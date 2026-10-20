बिहार की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव, उद्योग ने खेती को पछाड़ा
बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र ने खेती को पछाड़ दिया है. 2011-12 से 2024-25 के बीच के आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट-डॉक्टर रंजीत कुमार
Published : October 20, 2026 at 7:38 PM IST
पटना: बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन राज्य औद्योगीकरण के राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका कम हुई है और उद्योग के क्षेत्र में निर्भरता बढ़ी है. सेवा के क्षेत्र में अब भी बिहार जैसे राज्य की निर्भरता कायम है.
बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ी
बिहार की अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल रहे हैं. राज्य की कुल आर्थिक गतिविधियों में खेती की हिस्सेदारी घट रही है, जबकि उद्योग का योगदान बढ़ा है. संकेत साफ है कि बिहार औद्योगीकरण की राह पर बढ़ चला है.
योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के सकल मूल्य वर्धन यानी जीएसवीए में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 22.37 प्रतिशत रह गई है. वहीं, उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़कर 23.57 प्रतिशत हो गया है.
कृषि क्षेत्र अब भी चुनौती
बिहार की बड़ी आबादी आज भी खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है. ऐसे में कृषि की हिस्सेदारी 22.37% रह जाने का मतलब यह नहीं है कि खेती का उत्पादन या किसानों की आय अनिवार्य रूप से घट गई है. अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों की तेज वृद्धि के कारण भी कृषि की हिस्सेदारी कम हो सकती है. हालांकि, किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई, भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों के बेहतर बाजार की जरूरत बनी हुई है.
सेवा क्षेत्र बिहार के अर्थव्यवस्था की रीढ़
बिहार की अर्थव्यवस्था अभी भी सेवा क्षेत्र पर निर्भर है. वर्त्तमान में सेवा क्षेत्र 54.07 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अब भी बिहार की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है. ये आंकड़े संकेत देते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था अब केवल खेती पर निर्भर नहीं है, बल्कि उद्योग और सेवाओं की भूमिका भी लगातार महत्वपूर्ण हो रही है.व्यापार, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं और अन्य सेवा गतिविधियां इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं. सेवा क्षेत्र की मजबूती आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का संकेत देती है.
राज्य के उत्पादन व्यवस्था में बदलाव के संकेत
आर्थिक दृष्टि से उद्योग क्षेत्र का योगदान कृषि से अधिक होना राज्य की उत्पादन व्यवस्था में बदलाव का संकेत है.उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि खेती का उत्पादन या किसानों की आय घट गई है. जीएसवीए में किसी क्षेत्र की हिस्सेदारी उसके योगदान की तुलना में दूसरे क्षेत्रों की वृद्धि पर भी निर्भर करती है.
रोजगार के मोर्चे पर अभी बड़ी चुनौती
बिहार की बड़ी आबादी आज भी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है. ऐसे में उद्योग की बढ़ती हिस्सेदारी तभी व्यापक बदलाव ला सकेगी, जब इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें और लोगों को बेहतर आय मिले. खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, कपड़ा, कृषि आधारित उद्योग और छोटे-मध्यम उद्यम बिहार के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं. इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर बाजार मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है.
उद्योग पर निर्भरता बढ़ने से मिलेंगे रोजगार
आपको बता दें कि 2011-12 से 2024-25 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था में खेती, वानिकी और मछलीपालन की हिस्सेदारी 3.4 प्रतिशत अंक घटी, जबकि उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 4.8 प्रतिशत अंक बढ़ी. सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में 1.4 प्रतिशत अंक की कमी दर्ज की गयी थी. 2011-12 में बिहार के सकल मूल्य वर्धन में खेती, वानिकी और मछलीपालन की हिस्सेदारी करीब 25.7% थी. उद्योग से जुड़े द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 18.8% और सेवा क्षेत्र की करीब 55.5% थी.
खेती के क्षेत्र में निर्भरता 3.4% घट गई
आंकड़े बताते हैं कि 2011 में खेती, वानिकी और मछलीपालन का योगदान करीब 62 हजार करोड़ रुपये था. उद्योग से जुड़े द्वितीयक क्षेत्र का योगदान करीब 45 हजार करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र का करीब 1.34 लाख करोड़ रुपये था. वर्ष 2024-25 तक आते-आते खेती की हिस्सेदारी करीब 3.4 प्रतिशत अंक घट गयी, जबकि उद्योग की हिस्सेदारी करीब 4.8 प्रतिशत अंक बढ़ गयी.
अर्थशास्त्री की राय
अर्थशास्त्री डॉक्टर विप्लव धक कहते हैं कि बिहार के जीएसवीए में 54.07 प्रतिशत योगदान के साथ सेवा क्षेत्र सबसे आगे है. संकेत साफ है कि बिहार में औद्योगीकरण के क्षेत्र में विकास हुए हैं और इस सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना भी है. व्यापार, परिवहन, संचार, वित्तीय गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाएं इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा हैं.
"अगर किसी भी कंट्री का इकोनोमी देखेंगे तो स्टेप बाई स्टेप आगे जाता है. पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा होता था फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांजिशन ज्यादा होता है और फिर सर्विस सेक्टर से. अभी बिहार सरकार का मेन टारगेट इंडस्ट्रिलाइजेशन है."- डॉक्टर विप्लव धक, अर्थशास्त्री
दूसरी तरफ सेवा क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी बताती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में इन गतिविधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. कुल मिलाकर, आंकड़े बिहार की अर्थव्यवस्था के विविधीकरण का संकेत देते हैं. अब असली चुनौती इस बदलाव को टिकाऊ औद्योगिक विकास, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, किसानों की आय में सुधार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि में बदलने की है.
ये भी पढ़ें
पढ़े-लिखे को दे रहा टक्कर 7वीं पास किसान, फूल की खेती से कमा रहा सालाना 10 लाख
आखिर बिहार में किसान क्यों नहीं कर रहे आंदोलन, क्या सब ऑल इज वेल है?
कृषि विभाग की कवायदः बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे खेती बाड़ी से नहीं रहेंगे अनजान