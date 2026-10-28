Bihar MLC Election Result: गजब हो गया, सभी शिक्षक सीटों पर सीटिंग उम्मीदवार चुनाव हार गए
बिहार विधान परिषद चुनाव के शिक्षक सीटों पर भारी उलटफेर देखने को मिला है. सभी जीते हुए प्रत्याशी इस बार हार गए. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 28, 2026 at 2:15 PM IST
पटना : कहते हैं 'सब दिन होत ना एक समाना', मतलब किसी के भी जीवन के सभी दिन एक समान नहीं बीतते. इसका चरितार्थ बिहार विधान परिषद चुनाव में भी देखने को मिला. जब पिछले चुनाव में जीते हुए इस बार हार गए. शायद इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में कुछ भी स्थायी नहीं होता है..
दरअसल, बिहार विधान परिषद के 8 सीटों पर हुए चुनाव में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी चारों सीटों पर रिजल्ट घोषित हो गये हैं. विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चारों सीटों पर सभी सीटिंग उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं.
नवल किशोर यादव का किला ढहा
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जहां चौंकाने वाला फैसला आया. बीजेपी के नवल यादव चुनाव हार गए. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पिछले 30 सालों से कब्जा जमाए बीजेपी के नवल यादव इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं. नवल यादव को राजद के डॉक्टर संजीव कुमार ने शिकस्त दी है.
पटना शिक्षक निर्वाचन सीट पर राजद प्रत्याशी डॉ संजीव कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी नवल किशोर यादव को 1057 वोट से हरा दिया. राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार को 4487 वोट मिले, वहीं नवल किशोर यादव को 3430 वोट प्राप्त हुए.
MLC चुनाव परिणाम पर क्या बोली बीजेपी?
बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार एमएलसी चुनाव परिणाम पर कहा, "पटना से एनडीए के दो उम्मीदवार लड़ रहे थे. एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी थे और दूसरे नीरज कुमार थे उन्हें सफलता मिल गई और नवल किशोर यादव जी नहीं जीत पाए. इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे कि क्या वजह थी. हम नीरज कुमार को शुभकामनाएं देते हैं."
कांग्रेस के मदन मोहन झा की हुई हार
वहीं दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा भी चुनाव हार गए. जन सुराज के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए हैं. यहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान एमएलसी डॉ. मदन मोहन झा अपनी सीट नहीं बचा पाए.
क्यों चुनाव हारे, कांग्रेस ने बताई वजह?
एमएलसी चुनाव पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है. उम्मीदवार भी कुछ अच्छे नहीं चुने गए उसकी वजह से हार हुई है."
जन सुराज के आफाक अहमद की हार
वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के सीटिंग उम्मीदवार आफाक अहमद अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं. यहां निर्दलीय राहुल राज ने जीत कर सबको चौंकाया है. राहुल राज बीजेपी के नेता हैं, टिकट नहीं मिलने पर वह बागी होकर चुनाव मैदाम में उतरे थे. जन सुराज के उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहे. यहां से जदयू के आनंद पुष्कर चुनाव भी लड़े थे. आनंद पुष्कर केदार पांडे के बेटे हैं. पिछली बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन सफलता नहीं मिली. इस बार भी खाता नहीं खोल पाए.
संजय कुमार सिंह को मिली शिकस्त
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पिछले दो बार से चुनाव जीत रहे सीपीआई के संजय कुमार सिंह इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए. 12 साल बाद भाजपा के नरेंद्र कुमार सिंह ने फिर से जीत हासिल की है. बीजेपी को यहां एक बड़ी जीत मिली है. एक तरह से बीजेपी के लिए एक राहत की भी खबर है.
दरभंगा जीतकर पीके ने संजय झा को दी चुनौती!
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चार सीट में से एनडीए की तरफ से दो पर जदयू और दो पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी. जिसमें से केवल एक सीट पर जीत मिली है. जदयू का तो खाता नहीं खुला है. वहीं महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी ने पटना सीट से खाता खोल लिया है. कांग्रेस को इस बार नुकसान हुआ है. एकमात्र सीट भी कांग्रेस गंवा दी है. जन सुराज ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर जरूर सबको चौंकाया है और यह जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के लिए एक बड़ी चुनौती है.
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