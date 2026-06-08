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'जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे पूछिए..' MLC चुनाव में 'मंत्री बेटे' को सीट न मिलने पर छलका उपेन्द्र कुशवाहा का दर्द

बिहार एमएलसी चुनाव में मंत्री दीपक प्रकाश को टिकट न मिलने पर उपेन्द्र कुशवाहा की झल्लाहट दिखी लेकिन कहा कि वह एनडीए से नाराज नहीं-

उपेन्द्र कुशवाहा
उपेन्द्र कुशवाहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 5:55 PM IST

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पटना : बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव में NDA के सभी 9 कैंडिडेट ने नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल कर दिया है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के इकलौते मंत्री को इसमें NDA की ओर से उम्मीदवार नहीं बनाया गया. ऐसे में चर्चा है कि आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा एनडीए से नाराज चल रहे हैं.

उम्मीदवारों को उपेन्द्र कुशवाहा ने दी शुभकामनाएं : हालांकि, उपेन्द्र कुशवाहा ने एनडीए के सभी नौ उम्मीदवारों को अपनी ओर से जीत की शुभकामनाएं दी और कहा कि- ''सभी का निर्विरोध चुना जाना तय है.'' वहीं दीपक प्रकाश कब तक मंत्री रहेंगे इसके सवाल पर उपेन्द्र कुशवाहा ने साफ कहा कि - ''NDA ने मिलकर उसे मंत्री बनाया है, जबतक के लिए बनाया है मंत्री बने रहेंगे. सदन की सदस्यता जब आवश्यक होगी हो जाएगी.''

''जिन्होंने भी नामांकन किया है सभी उम्मीदवारों को मेरी ओर से शुभकामना है. सभी की जीत की गारंटी भी है. सब लोग निर्विरोध चुने जाएंगे. अब नामांकन ओभर हो चुका है. जिनको सीट मिली उनको हमारी ओर से शुभकामना है.''- उपेन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

'एनडीए से नाराज नहीं हैं' : हालांकि नाराजगी को उपेन्द्र कुशवाहा अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दे रहे. उन्होंने मीडिया से सीधा जवाब देकर कहा कि इसमें किस बात की नाराजगी. इसमें नाराजगी का कोई सवाल नहीं है. अभी सीट नहीं मिली फिर मिलेगी. दीपक प्रकाश को लेकर चल रही सारी चर्चाएं फालतू हैं.

'उनसे पूछिए जिसने चिट्टी लिखी थी' : इस मुद्दे पर जब उपेन्द्र कुशवाहा से पूछा गया तो उनके चेहरे पर शांति थी लेकिन राजनीतिक नजरिए से जवाब देकर अपनी झुंझलाहट को जाहिर नहीं होने दिया. उनसे जब पूछा गया कि ''इस बार भी दीपक प्रकाश को एनडीए की ओर से एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाया गया'' तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि- ''जाकर उनसे पूछिए जिन्होंने कभी हमें आश्वस्त करने के लिए चिट्ठी लिखी थी.''

लिखित चिट्ठी से उपेन्द्र कुशवाहा ने लिया था रिस्क? : कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 2025 को जब बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और RLM के बीच समझौता होता है. पहले चरण के चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख में दो दिन शेष रह गए थे. 17 अक्टूबर 2025 को नामांकन का आखिरी दिन था, दोनों लिखित सहमति मिलने के बाद चुनाव में गठबंधन के साथ प्रत्याशी उतारते हैं.

दीपक प्रकाश को बनाया था मंत्री : बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के सिग्नेचर से उपेन्द्र कुशवाहा को आश्वासन मिला था कि RLM के 6 उम्मीदवार मैदान में होंगे और 1 सीट RLM के लिए विधान परिषद में दी जाएगी. इसी सीट के भरोसे उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश के कार्यकाल में सीएम रहते मंत्री बना दिया. तब दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी सवाल उठाए थे.

अब भी दीपक प्रकाश मंत्री : नीतीश के कार्यकाल में 20 नवंबर 2025 को नई सरकार बनते ही दीपक प्रकाश मंत्री बने और फिर दूसरी बार सम्राट चौधरी के कार्यकाल में 7 मई 2026 को उन्हें दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. 20 मई 2025 को दीपक प्रकाश के 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनाए जाने की शर्त पूरी हो गई. हालांकि कुछ टेक्निकल टर्म्स के चलते अब भी दीपक प्रकाश मंत्री पद पर बने हुए हैं.

SC में दीपक प्रकाश के मंत्री पद का मामला : वैसे भी दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इसको लेकर अलग-अलग तरह से चर्चाएं चल रहीं हैं. वहीं उपेन्द्र कुशवाहा के चेहरे पर शिकन नहीं दिख रही है. हां, उनको अभी तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनाने पर झल्लाहट जरूर दिख रही है. जिसपर सियासत की पॉलिश लगाकर उेपन्द्र कुशवाहा जाहिर नहीं होने देना चाहते.

कब बनेंगे किसी सदन के सदस्य? : उपेन्द्र कुशवाहा ने एक बात मीडिया के सामने स्पष्ट कर दी कि दीपक प्रकाश तब तक मंत्री बने रहेंगे जबतक के लिए उन्हें मंत्री पद दिया गया है. वहीं सदन का सदस्य बनने के लिए जब भी आवश्यकता होगी वह बन जाएंगे. आज दीपक प्रकाश को टिकट एनडीए की ओर से भले नहीं मिला लेकिन आगे जब जरूत होगी तो जरूर मिलेगा.

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