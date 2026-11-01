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Explainer: तेजस्वी-प्रशांत साथ तो NDA खत्म, क्या है रोहिणी आचार्य का नया फॉर्मूला?

रोहिणी आचार्य का 'TJ + PK' फॉर्मूला ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव परिणाम आने के बाद रोहिणी आचार्य ने नया सियासी समीकरण सामने रखा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को एकजुट होने की सलाह दी है. रोहिणी का मानना है कि 'TJ + PK = BJP/NDA ZERO' फॉर्मूला ही बिहार विधान परिषद की राजनीति में विपक्षी वोटों का बिखराव रोकने का सबसे असरदार तरीका साबित हो सकता है.

चुनावी परिणामों और आंकड़ों का सच