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मां की बीमारी से टूट गया था परिवार, ठीक हुई तो 12 ज्योतिर्लिंगों की ओर दौड़ पड़ा बेटा

मां बीमारी से उठी तो बेटा 12 ज्योतिर्लिंगों की ओर दौड़ पड़ा ( ETV Bharat )

पटना: मां की बीमारी ने एक बेटे को ऐसा संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया, जिसने अब उसके जिंदगी की दिशा ही बदल दी है. बिहार के अररिया जिले के मोनू मेटुरबाला (19 वर्ष) ने अपनी मां की सलामती के लिए भगवान शिव से मन्नत मांगी थी. उन्होंने तय किया था कि मां स्वस्थ हो गईं, तो वह दौड़कर देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे. मां की सेहत में सुधार के बाद मोनू ने अपना वादा निभाने के लिए लंबी यात्रा शुरू कर दी.

मां की परेशानी बनी बेटे के संकल्प की वजह