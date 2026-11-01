Explainer: तेजस्वी-प्रशांत साथ तो NDA खत्म, क्या है रोहिणी आचार्य का नया फॉर्मूला?
Bihar Politics: बिहार विधान परिषद चुनाव परिणामों के बाद बिहार की सियासत में रोहिणी आचार्य के फॉर्मूले की चर्चा तेज हो गई है. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 1, 2026 at 2:39 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव परिणाम आने के बाद रोहिणी आचार्य ने नया सियासी समीकरण सामने रखा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को एकजुट होने की सलाह दी है. रोहिणी का मानना है कि 'TJ + PK = BJP/NDA ZERO' फॉर्मूला ही बिहार विधान परिषद की राजनीति में विपक्षी वोटों का बिखराव रोकने का सबसे असरदार तरीका साबित हो सकता है.
चुनावी परिणामों और आंकड़ों का सच
रोहिणी आचार्य के इस दावे के बावजूद चुनावी आंकड़ों के लिहाज से यह गणित सभी आठ सीटों पर सटीक बैठता नहीं दिखता है. उदाहरण के तौर पर तिरहुत स्नातक सीट पर एनडीए उम्मीदवार को आरजेडी और जन सुराज के संयुक्त वोटों से भी अधिक मत प्राप्त हुए थे. ऐसे में इस गठबंधन की जमीनी हकीकत को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं.
बिहार में हुए MLC चुनावों ने बिहार में BJP/ NDA को हराने का फार्मूला दे दिया है TJ + PK = BJP/ NDA ZERO राजद और जन सुराज को मिले वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो BJP/NDA सभी 8 सीटों पर प्रथम चरण में ही हार जाएगी। PS: आगे आगे देखिए होता है क्या!!😊— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) October 29, 2026
कुल आठ सीटों पर मतदान की स्थिति
बिहार एमएलसी चुनाव में कुल 8 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटिंग हुई थी. इसमें 3 सीटों पर एनडीए की जीत हुई. वहीं 1 सीट पर जन सुराज, 02 सीट पर RJD और 02 सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट्स जीते. हालांकि दो निर्दलीय कैंडिडेट्स सारण शिक्षक क्षेत्र से राहुल राज और तिरहुत स्नातक सीट से वंशीधर ब्रजवासी जीतने के बाद 31 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल हो गए.
जन सुराज ने नकारी गठबंधन की संभावना
रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट पर जन सुराज की प्रवक्ता सोनाली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ किया कि इस ट्वीट का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई खास महत्व नहीं है और यह रोहिणी का व्यक्तिगत विचार है. सोनाली ने स्पष्ट किया कि जन सुराज अगले कई चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करने की नीति पर कायम है.
व्यवस्था परिवर्तन का बड़ा दावा
जन सुराज की प्रवक्ता सोनाली ने कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा किसी अन्य दल से मेल नहीं खाती है. उन्होंने दूसरी पार्टियों पर अवसर तलाशने की राजनीति करने का आरोप लगाया. सोनाली ने दावा किया कि जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन और बिहार में बदलाव के लिए अकेले अपने सिद्धांतों के आधार पर काम कर रहा है.
प्रशांत किशोर की पुरानी रणनीति
सोनाली ने अपनी बात के समर्थन में तमिलनाडु की राजनीति का उदाहरण भी पेश किया. उन्होंने बताया कि वहां सरकार गठन की चर्चा के दौरान प्रशांत किशोर ने संबंधित पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी थी. उनका सवाल है कि जब प्रशांत किशोर दूसरों को गठबंधन से दूर रहने को कहते हैं तो जन सुराज में इसकी गुंजाइश कैसे हो सकती है.
"जन सुराज पार्टी जमीन पर लोगों के बीच जाकर मुद्दों की राजनीति कर रही है. आगामी चुनाव में जनता ही एनडीए को हराएगी और जन सुराज को मिलने वाला वोट जनता का असली समर्थन होगा. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह अकेले ही बीजेपी को चुनौती देकर उसकी हार सुनिश्चित करने में सक्षम है." -सोनाली, प्रवक्ता, जन सुराज पार्टी
बीजेपी ने गठबंधन को कहा फ्यूज बल्ब
रोहिणी आचार्य के 'TJ + PK' फॉर्मूले पर बीजेपी ने भी करारा तंज कसा है. बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मलाकार ने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की संभावित एकजुटता पर निशाना साधा. उन्होंने दोनों को फ्यूज बल्ब की तरह बताते हुए कहा कि कितने भी फ्यूज बल्ब एक साथ जोड़ दिए जाएं उनसे वोल्टेज पैदा नहीं हो सकता है.
"इसके पहले भी पिछली दीवाली में सभी फ्यूज बल्ब दिखे थे. सैकड़ो फ्यूज बल्ब मिलकर भी एक वॉट बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते हैं. रोहिणी आचार्य की व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, लेकिन एनडीए पूरी तरह से बिहार और देश में मजबूत है. ये लोग तो राजनीति से अप्रासंगिक लोग हैं. अगर कोई रेस में किसी कारण से आगे बढ़ जाते हैं तो वे आजीवन विजेता नहीं रहते." -प्रभात मलाकार, बीजेपी प्रवक्ता
एक्सीडेंटल नेताओं पर तंज
प्रभात मालाकार का कहना है कि एक्सीडेंटल नेता भी राजनीति में आते हैं, लेकिन वे ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं. दूसरी ओर एनडीए समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की चिंता करती है. रोहिणी आचार्य को लेकर कहा कि उनकी निजी सोच है. कौन आता है, कौन जाता है, इससे एनडीए और बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिहार में एनडीए में पांचों पांडव एक साथ हैं और कौरवों को हमेशा हराने के लिए तैयार हैं.
रोहिणी आचार्य के फॉर्मूले में कितना दम?
दरअसल, रोहिणी आचार्य का कहना है कि, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर मिल जाएंगे तो NDA खत्म हो जाएगा. इस फॉर्मूला का मकसद है कि, बिहार में विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकना. रोहिणी आचार्य की ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2030 की तैयारी चल रही है. हालांकि राजद के शीर्ष नेतृत्व इसे नकार रहे हैं.
राजद की तरफ से कोई सक्रियता नहीं
राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने फिलहाल इस तरह की किसी भी राजनीतिक पहल की जानकारी से साफ इनकार किया है. उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य के इस फॉर्मूले और प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन की संभावना के बारे में उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. राजद की तरफ से भी इस पर कोई सहमति नहीं बनी है.
"इसका जवाब मेरे पास नहीं है और मैं कुछ नहीं बोलूंगा. ये उनकी (रोहिणी) की राय है. लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं." -मंगनीलाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, RJD
बीजेपी और प्रशांत किशोर पर आरोप
इस दौरान मंगनीलाल मंडल ने प्रशांत किशोर और बीजेपी को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वह आरएसएस और बीजेपी का है. पटना में विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर को संपूर्ण बीजेपी का समर्थन मिला. बीजेपी ने जन सुराज के प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना कमजोर उम्मीदवार खड़ा किया था. उस प्रत्याशी को राजनीति में कोई जानता नहीं था.
क्या कहते हैं बिहार के सियासी जानकार
राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और किसी भी समीकरण को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है. हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच राजनीतिक तालमेल बेहद कठिन दिखता है. दोनों नेताओं की राजनीति, विचारधारा और अब तक की बयानबाजी पूरी तरह अलग रही है.
पुरानी कटुता की बड़ी वजह
रोहिणी आचार्य का ट्वीट बिहार में एक नए सियासी समीकरण को जन्म दे रहा है. अब सवाल उठता है कि जिस लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद पर प्रशांत किशोर लगातार कटाक्ष करते रहे हैं, क्या ऐसे में गठबंधन संभव है. सबसे हैरानी की बात है कि प्रशांत किशोर जदयू में रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ हुए और अपनी पार्टी बनाई.
"रोहिणी आचार्य की ये ट्वीट तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को एक रास्ता दिखा रहा है. क्या एक नया समीकरण पैदा कर तेजस्वी यादव को सत्ता की कुर्सी तक ले जाने का प्रयास है. तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य में मेल मिलाप नहीं है, ये सभी को पता है. लेकिन ये भी है कि राजनीति में हमेशा के लिए कोई दोस्त-दुश्मन नहीं हो सकता." -कौशलेंद्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक
भविष्य की राजनीति के बड़े सवाल
नेतृत्व, सीटों का बंटवारा और सामाजिक समीकरण इस संभावित गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे. फिलहाल रोहिणी आचार्य के ट्वीट से शुरू हुई गठबंधन की चर्चा पर जन सुराज ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है. सोनाली के बयान से स्पष्ट है कि पार्टी आरजेडी के साथ किसी गठबंधन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है.
सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा फॉर्मूला
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रोहिणी आचार्य का दिया यह फॉर्मूला सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा. क्या भविष्य में बिहार की सियासत में कोई नया समीकरण देखने को मिलेगा या जन सुराज अकेले ही अपनी राह पर चलेगी. यह आने वाला वक्त और जनता का फैसला ही तय करेगा.
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