नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड' (पर्यावरण संरक्षण और खेती के लिए), 'नीलकंठ सम्मान', 'सरदार पटेल सम्मान' और 'श्याम नारायण सिंह सामाजिक सद्भावना सम्मान' प्रमुख हैं.
इसके अलावा उन्हें मानद डॉक्टरेट और MGGPF, India की ओर से मानद प्रोफेसर (Honorary Professor) की उपाधि से भी अलंकृत किया जा चुका है. संजीव कुमार की यह यात्रा साबित करती है कि यदि तकनीक को मिट्टी से जोड़ दिया जाए, तो बिहार के गांवों में ही समृद्धि की नई इबारत लिखी जा सकती है.
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