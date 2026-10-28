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Bihar MLC Election Result: गजब हो गया, सभी शिक्षक सीटों पर सीटिंग उम्मीदवार चुनाव हार गए

एमएलसी चुनाव में उलटफेर ( ETV Bharat )

पटना : कहते हैं 'सब दिन होत ना एक समाना', मतलब किसी के भी जीवन के सभी दिन एक समान नहीं बीतते. इसका चरितार्थ बिहार विधान परिषद चुनाव में भी देखने को मिला. जब पिछले चुनाव में जीते हुए इस बार हार गए. शायद इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में कुछ भी स्थायी नहीं होता है..

दरअसल, बिहार विधान परिषद के 8 सीटों पर हुए चुनाव में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी चारों सीटों पर रिजल्ट घोषित हो गये हैं. विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चारों सीटों पर सभी सीटिंग उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं.