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बिहार की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव, उद्योग ने खेती को पछाड़ा

बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन राज्य औद्योगीकरण के राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका कम हुई है और उद्योग के क्षेत्र में निर्भरता बढ़ी है. सेवा के क्षेत्र में अब भी बिहार जैसे राज्य की निर्भरता कायम है.

बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ी